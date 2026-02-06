Βαθύς καθαρισμός ινών με μέγιστη ελευθερία κινήσεων: Το SE 3-18 Compact Home Battery set D1 2.5-F καθαρίζει τις υφασμάτινες επιφάνειες σε βάθος και χωρίς υπολείμματα. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της, η συσκευή δεν είναι μόνο εύχρηστη, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν δεν υπάρχει πρίζα κοντά, χάρη στην μπαταρία Kärcher Battery Power 18 V (δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό). Αυτό επιτρέπει τον καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου σε μόλις 12 έως 24 λεπτά. Έτσι, αφαιρείς τη βρωμιά από τα καθίσματα του αυτοκινήτου, τα πατάκια και το πορτμπαγκάζ, καθώς και από τα έπιπλα κήπου και τα υφασμάτινα έπιπλα σε μια στιγμή – με την ίδια ισχύ όπως και τα αντίστοιχα μηχανήματα με καλώδιο. Ο μακρύς και εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με εσωτερικό σωλήνα καθαρισμού εγγυάται επίσης μεγάλη ευκολία και ευελιξία, ακόμη και σε δυσπρόσιτα μέρη. Ακόμα και μετά τον καθαρισμό, το μηχάνημα θα σε εντυπωσιάσει με την υγιεινή λειτουργία έκπλυσης , η οποία αφαιρεί τη βρωμιά από τη συσκευή και τον σωλήνα, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία βακτηρίων και οσμών. Απόλυτα σύμφωνο με το σύνθημα «καθαρό όχημα, καθαρή συσκευή καθαρισμού».