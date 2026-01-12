Kärcher. Χάρη στο μικρό μέγεθος και το χαμηλό βάρος του, μπορεί να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί εύκολα. Η ισχύς που διαθέτει είναι ιδανική για το γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό μπαλκονιών, επίπλων κήπου και βεράντας, καθώς και ποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας ή μικρού αυτοκινήτου. Ο χειρισμός του είναι πολύ απλός: Το πιστόλι ψεκασμού, ο σωλήνας προέκτασης και η κάνη ψεκασμού Vario Power μπορούν να συναρμολογηθούν σε λίγα μόνο βήματα. Η σύνδεση του λάστιχου υψηλής πίεσης και του πιστολιού γίνεται εύκολα και γρήγορα με το σύστημα Quick Connect. Ο εξαιρετικά λεπτός εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Premium Flex 5 μέτρων αποτρέπει τη δημιουργία ενοχλητικών κόμπων και προσφέρει μέγιστη ευελιξία και ελευθερία κίνησης κατά τον καθαρισμό. Η αποσπώμενη θήκη αξεσουάρ επιτρέπει σε όλα τα παρεχόμενα μέρη να αποθηκεύονται σωστά. Όταν τελειώσετε με τον καθαρισμό, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τυλιχτεί γύρω από τη βάση της συσκευής και να συγκρατηθεί στη θέση του με ένα κλιπ. Λόγω του μικρού μεγέθους του, το K Mini μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.