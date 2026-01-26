Είτε πρόκειται για σκαλοπάτια καλυμμένα με βρύα, είτε για τοίχους που έχουν φθαρεί από τις καιρικές συνθήκες είτε για βρώμικα εργαλεία κήπου, το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Universal Edition με το dirt blaster θα τα καθαρίσει στο λεπτό. Η συμπαγής συσκευή είναι ιδανική για όλες τις περιστασιακές εργασίες καθαρισμού γύρω από το σπίτι και την αυλή. Ο περιστρεφόμενος πίδακας του παρεχόμενου dirt blaster απομακρύνει ακόμη και τις επίμονες βρωμιές. Χάρη στο χαμηλό βάρος του και την ενσωματωμένη, εύχρηστη λαβή μεταφοράς, μπορείς εύκολα να μεταφέρεις το K 2 Universal Edition εκεί που το χρειάζεσαι. Το σύστημα Quick Connect προσφέρει πρόσθετη ευκολία, καθώς η γρήγορη σύνδεσή του επιτρέπει την εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης μήκους τριών μέτρων από τη συσκευή και το πιστόλι σκανδάλης. Όλα τα παρεχόμενα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα στο K 2 Universal Edition. Αυτό καθίσταται εφικτό χάρη στα έξυπνα στηρίγματα της συσκευής. Ακόμη και το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τοποθετηθεί με τάξη στην ενσωματωμένη υποδοχή καλωδίων.