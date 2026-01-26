Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K Silent eco!Booster
K Silent eco!Booster - εξαιρετικά αθόρυβο, συμπαγές και ισχυρό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, αφροποιητή, κάνη ψεκασμού Vario Power, τούρμπο μπεκ και eco!Booster.
Είτε καθαρίζεις ένα λασπωμένο δάπεδο, είτε ένα βρώμικο αυτοκίνητο, είτε βρώμικα έπιπλα κήπου - το K Silent eco!Booster της Kärcher απομακρύνει μέτριους ρύπους σε χρόνο μηδέν. Η καινοτόμος αθόρυβη τεχνολογία μειώνει το αντιληπτό επίπεδο θορύβου κατά 50% σε σύγκριση με άλλα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της ίδιας κατηγορίας. Έτσι, μπορείς να καθαρίζεις με υψηλή πίεση χωρίς να ενοχλείς την οικογένεια ή τους γείτονές σου. Οι τρεις κάνες ψεκασμού που περιλαμβάνονται στην προμήθεια προσφέρουν την τέλεια λύση για κάθε εργασία καθαρισμού. Χρησιμοποιώντας τη κάνη ψεκασμού Vario Power, η πίεση μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια ώστε να ταιριάζει σε κάθε επιφάνεια. Το eco!Booster είναι ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες και, χάρη στην κατά 50% αυξημένη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με την Vario Power, εξοικονομεί νερό, ενέργεια και χρόνο. Το τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα εγγυάται αποτελέσματα ενδελεχούς καθαρισμού για επίμονους ρύπους. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης ένα πιστόλι σκανδάλης, ένας εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex μήκους 6 μέτρων και ένας αφροποιητής. Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του, το K Silent eco!Booster μπορεί να αποθηκευτεί σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμος αθόρυβη τεχνολογίαΠενήντα τοις εκατό μείωση του αντιληπτού επιπέδου θορύβου σε σύγκριση με άλλα πλυστικά μηχανήματα της ίδιας κατηγορίας. Πιο ευχάριστος ήχος σε σύγκριση με άλλα πλυστικά μηχανήματα της ίδιας κατηγορίας.
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlexΤυλίξτε και ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς σχηματισμό κόμπων.
Συμπαγής και ελαφρυά συσκευήΜπορεί εύκολα να αποθηκευτεί σε χώρους μέσα ή έξω από το σπίτι Εύκολη μεταφορά για ευέλικτο καθαρισμό.
Βολική αποθήκευση εξαρτημάτων
- Ο εύκαμπτος σωλήνας, οι κάνες ψεκασμού και το πιστόλι με σκανδάλη μπορούν να αποθηκευτούν βολικά σε μικρό χώρο.
Χώρος αποθήκευσης καλωδίου
- Τυλίξτε και ξετυλίξτε γρήγορα και εύκολα το καλώδιο τροφοδοσίας.
Σύστημα Quick Connect
- Ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης συνδέεται και αποσυνδέεται γρήγορα και εύκολα στη συσκευή και το πιστόλι ψεκασμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση ( /bar)
|20 / max. 130
|Παροχή (l/h)
|max. 420
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|30
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,8
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|313 x 262 x 419
Πεδίο προμήθειας
- Μπεκ αφρού: 0.3 l
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- eco!Booster
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 6 m, PremiumFlex
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αποθήκευση καλωδίου
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Μπαλκόνι
- Κουνουπιέρα
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.
- Ποδήλατα