Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3 Power Control
Το πλυστικό μηχάνημα K 3 Power Control με πιστόλι ψεκασμού G 120 Q Power Control και κάνες ψεκασμού. Με σύμβουλο μέσω mobile app και πρακτικές συμβουλές για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.
Με τον πρακτικό σύμβουλο εφαρμογής στην εφαρμογή Home & Garden, η οποία υποστηρίζει το πλυστικό μηχάνημα K 3 Power Control, η Kärcher επιτρέπει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού – και κάνει τον χρήστη ειδικό στον καθαρισμό. Η εφαρμογή προσφέρει επίσης μια ολοκληρωμένη υπηρεσία με πληροφορίες για τη συσκευή, την εφαρμογή και την πύλη Kärcher Service. Το κατάλληλο επίπεδο πίεσης για την εφαρμογή ρυθμίζεται στην κάνη ψεκασμού και ελέγχεται στην οθόνη του πιστολιού G 120 Q Power Control – για μέγιστο έλεγχο και ιδανική πίεση για κάθε επιφάνεια. Η εναλλαγή από τη λειτουργία υψηλής πίεσης στη λειτουργία ψεκασμού γίνεται χωρίς να αντικαθίσταται η κάνη. Το απορρυπαντικό εφαρμόζεται γρήγορα, απλά και άνετα από το ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού. Το K 3 Power Control της Kärcher εντυπωσιάζει επίσης με μια τηλεσκοπική λαβή για άνετη μεταφορά και αποθήκευση, βάση για μεγαλύτερη σταθερότητα, στηρίγματα για εξαρτήματα και καλώδιο, καθώς και το σύστημα ταχυσυνδέσμου της Kärcher. Η βάση χρησιμοποιείται και ως δεύτερη λαβή μεταφοράς, διευκολύνοντας την ανύψωση της συσκευής σε ράφι ή τη φόρτωσή της στο πορτμπαγκάζ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εφαρμογή Home & GardenΗ εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού. Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής υποστήριξης.
Πιστόλι σκανδάλης Power Control με Quick Connect και κάνες ψεκασμούΗ βέλτιστη ρύθμιση για κάθε επιφάνεια. 3 επίπεδα πίεσης και ένα στάδιο χημικού προϊόντος καθαρισμού. Πλήρης έλεγχος: Οι ρυθμίσεις που γίνονται εμφανίζονται στην οθόνη. Προσαρμογέας Quick Connect για εύκολη στερέωση του λάστιχου υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων.
Τηλεσκοπική λαβή ρυθμιζόμενου ύψουςΒολικό ύψος λαβής. Αφαιρείται τελείως και βέλτιστη αποθήκευση
Διάλυμμα καθαρού κάδου
- Καθαρό και βολικό – το δοχείο απορρυπαντικού μπορεί να αφαιρεθεί για να συμπληρωθεί.
- Το πρακτικό δοχείο καθαριστικού απλοποιεί την εφαρμογή του.
- Τα απορρυπαντικά Kärcher αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, και προστατεύουν και φροντίζουν την επιφάνεια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Παροχή (l/h)
|max. 380
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|25
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,6
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|297 x 280 x 677
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q Power Control
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 7 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Κάδος
- Αποσπώμενος κάδος
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Χώροι γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ