Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Classic
Εύκολη μεταφορά και γρήγορη αποθήκευση: το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Classic, συμπ. τηλεσκοπική λαβή, για τακτική χρήση σε ήπιους ρύπους.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χωρέσει οπουδήποτε: είτε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου είτε σε ένα ντουλάπι, το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Classic μπορεί να αποθηκευτεί αβίαστα οπουδήποτε και να μεταφερθεί εύκολα χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του. Ωστόσο, εξακολουθεί να προσφέρει την πλήρη απόδοση ενός πλυντηρίου πίεσης. Επιπλέον, η τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου με ρυθμιζόμενο ύψος διασφαλίζει ότι το ύψος έλξης είναι πάντα άνετο. Άλλες λεπτομέρειες εξοπλισμού περιλαμβάνουν το πιστόλι σκανδάλης Quick Connect, έναν εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων, μια λόγχη ψεκασμού Vario Power (VPS), έναν εκτοξευτήρα βρωμιάς και ένα φίλτρο νερού. Επιπλέον, το K 4 Classic, με απόδοση επιφάνειας 30 m²/h, είναι ιδανικό για τακτικό καθαρισμό μέτριων επιπέδων βρωμιάς (μικρά αυτοκίνητα, περιφράξεις κήπου, ποδήλατα κ.λπ.).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιτύλιξη του εύκαμπτου σωλήνα στο μπροστινό κάλυμμα
Τηλεσκοπική λαβή
Χρήση χημικών
Δυνατότητα ενσωματωμένης αποθήκευσης των παρελκομένων πάνω στη συσκευή
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση (bar)
|20 - max. 130
|Παροχή (l/h)
|420
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|30
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (W)
|1800
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|264 x 256 x 450
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 6 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σωλήνας αναρρόφησης
- Τηλεσκοπική λαβή
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.