Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 7 Smart Control Flex Home
Για περισσότερη ισχύ: K 7 Smart Control Flex Home με υδρόψυκτο κινητήρα και με σωλήνα PremiumFlex, πιστόλι σκανδάλης G 180 Q Smart Control, κατάλληλο για επίμονους ρύπους σε όλο το σπίτι. Συμπεριλαμβάνεται το Home Kit.
Σύνδεσε απλά το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 7 Smart Control Flex Home με την εφαρμογή Kärcher Home & Garden στο smartphone σου μέσω Bluetooth - ο καθαρισμός γίνεται ακόμα πιο εύκολος και πιο αποτελεσματικός. Αυτό συμβαίνει επειδή ο σύμβουλος εφαρμογών στην εφαρμογή δίνει πρακτικές συμβουλές και κόλπα για πολλές περιπτώσεις και εργασίες καθαρισμού. Η εφαρμογή προσφέρει επίσης πολλές άλλες χρήσιμες λειτουργίες, όπως οδηγίες συναρμολόγησης, οδηγίες συντήρησης και φροντίδας, καθώς και την πύλη Kärcher Service. Η συσκευή διαθέτει λειτουργία Boost για επιπλέον ισχύ, που σημαίνει ότι ακόμη και η επίμονη βρωμιά δεν αποτελεί πρόβλημα. Τα επίπεδα πίεσης μπορούν να ρυθμιστούν στο πιστόλι ψεκασμού G 180 Q Smart Control με οθόνη LCD ή να μεταφερθούν στο πιστόλι μέσω της εφαρμογής - έτσι ώστε τίποτα να μην πάει στραβά κατά τον καθαρισμό. Το Home Kit περιλαμβάνει το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 και 1 λίτρο καθαριστικού πέτρας 3-σε-1. Άλλες λεπτομέρειες εξοπλισμού περιλαμβάνουν την 3-σε-1 Multi Jet κάνη ψεκασμού για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών χωρίς αλλαγή κάνης ψεκασμού, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex, το σύστημα απορρυπαντικού Plug 'n' Clean για εύκολη αλλαγή του απορρυπαντικού, την τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου για εύκολη μεταφορά, καθώς και τη θέση στάθμευσης για εύκολα προσβάσιμα αξεσουάρ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πιστόλι σκανδάλης Smart Control με λειτουργία boost και κάνη ψεκασμού 3 σε 1 Multi JetΠιστόλι με σκανδάλη με οθόνη LCD και κουμπιά για ρύθμιση της πίεσης ή δοσομέτρηση του καθαριστικού. Περιλαμβάνει λειτουργία boost για επιπλέον ισχύ για την αντιμετώπιση επίμονων ρύπων. Το περιστρεφόμενο Multi Jet 3 σε 1 περιλαμβάνει τρία διαφορετικά ακροφύσια για εύκολη εναλλαγή. Προσαρμογέας Quick Connect για εύκολη στερέωση του λάστιχου υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων.
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlexΟ εύκαμπτος σωλήνας εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία και, ως εκ τούτου, μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Τυλίξτε και ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς σχηματισμό κόμπων.
Σύνδεση με την εφαρμογή Home & Garden μέσω BluetoothΗ εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού. Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Η εφαρμογή μεταδίδει τη βέλτιστη πίεση στο πλυστικό μηχάνημα μέσω Bluetooth.
Plug 'n' Clean – το σύστημα απορρύπανσης της Kärcher
- Χάρη στο σύστημα Plug 'n' Clean το απορρυπαντικό μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και εύκολα μόνο με μία κίνηση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Παροχή (l/h)
|max. 600
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|60
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 60
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|3
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|17,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|25,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|458 x 330 x 669
Πεδίο προμήθειας
- Kit οικιακού καθαρισμού: Εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων T 7, καθαριστικό πέτρινων επιφανειών και προσόψεων, 3 σε 1, 1l
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q Smart Control
- Κάνη 3 σε 1
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 10 m, PremiumFlex
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο δίχτυ αποθήκευσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σύστημα Plug 'n' Clean
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Σύνδεση μέσω Bluetooth
- λειτουργία μέσω εφαρμογής
- Smart υπηρεσίες/λειτουργίες στην εφαρμογή
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Φράχτες
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Αυτοκίνητα
- Τροχόσπιτα
- Ποδήλατα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού