Σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1 RM 610 + Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου RM 651

Το σαμπουάν αυτοκινήτου RM 610 για ένα αστραφτερό φινίρισμα χάρη στις ιδιότητες ήπιου καθαρισμού και γρήγορου στεγνώματος. Φροντίδα και προστασία σε ένα μόνο βήμα. Με δείγμα του RM 651 Καθαριστικού Εσωτερικού Αυτοκινήτου.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,3
Προϊόν
  • Το σαμπουάν αυτοκινήτου διαλύει τους ρύπους, ενώ είναι εξαιρετικά ήπιο με τα υλικά. Τα συστατικά υψηλής φροντίδας εξασφαλίζουν ότι η επίστρωση προστατεύεται, στεγνώνει γρήγορα και έχει λαμπερά αποτελέσματα
Σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1 RM 610 + Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου RM 651
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • P102 Μακριά από παιδιά.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Οχήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού