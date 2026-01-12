Γίνετε ειδικός στον καθαρισμό με την εφαρμογή Home & Garden της Kärcher. Σε συνδυασμό με το πλυστικό μηχάνημα K 2 Power Control της Kärcher, μπορείτε να επιτύχετε κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού. Η εφαρμογή περιλαμβάνει τον χρήσιμο σύμβουλο εφαρμογής που βοηθά τον χρήστη με πρακτικές συμβουλές και κόλπα για κάθε εργασία καθαρισμού. Η εφαρμογή προσφέρει επίσης μια ολοκληρωμένη υπηρεσία με πληροφορίες για τη συσκευή, την εφαρμογή και την πύλη Kärcher Service. Το πλυστικό μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με πιστόλι υψηλής πίεσης και δύο κάνες ψεκασμού με προσαρμογέα Quick Connect. Το επίπεδο πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί απευθείας στην κάνη ψεκασμού Click Vario Power – για μέγιστο έλεγχο σε κάθε εργασία καθαρισμού. Η συσκευή διαθέτει επίσης τηλεσκοπική λαβή ρυθμιζόμενου ύψους για άνετη μεταφορά και αποθήκευση, σωλήνα αναρρόφησης για εύκολη εφαρμογή απορρυπαντικών, πρακτικά στηρίγματα για εξαρτήματα, πιστόλι υψηλής πίεσης και καλώδιο, καθώς και εύκαμπτο σωλήνα 5 μέτρων.