Συμπαγής και φορητός καθαρισμός ανεξάρτητα από τη σύνδεση ρεύματος ή νερού - το φορητό πλυστικό με μπαταρία OC 6-18 Premium είναι ιδανικό για γρήγορο ενδιάμεσο καθαρισμό εν κινήσει ή γύρω από το σπίτι. Με το απαλό επίπεδο ακροφύσιο εκτόξευσης, η επίμονη βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα από ποδήλατα, έπιπλα κατασκήνωσης ή κήπου, παιχνίδια και πολλά άλλα. Το καρότσι νερού 12 λίτρων με μεγάλους τροχούς και επεκτεινόμενη τηλεσκοπική λαβή χρησιμεύει επίσης ως κινητή βάση για το καθαριστικό μέσης πίεσης που λειτουργεί με μπαταρία. Εάν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση νερού, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς δεξαμενή. Με έναν χωριστά διαθέσιμο σωλήνα αναρρόφησης, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί νερό από πηγάδια, κουβάδες. Το πιστόλι πίεσης και η κάνη ψεκασμού μπορούν να στερεωθούν στη δεξαμενή για μεταφορά. Η εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων κάνει το OC 6-18 Premium ακόμα πιο ευέλικτο: για παράδειγμα, ένα ακροφύσιο αφρού ή μια βούρτσα πλύσης διατίθενται ξεχωριστά. Η ανταλλάξιμη μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρία στην πλατφόρμα 18 V Kärcher Battery Power. Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία πραγματικού χρόνου, η οθόνη LCD της μπαταρίας δείχνει την υπολειπόμενη χωρητικότητα κατά την εργασία, τη φόρτιση και την αποθήκευση.