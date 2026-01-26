Είτε καθαρίζεις ένα λασπωμένο δάπεδο, είτε ένα βρώμικο αυτοκίνητο, είτε βρώμικα έπιπλα κήπου - το K Silent eco!Booster της Kärcher απομακρύνει μέτριους ρύπους σε χρόνο μηδέν. Η καινοτόμος αθόρυβη τεχνολογία μειώνει το αντιληπτό επίπεδο θορύβου κατά 50% σε σύγκριση με άλλα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της ίδιας κατηγορίας. Έτσι, μπορείς να καθαρίζεις με υψηλή πίεση χωρίς να ενοχλείς την οικογένεια ή τους γείτονές σου. Οι τρεις κάνες ψεκασμού που περιλαμβάνονται στην προμήθεια προσφέρουν την τέλεια λύση για κάθε εργασία καθαρισμού. Χρησιμοποιώντας τη κάνη ψεκασμού Vario Power, η πίεση μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια ώστε να ταιριάζει σε κάθε επιφάνεια. Το eco!Booster είναι ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες και, χάρη στην κατά 50% αυξημένη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με την Vario Power, εξοικονομεί νερό, ενέργεια και χρόνο. Το τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα εγγυάται αποτελέσματα ενδελεχούς καθαρισμού για επίμονους ρύπους. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης ένα πιστόλι σκανδάλης, ένας εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex μήκους 6 μέτρων και ένας αφροποιητής. Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του, το K Silent eco!Booster μπορεί να αποθηκευτεί σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο.