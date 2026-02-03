Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 3 Horizontal Plus
Μπορείς πάντα να βασίζεσαι στο πλυστικό μηχάνημα K 3 Horizontal: Ο μικρός, συμπαγής βοηθός είναι ιδανικός για τον καθαρισμό βρωμιάς από μικρότερες επιφάνειες κήπου, αυλές, έπιπλα κήπου και αυτοκίνητα.
Με το μικρό και συμπαγές πλυστικό μηχάνημα K 3, η βρωμιά αποτελεί παρελθόν. Χάρη στο λάστιχο υψηλής πίεσης τεσσάρων μέτρων, το πλυστικό είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση γύρω από το σπίτι και δίνει μια ιδιαίτερη λάμψη σε μικρές επιφάνειες κήπου και αυλές, καθώς και σε έπιπλα κήπου, ακόμη και σε οχήματα. Χάρη στο Vario Power Spray Lance (VPS), η πίεση του νερού μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει στην επιφάνεια με μια απλή περιστροφική κίνηση. Το τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα χαλαρώνει ακόμη και την πιο επίμονη βρωμιά, ενώ η αντλία προστατεύεται από ένα φίλτρο νερού - για μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στο χαμηλό βάρος και την πρακτική ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς, μπορείς εύκολα να μεταφέρεις το K 3 Horizontal όπου χρειάζεται. Για μεγαλύτερη άνεση, το σύστημα Quick Connect επιτρέπει στο λάστιχο υψηλής πίεσης να κουμπώνει και να ξεκουμπώνει εύκολα από τη συσκευή και το πιστόλι ψεκασμού. Όλα τα παρεχόμενα αξεσουάρ μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν στο ίδιο το K 3 Horizontal.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά συμπαγής συσκευή εξοικονόμησης χώρουΓια εύκολη αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο, ακόμη και σε μικρές εσοχές Μπορεί να μεταφερθεί μόνο με το ένα χέρι.
Ενσωματωμένος σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικούΒολική και εύκολη χρήση απορρυπαντικών. Τα απορρυπαντικά Kärcher (διατίθενται προαιρετικά) όχι μόνο προστατεύουν και φροντίζουν την επιφάνεια που καθαρίζεται αλλά παράγουν πιο αποτελεσματικά και μακροχρόνια αποτελέσματα.
Καθαρά και τακτικάΑποθήκευσε τον εύκαμπτο σωλήνα, τις κάνες ψεκασμού, το πιστόλι και το καλώδιο με τρόπο που εξοικονομεί χώρο και τακτοποιημένο.
Σύστημα Quick Connect
- Το λάστιχο υψηλής πίεσης είναι εύκολο στο χειρισμό του, αφού με μία μόνο κίνηση συνδέεται και αποσυνδέεται από τη συσκευή και το πιστόλι.
Αξεσουάρ που ταιριάζουν απόλυτα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση (bar)
|20 - max. 120
|Παροχή (l/h)
|max. 380
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|25
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (W)
|1600
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 197 x 264
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 5 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σωλήνας αναρρόφησης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αποθήκευση καλωδίου