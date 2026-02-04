Γρήγορο σαν αστραπή: το εξαιρετικά συμπαγές, K 2 Horizontal VPS εξαλείφει τη βρωμιά από μικρές επιφάνειες και οχήματα, εργαλεία κήπου και έπιπλα εξωτερικού χώρου σε χρόνο μηδέν. Η συσκευή είναι ιδανική για όλες τις περιστασιακές εργασίες καθαρισμού γύρω από το σπίτι και τον κήπο. Χάρη στο Vario Power spray lance (VPS), η πίεση του νερού μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει στην επιφάνεια με μια απλή περιστροφική κίνηση. Χάρη στο χαμηλό βάρος και την πρακτική ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς, μπορείς εύκολα να μεταφέρεις το K 2 Horizontal VPS όπου χρειάζεται. Για μεγαλύτερη άνεση, το σύστημα Quick Connect επιτρέπει στο λάστιχο υψηλής πίεσης 3 μέτρων να κουμπώνει και να ξεκουμπώνει εύκολα από τη συσκευή και το πιστόλι ψεκασμού. Το πιστόλι ψεκασμού και η κάνη μπορούν να αποθηκευτούν στην ίδια τη συσκευή για ευκολία. Το καλώδιο τυλίγεται έξυπνα γύρω από τη βάση της συσκευής.