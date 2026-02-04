Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K2 Power Control Home
Με τη βοήθεια του συμβούλου εφαρμογών που προσφέρει η εφαρμογή Home & Garden app, το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K2 Power Control περιλαμβάνει και το Home Kit και είναι ιδανικό για την απομάκρυνση ρύπων από ποδήλατα, έπιπλα και εργαλεία κήπου
Χάρη στην εφαρμογή Home & Garden app κάθε χειριστής του πλυστικού μηχανήματος K2 Power Control γίνεται ένας ειδικός στον καθαρισμό. Το mobile app περιλαμβάνει ένα σύμβουλο εφαρμογών που υποστηρίζει το χρήστη με πρακτικές οδηγίες σχετικά με το πως να καθαρίσει κάθε επιφάνεια καθαρισμού. Το mobile app προσφέρει επίσης χρήσιμες πληροφορίες για το service της συσκευής και δίνει πρόσβαση στο Kärcher Service Portal. Το πλυστικό K2 Power Control Home περιλαμβάνει το πέλμα δαπέδου Τ1 και 500ml από το καθαριστικό "Patio & Deck", χάρη στα οποία μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς πιτσιλιές ο καθαρισμός μεγάλων επιφανειών. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα πιστόλι υψηλής πίεσης και δυο κάνες ψεκασμού που συνδέονται με αντάπτορα Quick Connect. Το επίπεδο της πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί απευθείας στην κάνη ψεκασμού Vario Power για μέγιστο έλεγχο σε κάθε εργασία καθαρισμού. Η συσκευή έχει επίσης μία τηλεσκοπική λαβή με ρυθμιζόμενο ύψος για άνετη μεταφορά και αποθήκευση, ένα σωλήνα αναρρόφησης για εύκολη εφαρμογή του καθαριστικού, πρακτικές υποδοχές για εξαρτήματα και ένα πιστόλι υψηλής πίεσης και ένα σωλήνα υψηλής πίεσης μήκους 5 μέτρων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εφαρμογή Home & GardenΗ εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού. Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής υποστήριξης.
Πιστόλι και κάνες ψεκασμού με Quick ConnectΕύκολη τοποθέτηση και περιστροφή – διατίθενται δύο διαφορετικές κάνες ψεκασμού. Βέλτιστη ρύθμιση πίεσης – δυνατότητα επιλογής τριών ρυθμίσεων πίεσης και μίας ρύθμισης απορρυπαντικού. Εύκολος έλεγχος – οι επιλεγμένες ρυθμίσεις εμφανίζονται στις κάνες ψεκασμού με σύμβολα.
Τηλεσκοπική λαβή ρυθμιζόμενου ύψουςΒολικό ύψος λαβής. Αφαιρείται τελείως και βέλτιστη αποθήκευση
Ενσωματωμένος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- Για γρήγορη, άνετη εφαρμογή του χημικού με το πλυστικό μηχάνημα.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα. Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για τη χρήση απορρυπαντικών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Παροχή (l/h)
|max. 360
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|20
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|1,4
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|246 x 280 x 586
Πεδίο προμήθειας
- Kit οικιακού καθαρισμού: Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 1, απορρυπαντικό Patio & Deck 0,5 L
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 5 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Αναρρόφηση
- Τηλεσκοπική λαβή
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού