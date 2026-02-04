Χάρη στη λειτουργία της μπαταρίας, η σκούπα αναρρόφησης πολλαπλών εφαρμογών WD 1 Compact παρέχει μέγιστη ελευθερία κινήσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς σύνδεση σε κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και είναι εξαιρετικά ελαφριά και συμπαγής. Ανάλογα με την μπαταρία 18 V Battery Power που χρησιμοποιείται (στη συσκευασία δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία), η διάρκεια λειτουργίας της σκούπας κυμαίνεται από 10 έως 20 λεπτά. Η WD 1 Compact Battery διαθέτει επίσης ένα ανθεκτικό πλαστικό κάδο χωρητικότητας 7 λίτρων, καθώς και φίλτρο τύπου φυσιγγίου για εύκολη αναρρόφηση στερεών και υγρών ρύπων, χωρίς να απαιτείται αλλαγή του φίλτρου. Επιπλέον χαρακτηριστικά της: ο εύκαμπτος σωλήνας (λάστιχο) αναρρόφησης με βελτιστοποιημένη ροή και ειδικά εξαρτήματα, όπως τα ακροφύσια για εσοχές και ταπετσαρίες, συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη βέλτιστη συλλογή των ρύπων και διασφαλίζουν άψογη καθαριότητα κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού αυτοκινήτων – και όχι μόνο. Επίσης, χάρη στη συμβατότητά της με την πλατφόρμα μπαταριών 18 V, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μπαταρίες από άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταρίας 18 V Battery Power στη σκούπα WD 1 Compact Battery.