Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Universal Edition
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Universal Edition είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και απομακρύνει αξιόπιστα την ελαφριά βρωμιά γύρω από το σπίτι.
Είτε πρόκειται για σκαλοπάτια καλυμμένα με βρύα, είτε για τοίχους που έχουν φθαρεί από τις καιρικές συνθήκες είτε για βρώμικα εργαλεία κήπου, το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Universal Edition με το dirt blaster θα τα καθαρίσει στο λεπτό. Η συμπαγής συσκευή είναι ιδανική για όλες τις περιστασιακές εργασίες καθαρισμού γύρω από το σπίτι και την αυλή. Ο περιστρεφόμενος πίδακας του παρεχόμενου dirt blaster απομακρύνει ακόμη και τις επίμονες βρωμιές. Χάρη στο χαμηλό βάρος του και την ενσωματωμένη, εύχρηστη λαβή μεταφοράς, μπορείς εύκολα να μεταφέρεις το K 2 Universal Edition εκεί που το χρειάζεσαι. Το σύστημα Quick Connect προσφέρει πρόσθετη ευκολία, καθώς η γρήγορη σύνδεσή του επιτρέπει την εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης μήκους τριών μέτρων από τη συσκευή και το πιστόλι σκανδάλης. Όλα τα παρεχόμενα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα στο K 2 Universal Edition. Αυτό καθίσταται εφικτό χάρη στα έξυπνα στηρίγματα της συσκευής. Ακόμη και το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τοποθετηθεί με τάξη στην ενσωματωμένη υποδοχή καλωδίων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενσωματωμένη υποδοχή καλωδίουΤο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί βολικά κατά τρόπο που να εξοικονομεί χώρο αποθήκευσης.
Βολική αποθήκευση εξαρτημάτωνΟ εύκαμπτος σωλήνας (λάστιχο) υψηλής πίεσης, η κάνη ψεκασμού και το πιστόλι με σκανδάλη μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν με την προσάρτησή τους στη συσκευή.
Σύστημα Quick ConnectΗ σύνδεση/αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης σε/από τη συσκευή και το πιστόλι με σκανδάλη μπορεί να γίνει με απλό και εύκολο τρόπο.
Ελαφρύ με μικρές διαστάσεις
- Η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί με ευκολία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση (bar/MPa)
|110 / 11
|Παροχή (l/h)
|max. 360
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|20
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,4
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|182 x 280 x 390
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 3 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού