Το πλυστικό μηχάνημα K 5 FJ είναι το ιδανικό εργαλείο για τακτικές εργασίες καθαρισμού που αντιμετωπίζουν μέτρια βρωμιά, όπως σε οχήματα και μεσαίου μεγέθους επιφάνειες γύρω από το σπίτι. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει πιστόλι ψεκασμού, λάστιχο υψηλής πίεσης 8 μέτρων, Vario Power Spray lance (VPS), τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα για την αφαίρεση της πιο επίμονης βρωμιάς, ακροφύσιο αφρού για μέγιστη δύναμη διάλυσης της βρωμιάς και ένα αξιόπιστο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από την είσοδο μικρών σωματιδίων βρωμιάς. Η πίεση μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί στο Vario Power Spray lance (VPS) απλά γυρίζοντας - για ιδιαίτερα στοχευμένο καθαρισμό που είναι απαλός στις επιφάνειες. Το τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού ακόμη και σε επίμονη βρωμιά. Όλα τα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν στην ίδια τη συσκευή με ευκολία.