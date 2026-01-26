Πλυστικό μηχάνημα μπαταρίας K2 Battery
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Battery είναι συμβατό με την υψηλής απόδοσης πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher. Ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα ευέλικτων οικιακών εφαρμογών χωρίς την ανάγκη για σύνδεση στο ρεύμα. Σε αυτή την έκδοση δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής.
Εντυπωσιακά αποτελέσματα ακόμη και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα: Μπαταριοκίνητο πλυστικό μηχάνημα πίεσης για πολλούς και διαφορετικούς τομείς εφαρμογών, όπως μικρά αυτοκίνητα, σκάφη, έπιπλα κήπου, κάδοι απορριμμάτων και μικρές εργασίες καθαρισμού γύρω από το σπίτι. Η επιλογή ανάμεσα στις λειτουργίες standard, boost και detergent επιτρέπει στον χρήστη να αντιμετωπίζει διαφορετικές εργασίες καθαρισμού με τη σωστή ακριβώς πίεση. Κατά την εργασία καθαρισμού, η αναλογική οθόνη του πιστολιού υψηλής πίεσης θα σας δείχνει πάντα την επιλεγμένη λειτουργία. Με το απλό πάτημα της κάνης ψεκασμού, μπορείτε να ορίσετε τα ξεχωριστά επίπεδα πίεσης. Η συσκευή είναι συμβατή με την ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου 36 V/5,0 Ah με την πλατφόρμα μπαταριών 36 V Battery Power της Kärcher. Δεν εμπεριέχεται ξεχωριστά η μπαταρία και ο φορτιστής μπαταρίας. Για την άντληση νερού, ο εύκαμπτος σωλήνας (λάστιχο) αναρρόφησης της Kärcher μπορεί επίσης να συνδεθεί σε εναλλακτικές πηγές παροχής νερού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Mπαταρία της πλατφόρμας 36 V Battery Power
Πιστόλι υψηλής πίεσης με οθόνη ένδειξης του επιπέδου πίεσης
Αναρρόφηση νερού
Χρήση χημικών
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
Σύστημα Quick Connect
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Πίεση (bar)
|max. 110
|Εύρος πίεσης
|Υψηλή πίεση
|Παροχή (l/h)
|340
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|14
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|245 x 303 x 629
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q Boost
- Κάνη ψεκασμού μονής κατεύθυνσης
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 4 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σωλήνας αναρρόφησης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Ταράτσες
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Ποδήλατα
- Βάρκες
- Κάδοι απορριμμάτων
- Παιχνίδια κήπου