Με το μικρό και συμπαγές πλυστικό μηχάνημα K 3, η βρωμιά αποτελεί παρελθόν. Χάρη στο λάστιχο υψηλής πίεσης τεσσάρων μέτρων, το πλυστικό είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση γύρω από το σπίτι και δίνει μια ιδιαίτερη λάμψη σε μικρές επιφάνειες κήπου και αυλές, καθώς και σε έπιπλα κήπου, ακόμη και σε οχήματα. Χάρη στο Vario Power Spray Lance (VPS), η πίεση του νερού μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει στην επιφάνεια με μια απλή περιστροφική κίνηση. Το τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα χαλαρώνει ακόμη και την πιο επίμονη βρωμιά, ενώ η αντλία προστατεύεται από ένα φίλτρο νερού - για μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στο χαμηλό βάρος και την πρακτική ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς, μπορείς εύκολα να μεταφέρεις το K 3 Horizontal όπου χρειάζεται. Για μεγαλύτερη άνεση, το σύστημα Quick Connect επιτρέπει στο λάστιχο υψηλής πίεσης να κουμπώνει και να ξεκουμπώνει εύκολα από τη συσκευή και το πιστόλι ψεκασμού. Όλα τα παρεχόμενα αξεσουάρ μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν στο ίδιο το K 3 Horizontal.