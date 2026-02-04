Σύνδεσε απλά το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 7 Smart Control Flex Home με την εφαρμογή Kärcher Home & Garden στο smartphone σου μέσω Bluetooth - ο καθαρισμός γίνεται ακόμα πιο εύκολος και πιο αποτελεσματικός. Αυτό συμβαίνει επειδή ο σύμβουλος εφαρμογών στην εφαρμογή δίνει πρακτικές συμβουλές και κόλπα για πολλές περιπτώσεις και εργασίες καθαρισμού. Η εφαρμογή προσφέρει επίσης πολλές άλλες χρήσιμες λειτουργίες, όπως οδηγίες συναρμολόγησης, οδηγίες συντήρησης και φροντίδας, καθώς και την πύλη Kärcher Service. Η συσκευή διαθέτει λειτουργία Boost για επιπλέον ισχύ, που σημαίνει ότι ακόμη και η επίμονη βρωμιά δεν αποτελεί πρόβλημα. Τα επίπεδα πίεσης μπορούν να ρυθμιστούν στο πιστόλι ψεκασμού G 180 Q Smart Control με οθόνη LCD ή να μεταφερθούν στο πιστόλι μέσω της εφαρμογής - έτσι ώστε τίποτα να μην πάει στραβά κατά τον καθαρισμό. Το Home Kit περιλαμβάνει το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 και 1 λίτρο καθαριστικού πέτρας 3-σε-1. Άλλες λεπτομέρειες εξοπλισμού περιλαμβάνουν την 3-σε-1 Multi Jet κάνη ψεκασμού για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών χωρίς αλλαγή κάνης ψεκασμού, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex, το σύστημα απορρυπαντικού Plug 'n' Clean για εύκολη αλλαγή του απορρυπαντικού, την τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου για εύκολη μεταφορά, καθώς και τη θέση στάθμευσης για εύκολα προσβάσιμα αξεσουάρ.