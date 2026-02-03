επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού OC 6-18 Premium
Συμπαγές και φορητό πλυστικό μηχάνημα πίεσης που λειτουργεί με μπαταρία, ιδανικό για γρήγορο ενδιάμεσο καθαρισμό χωρίς την ανάγκη σύνδεσης ρεύματος ή νερού. Η ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V, ο φορτιστής μπαταρίας και ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης πωλούνται χωριστά.
Συμπαγής και φορητός καθαρισμός ανεξάρτητα από τη σύνδεση ρεύματος ή νερού - το φορητό πλυστικό με μπαταρία OC 6-18 Premium είναι ιδανικό για γρήγορο ενδιάμεσο καθαρισμό εν κινήσει ή γύρω από το σπίτι. Με το απαλό επίπεδο ακροφύσιο εκτόξευσης, η επίμονη βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα από ποδήλατα, έπιπλα κατασκήνωσης ή κήπου, παιχνίδια και πολλά άλλα. Το καρότσι νερού 12 λίτρων με μεγάλους τροχούς και επεκτεινόμενη τηλεσκοπική λαβή χρησιμεύει επίσης ως κινητή βάση για το καθαριστικό μέσης πίεσης που λειτουργεί με μπαταρία. Εάν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση νερού, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς δεξαμενή. Με έναν χωριστά διαθέσιμο σωλήνα αναρρόφησης, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί νερό από πηγάδια, κουβάδες. Το πιστόλι πίεσης και η κάνη ψεκασμού μπορούν να στερεωθούν στη δεξαμενή για μεταφορά. Η εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων κάνει το OC 6-18 Premium ακόμα πιο ευέλικτο: για παράδειγμα, ένα ακροφύσιο αφρού ή μια βούρτσα πλύσης διατίθενται ξεχωριστά. Η ανταλλάξιμη μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρία στην πλατφόρμα 18 V Kärcher Battery Power. Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία πραγματικού χρόνου, η οθόνη LCD της μπαταρίας δείχνει την υπολειπόμενη χωρητικότητα κατά την εργασία, τη φόρτιση και την αποθήκευση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτοδύναμος και κινητός καθαρισμός
Βέλτιστη κινητικότητα χάρη στους τροχούς και το εργονομικό ύψος λαβής.
Πρακτική θήκη εξαρτημάτων πάνω στη συσκευή
Πιο αποτελεσματική μέση πίεση με βέλτιστη ρύθμιση
18 V Kärcher Battery Power ανταλλάξιμη μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται ως στάνταρ εξοπλισμός)
Εφαρμογή Home & Garden
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Πίεση (bar)
|max. 24
|Εύρος πίεσης
|Μεσαία πίεση
|Παροχή (l/h)
|max. 200
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|γκρι
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|349 x 321 x 586
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
- Τροχοί
- Τηλεσκοπική λαβή
Εξοπλισμός
- Αναρρόφηση νερού
- Όγκος δοχείου νερού: 12 l
- Τύπος σωλήνα: Εύκαμπτος σωλήνας μέσης πίεσης
- Πιστόλι σκανδάλης πίεσης: Πιστόλι σκανδάλης μέσης πίεσης
- Ακροφύσιο ψεκασμού: σύντομο και μακρύ
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Μπουκάλια με λουλούδια
- Ζάντες
- Κάδοι απορριμμάτων
- Περσίδες/ρολά
- Παιχνίδια κήπου