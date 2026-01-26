Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 5 FJ BB
Το K 5 FJ είναι ο ιδανικός σύντροφος για τακτικές εργασίες καθαρισμού, αντιμετωπίζοντας μέτρια βρωμιά σε αυτοκίνητα, καθώς και σε μονοπάτια και άλλες επιφάνειες γύρω από το σπίτι. Περιλαμβάνει ακροφύσιο αφρού.
Το πλυστικό μηχάνημα K 5 FJ είναι το ιδανικό εργαλείο για τακτικές εργασίες καθαρισμού που αντιμετωπίζουν μέτρια βρωμιά, όπως σε οχήματα και μεσαίου μεγέθους επιφάνειες γύρω από το σπίτι. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει πιστόλι ψεκασμού, λάστιχο υψηλής πίεσης 8 μέτρων, Vario Power Spray lance (VPS), τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα για την αφαίρεση της πιο επίμονης βρωμιάς, ακροφύσιο αφρού για μέγιστη δύναμη διάλυσης της βρωμιάς και ένα αξιόπιστο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από την είσοδο μικρών σωματιδίων βρωμιάς. Η πίεση μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί στο Vario Power Spray lance (VPS) απλά γυρίζοντας - για ιδιαίτερα στοχευμένο καθαρισμό που είναι απαλός στις επιφάνειες. Το τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού ακόμη και σε επίμονη βρωμιά. Όλα τα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν στην ίδια τη συσκευή με ευκολία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενσωματωμένος σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού
- Βολική και εύκολη χρήση απορρυπαντικών.
- Τα απορρυπαντικά Kärcher (διατίθενται προαιρετικά) όχι μόνο προστατεύουν και φροντίζουν την επιφάνεια που καθαρίζεται αλλά παράγουν πιο αποτελεσματικά και μακροχρόνια αποτελέσματα.
Καθαρά και τακτικά
- Αποθήκευσε τον εύκαμπτο σωλήνα, τις κάνες ψεκασμού, το πιστόλι και το καλώδιο με τρόπο που εξοικονομεί χώρο και τακτοποιημένο.
Μεγάλοι τροχοί
- Για ασφαλή και βολική μεταφορά, ακόμα και σε ανώμαλο έδαφος, όπως μονοπάτια κήπων.
- Εύκολο στους ελιγμούς
Σύστημα Quick Connect
- Το λάστιχο υψηλής πίεσης είναι εύκολο στο χειρισμό του, αφού με μία μόνο κίνηση συνδέεται και αποσυνδέεται από τη συσκευή και το πιστόλι.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση (bar)
|20 - max. 145
|Παροχή (l/h)
|max. 500
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|40
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (W)
|2100
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|302 x 346 x 872
Πεδίο προμήθειας
- Μπεκ αφρού: 0.3 l
- Υγρό καθαρισμού: Σαμπουάν αυτοκινήτων 3-σε- 1 RM 610
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 8 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Εφαρμογή χημικού με: Αναρρόφηση
- Υλικό αντλίας: Αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αναρρόφηση νερού