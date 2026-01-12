Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K Mini
Το μικρότερο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης της Kärcher απομακρύνει γρήγορα τους ρύπους και χάρη στο ότι είναι ελαφρύ και σε πρακτικό μέγεθος, μπορεί να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί εύκολα.
Kärcher. Χάρη στο μικρό μέγεθος και το χαμηλό βάρος του, μπορεί να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί εύκολα. Η ισχύς που διαθέτει είναι ιδανική για το γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό μπαλκονιών, επίπλων κήπου και βεράντας, καθώς και ποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας ή μικρού αυτοκινήτου. Ο χειρισμός του είναι πολύ απλός: Το πιστόλι ψεκασμού, ο σωλήνας προέκτασης και η κάνη ψεκασμού Vario Power μπορούν να συναρμολογηθούν σε λίγα μόνο βήματα. Η σύνδεση του λάστιχου υψηλής πίεσης και του πιστολιού γίνεται εύκολα και γρήγορα με το σύστημα Quick Connect. Ο εξαιρετικά λεπτός εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Premium Flex 5 μέτρων αποτρέπει τη δημιουργία ενοχλητικών κόμπων και προσφέρει μέγιστη ευελιξία και ελευθερία κίνησης κατά τον καθαρισμό. Η αποσπώμενη θήκη αξεσουάρ επιτρέπει σε όλα τα παρεχόμενα μέρη να αποθηκεύονται σωστά. Όταν τελειώσετε με τον καθαρισμό, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τυλιχτεί γύρω από τη βάση της συσκευής και να συγκρατηθεί στη θέση του με ένα κλιπ. Λόγω του μικρού μεγέθους του, το K Mini μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγής και ελαφρυά συσκευήΜπορεί εύκολα να αποθηκευτεί σε χώρους μέσα ή έξω από το σπίτι Εύκολη μεταφορά για ευέλικτο καθαρισμό.
Αποσπώμενο στήριγμα εξαρτημάτωνΜε βολικά σημεία αποθήκευσης εξαρτημάτων για εξοικονόμηση χώρου.
Εξαιρετικά λεπτός σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlexΤυλίξτε και ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς σχηματισμό κόμπων. Μέγιστη ευελιξία κατά τον καθαρισμό.
Χώρος αποθήκευσης καλωδίου
- Τυλίξτε και ξετυλίξτε γρήγορα και εύκολα το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας συγκρατείται σταθερά στη θέση του στη βάση της συσκευής.
Σύστημα Quick Connect
- Ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης συνδέεται και αποσυνδέεται γρήγορα και εύκολα στη συσκευή και το πιστόλι ψεκασμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση τροφοδοσίας (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Παροχή (l/h)
|max. 360
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|20
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (W)
|1400
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|278 x 233 x 296
Πεδίο προμήθειας
- Προέκταση κάνης ψεκασμού
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 110 Q Short
- Κάνη Vario Power
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 5 m, PremiumFlex
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αποθήκευση καλωδίου