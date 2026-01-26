Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Classic

Εύκολη μεταφορά και γρήγορη αποθήκευση: το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Classic, συμπ. τηλεσκοπική λαβή, για τακτική χρήση σε ήπιους ρύπους.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χωρέσει οπουδήποτε: είτε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου είτε σε ένα ντουλάπι, το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Classic μπορεί να αποθηκευτεί αβίαστα οπουδήποτε και να μεταφερθεί εύκολα χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του. Ωστόσο, εξακολουθεί να προσφέρει την πλήρη απόδοση ενός πλυντηρίου πίεσης. Επιπλέον, η τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου με ρυθμιζόμενο ύψος διασφαλίζει ότι το ύψος έλξης είναι πάντα άνετο. Άλλες λεπτομέρειες εξοπλισμού περιλαμβάνουν το πιστόλι σκανδάλης Quick Connect, έναν εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων, μια λόγχη ψεκασμού Vario Power (VPS), έναν εκτοξευτήρα βρωμιάς και ένα φίλτρο νερού. Επιπλέον, το K 4 Classic, με απόδοση επιφάνειας 30 m²/h, είναι ιδανικό για τακτικό καθαρισμό μέτριων επιπέδων βρωμιάς (μικρά αυτοκίνητα, περιφράξεις κήπου, ποδήλατα κ.λπ.).

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Classic: Περιτύλιξη του εύκαμπτου σωλήνα στο μπροστινό κάλυμμα
Περιτύλιξη του εύκαμπτου σωλήνα στο μπροστινό κάλυμμα
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Classic: Τηλεσκοπική λαβή
Τηλεσκοπική λαβή
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Classic: Χρήση χημικών
Χρήση χημικών
Δυνατότητα ενσωματωμένης αποθήκευσης των παρελκομένων πάνω στη συσκευή
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 220 / 240
Συχνότητα (Hz) 50 / 60
Πίεση (bar) 20 - max. 130
Παροχή (l/h) 420
Επιδόσεις περιοχής (m²/h) 30
Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) max. 40
Ισχύς παροχής (W) 1800
Καλώδιο ρεύματος (m) 5
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 4,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 6,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 264 x 256 x 450

Πεδίο προμήθειας

  • Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
  • Κάνη Vario Power
  • Τούρμπο μπεκ
  • Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 6 m
  • Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"

Εξοπλισμός

  • Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
  • Εφαρμογή χημικού με: Σωλήνας αναρρόφησης
  • Τηλεσκοπική λαβή
  • Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
  • Ποδήλατα
  • Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού