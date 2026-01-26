Εντυπωσιακά αποτελέσματα ακόμη και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα: Μπαταριοκίνητο πλυστικό μηχάνημα πίεσης για πολλούς και διαφορετικούς τομείς εφαρμογών, όπως μικρά αυτοκίνητα, σκάφη, έπιπλα κήπου, κάδοι απορριμμάτων και μικρές εργασίες καθαρισμού γύρω από το σπίτι. Η επιλογή ανάμεσα στις λειτουργίες standard, boost και detergent επιτρέπει στον χρήστη να αντιμετωπίζει διαφορετικές εργασίες καθαρισμού με τη σωστή ακριβώς πίεση. Κατά την εργασία καθαρισμού, η αναλογική οθόνη του πιστολιού υψηλής πίεσης θα σας δείχνει πάντα την επιλεγμένη λειτουργία. Με το απλό πάτημα της κάνης ψεκασμού, μπορείτε να ορίσετε τα ξεχωριστά επίπεδα πίεσης. Η συσκευή είναι συμβατή με την ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου 36 V/5,0 Ah με την πλατφόρμα μπαταριών 36 V Battery Power της Kärcher. Δεν εμπεριέχεται ξεχωριστά η μπαταρία και ο φορτιστής μπαταρίας. Για την άντληση νερού, ο εύκαμπτος σωλήνας (λάστιχο) αναρρόφησης της Kärcher μπορεί επίσης να συνδεθεί σε εναλλακτικές πηγές παροχής νερού.