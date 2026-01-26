Αυτή η συσκευή μπορεί να χωρέσει οπουδήποτε: είτε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου είτε σε ένα ντουλάπι, το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Classic μπορεί να αποθηκευτεί αβίαστα οπουδήποτε και να μεταφερθεί εύκολα χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του. Ωστόσο, εξακολουθεί να προσφέρει την πλήρη απόδοση ενός πλυντηρίου πίεσης. Επιπλέον, η τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου με ρυθμιζόμενο ύψος διασφαλίζει ότι το ύψος έλξης είναι πάντα άνετο. Άλλες λεπτομέρειες εξοπλισμού περιλαμβάνουν το πιστόλι σκανδάλης Quick Connect, έναν εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων, μια λόγχη ψεκασμού Vario Power (VPS), έναν εκτοξευτήρα βρωμιάς και ένα φίλτρο νερού. Επιπλέον, το K 4 Classic, με απόδοση επιφάνειας 30 m²/h, είναι ιδανικό για τακτικό καθαρισμό μέτριων επιπέδων βρωμιάς (μικρά αυτοκίνητα, περιφράξεις κήπου, ποδήλατα κ.λπ.).