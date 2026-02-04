Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας WD 1 Compact Βattery (Χειρός)
Η σκούπα αναρρόφησης υγρών και στερεών WD 1 Compact έχει απεριόριστες δυνατότητες. Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία. Συμβατότητα με όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας 18 V της Kärcher.
Χάρη στη λειτουργία της μπαταρίας, η σκούπα αναρρόφησης πολλαπλών εφαρμογών WD 1 Compact παρέχει μέγιστη ελευθερία κινήσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς σύνδεση σε κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και είναι εξαιρετικά ελαφριά και συμπαγής. Ανάλογα με την μπαταρία 18 V Battery Power που χρησιμοποιείται (στη συσκευασία δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία), η διάρκεια λειτουργίας της σκούπας κυμαίνεται από 10 έως 20 λεπτά. Η WD 1 Compact Battery διαθέτει επίσης ένα ανθεκτικό πλαστικό κάδο χωρητικότητας 7 λίτρων, καθώς και φίλτρο τύπου φυσιγγίου για εύκολη αναρρόφηση στερεών και υγρών ρύπων, χωρίς να απαιτείται αλλαγή του φίλτρου. Επιπλέον χαρακτηριστικά της: ο εύκαμπτος σωλήνας (λάστιχο) αναρρόφησης με βελτιστοποιημένη ροή και ειδικά εξαρτήματα, όπως τα ακροφύσια για εσοχές και ταπετσαρίες, συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη βέλτιστη συλλογή των ρύπων και διασφαλίζουν άψογη καθαριότητα κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού αυτοκινήτων – και όχι μόνο. Επίσης, χάρη στη συμβατότητά της με την πλατφόρμα μπαταριών 18 V, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μπαταρίες από άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταρίας 18 V Battery Power στη σκούπα WD 1 Compact Battery.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery PowerΕπιτρέπει την πραγματοποίηση εργασιών χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί πρίζα και, κατά συνέπεια, εξασφαλίζει μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας. Συμβατό με όλες τις συσκευές που ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V Battery Power της Kärcher.
Συμπαγής, φορητός σχεδιασμόςΜεμονωμένη και ευέλικτη χρήση. Ευκολία στη μεταφορά.
Ειδικό φίλτρο φυσιγγίουΥγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς αλλαγή του φίλτρου
Ειδικά εξαρτήματα για τον καθαρισμό εσωτερικού αυτοκινήτων
- Ιδανικό για τον εσωτερικό καθαρισμό αυτοκινήτου.
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία.
Λειτουργία φυσητήρα
- Λειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση.
- Ξεκούραστη απομάκρυνση των ρύπων, π.χ. από επιφάνειες με χαλίκι.
Πρακτική αποθήκευση του σωλήνα αναρρόφησης
- Εύκολη ασφάλιση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης για μεταφορά με τη χρήση λαστιχένιου ιμάντα.
Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων
- Ασφαλής αποθήκευση εξαρτημάτων με ευκολία πρόσβασης και εξοικονόμηση χώρου.
"Pull&Push" σύστημα κλειδώματος
- Για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου.
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς
- Το μηχάνημα μεταφέρεται εύκολα και άνετα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|250
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|60
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 85
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 22
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|7
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου κίτρινο
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|περίπου 10 (2,5 Ah) / περίπου 20 (5,0 Ah)
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|64
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|386 x 279 x 312
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.2 m
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Φίλτρο φυσίγγιο: 1 Τεμάχιο(α), Κυτταρίνη
- Σακούλα χάρτινη: 1 Τεμάχιο(α), Δύο στρώματα
Εξοπλισμός
- Λειτουργία φυσητήρα
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Εσωτερικό οχήματος
- Τροχόσπιτα
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Αποθήκη κήπου
- Υγρά
- Εργαστήριο
- Δωμάτιο χόμπυ