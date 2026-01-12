Με τον πρακτικό σύμβουλο εφαρμογής στην εφαρμογή Home & Garden, η οποία υποστηρίζει το πλυστικό μηχάνημα K 3 Power Control, η Kärcher επιτρέπει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού – και κάνει τον χρήστη ειδικό στον καθαρισμό. Η εφαρμογή προσφέρει επίσης μια ολοκληρωμένη υπηρεσία με πληροφορίες για τη συσκευή, την εφαρμογή και την πύλη Kärcher Service. Το κατάλληλο επίπεδο πίεσης για την εφαρμογή ρυθμίζεται στην κάνη ψεκασμού και ελέγχεται στην οθόνη του πιστολιού G 120 Q Power Control – για μέγιστο έλεγχο και ιδανική πίεση για κάθε επιφάνεια. Η εναλλαγή από τη λειτουργία υψηλής πίεσης στη λειτουργία ψεκασμού γίνεται χωρίς να αντικαθίσταται η κάνη. Το απορρυπαντικό εφαρμόζεται γρήγορα, απλά και άνετα από το ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού. Το K 3 Power Control της Kärcher εντυπωσιάζει επίσης με μια τηλεσκοπική λαβή για άνετη μεταφορά και αποθήκευση, βάση για μεγαλύτερη σταθερότητα, στηρίγματα για εξαρτήματα και καλώδιο, καθώς και το σύστημα ταχυσυνδέσμου της Kärcher. Η βάση χρησιμοποιείται και ως δεύτερη λαβή μεταφοράς, διευκολύνοντας την ανύψωση της συσκευής σε ράφι ή τη φόρτωσή της στο πορτμπαγκάζ.