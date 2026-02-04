Χάρη στην εφαρμογή Home & Garden app κάθε χειριστής του πλυστικού μηχανήματος K2 Power Control γίνεται ένας ειδικός στον καθαρισμό. Το mobile app περιλαμβάνει ένα σύμβουλο εφαρμογών που υποστηρίζει το χρήστη με πρακτικές οδηγίες σχετικά με το πως να καθαρίσει κάθε επιφάνεια καθαρισμού. Το mobile app προσφέρει επίσης χρήσιμες πληροφορίες για το service της συσκευής και δίνει πρόσβαση στο Kärcher Service Portal. Το πλυστικό K2 Power Control Home περιλαμβάνει το πέλμα δαπέδου Τ1 και 500ml από το καθαριστικό "Patio & Deck", χάρη στα οποία μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς πιτσιλιές ο καθαρισμός μεγάλων επιφανειών. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα πιστόλι υψηλής πίεσης και δυο κάνες ψεκασμού που συνδέονται με αντάπτορα Quick Connect. Το επίπεδο της πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί απευθείας στην κάνη ψεκασμού Vario Power για μέγιστο έλεγχο σε κάθε εργασία καθαρισμού. Η συσκευή έχει επίσης μία τηλεσκοπική λαβή με ρυθμιζόμενο ύψος για άνετη μεταφορά και αποθήκευση, ένα σωλήνα αναρρόφησης για εύκολη εφαρμογή του καθαριστικού, πρακτικές υποδοχές για εξαρτήματα και ένα πιστόλι υψηλής πίεσης και ένα σωλήνα υψηλής πίεσης μήκους 5 μέτρων.