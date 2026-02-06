Μηχανή πλύσης – απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών μπαταρίας SE 3-18 Compact Home Battery Set
Το ισχυρό μηχάνημα ψεκασμού-αναρρόφησης θα σε εντυπωσιάσει με τον βαθύ καθαρισμό των ινών του εσωτερικού του αυτοκινήτου, τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων χάρη στην μπαταρία 18 V και τη λειτουργία έκπλυσης για τον καθαρισμό της συσκευής.
Βαθύς καθαρισμός ινών με μέγιστη ελευθερία κινήσεων: Το SE 3-18 Compact Home Battery set D1 2.5-F καθαρίζει τις υφασμάτινες επιφάνειες σε βάθος και χωρίς υπολείμματα. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της, η συσκευή δεν είναι μόνο εύχρηστη, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν δεν υπάρχει πρίζα κοντά, χάρη στην μπαταρία Kärcher Battery Power 18 V (δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό). Αυτό επιτρέπει τον καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου σε μόλις 12 έως 24 λεπτά. Έτσι, αφαιρείς τη βρωμιά από τα καθίσματα του αυτοκινήτου, τα πατάκια και το πορτμπαγκάζ, καθώς και από τα έπιπλα κήπου και τα υφασμάτινα έπιπλα σε μια στιγμή – με την ίδια ισχύ όπως και τα αντίστοιχα μηχανήματα με καλώδιο. Ο μακρύς και εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με εσωτερικό σωλήνα καθαρισμού εγγυάται επίσης μεγάλη ευκολία και ευελιξία, ακόμη και σε δυσπρόσιτα μέρη. Ακόμα και μετά τον καθαρισμό, το μηχάνημα θα σε εντυπωσιάσει με την υγιεινή λειτουργία έκπλυσης , η οποία αφαιρεί τη βρωμιά από τη συσκευή και τον σωλήνα, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία βακτηρίων και οσμών. Απόλυτα σύμφωνο με το σύνθημα «καθαρό όχημα, καθαρή συσκευή καθαρισμού».
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποδεδειγμένη τεχνολογία Kärcher με ακροφύσια ταπετσαριών και σχισμών για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού
Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery Power
Υγιεινή λειτουργία έκπλυσης
Βολικός σωλήνας 2 σε 1
Σύστημα 2 κάδων
Πρακτική αποθήκευση αξεσουάρ και σωλήνα
Compact σχεδιασμός
Αποθηκευτικός χώρος για μικρά αξεσουάρ
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|184
|Πλάτος εργασίας (mm)
|75
|Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού (l)
|1,7
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (l)
|2,9
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|περίπου 12 (2,5 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|46 / 77
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|2,5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|414 x 225 x 261
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
- Φορτιστής: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 18 V Battery Power (1 τμχ.)
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.9 m
- Εξάρτημα ψεκασμού-αναρρόφησης για υφασμάτινες επιφάνειες
- Ακροφύσιο σχισμών για καθαρισμό ψεκασμού-αναρρόφησης
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό χαλιών και ταπετσαριών RM 519, 1 l
- Σύστημα 2 σε 1 με ενσωματωμένο σωλήνα ψεκασμού αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Λειτουργία καθαρισμού συστήματος
- Πρακτική αποθήκευση σωλήνα και εξαρτημάτων
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Καθίσματα αυτοκινήτων
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Υφάσματα επίπλων
- Χαλιά