Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K2 Power Control
Tο πλυστικό μηχάνημα K 2 Power Control της Kärcher συνδέεται με εφαρμογή μέσω του mobile app. Για τον καθαρισμό ποδηλάτων, εργαλείων κήπου ή επίπλων κήπου.
Γίνετε ειδικός στον καθαρισμό με την εφαρμογή Home & Garden της Kärcher. Σε συνδυασμό με το πλυστικό μηχάνημα K 2 Power Control της Kärcher, μπορείτε να επιτύχετε κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού. Η εφαρμογή περιλαμβάνει τον χρήσιμο σύμβουλο εφαρμογής που βοηθά τον χρήστη με πρακτικές συμβουλές και κόλπα για κάθε εργασία καθαρισμού. Η εφαρμογή προσφέρει επίσης μια ολοκληρωμένη υπηρεσία με πληροφορίες για τη συσκευή, την εφαρμογή και την πύλη Kärcher Service. Το πλυστικό μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με πιστόλι υψηλής πίεσης και δύο κάνες ψεκασμού με προσαρμογέα Quick Connect. Το επίπεδο πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί απευθείας στην κάνη ψεκασμού Click Vario Power – για μέγιστο έλεγχο σε κάθε εργασία καθαρισμού. Η συσκευή διαθέτει επίσης τηλεσκοπική λαβή ρυθμιζόμενου ύψους για άνετη μεταφορά και αποθήκευση, σωλήνα αναρρόφησης για εύκολη εφαρμογή απορρυπαντικών, πρακτικά στηρίγματα για εξαρτήματα, πιστόλι υψηλής πίεσης και καλώδιο, καθώς και εύκαμπτο σωλήνα 5 μέτρων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εφαρμογή Home & GardenΗ εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού. Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής υποστήριξης.
Πιστόλι και κάνες ψεκασμού με Quick ConnectΕύκολη τοποθέτηση και περιστροφή – διατίθενται δύο διαφορετικές κάνες ψεκασμού. Βέλτιστη ρύθμιση πίεσης – δυνατότητα επιλογής τριών ρυθμίσεων πίεσης και μίας ρύθμισης απορρυπαντικού. Εύκολος έλεγχος – οι επιλεγμένες ρυθμίσεις εμφανίζονται στις κάνες ψεκασμού με σύμβολα.
Τηλεσκοπική λαβή ρυθμιζόμενου ύψουςΒολικό ύψος λαβής. Αφαιρείται τελείως και βέλτιστη αποθήκευση
Ενσωματωμένος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- Για γρήγορη, άνετη εφαρμογή του χημικού με το πλυστικό μηχάνημα.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα. Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για τη χρήση απορρυπαντικών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση τροφοδοσίας (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Παροχή (l/h)
|max. 360
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|20
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,4
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|246 x 280 x 586
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
- Κάνη Vario Power
- Κάνη ψεκασμού Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 5 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Αναρρόφηση
- Τηλεσκοπική λαβή
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Χώροι γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.