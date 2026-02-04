Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Horizontal VPS
Μικρό και συμπαγές: το K 2 Horizontal VPS είναι το τέλειο πλυστικό μηχάνημα για περιστασιακή χρήση και ελαφριά βρωμιά, για παράδειγμα σε ποδήλατα ή/και εργαλεία κήπου καθώς και σε έπιπλα εξωτερικού χώρου.
Γρήγορο σαν αστραπή: το εξαιρετικά συμπαγές, K 2 Horizontal VPS εξαλείφει τη βρωμιά από μικρές επιφάνειες και οχήματα, εργαλεία κήπου και έπιπλα εξωτερικού χώρου σε χρόνο μηδέν. Η συσκευή είναι ιδανική για όλες τις περιστασιακές εργασίες καθαρισμού γύρω από το σπίτι και τον κήπο. Χάρη στο Vario Power spray lance (VPS), η πίεση του νερού μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει στην επιφάνεια με μια απλή περιστροφική κίνηση. Χάρη στο χαμηλό βάρος και την πρακτική ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς, μπορείς εύκολα να μεταφέρεις το K 2 Horizontal VPS όπου χρειάζεται. Για μεγαλύτερη άνεση, το σύστημα Quick Connect επιτρέπει στο λάστιχο υψηλής πίεσης 3 μέτρων να κουμπώνει και να ξεκουμπώνει εύκολα από τη συσκευή και το πιστόλι ψεκασμού. Το πιστόλι ψεκασμού και η κάνη μπορούν να αποθηκευτούν στην ίδια τη συσκευή για ευκολία. Το καλώδιο τυλίγεται έξυπνα γύρω από τη βάση της συσκευής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά συμπαγής συσκευή εξοικονόμησης χώρουΓια εύκολη αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο, ακόμη και σε μικρές εσοχές Μπορεί να μεταφερθεί μόνο με το ένα χέρι.
Ενσωματωμένος σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικούΒολική και εύκολη χρήση απορρυπαντικών. Τα απορρυπαντικά Kärcher (διατίθενται προαιρετικά) όχι μόνο προστατεύουν και φροντίζουν την επιφάνεια που καθαρίζεται αλλά παράγουν πιο αποτελεσματικά και μακροχρόνια αποτελέσματα.
Καθαρά και τακτικάΟ σωλήνας, η κάνη ψεκασμού, το πιστόλι και το καλώδιο μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στη συσκευή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση (bar)
|20 - max. 110
|Παροχή (l/h)
|max. 360
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|20
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1400
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 197 x 248
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
- Κάνη Vario Power
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σωλήνας αναρρόφησης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αποθήκευση καλωδίου