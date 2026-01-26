Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Power Control Flex Home
Το K 4 Power Control Flex με εύκαμπτο σωλήνα PremiumFlex και πιστόλι σκανδάλης G 160 Q Power Control είναι κατάλληλο για μέτριους ρύπους σε βεράντες, έπιπλα κήπου και αυτοκίνητα. Συμπεριλαμβάνεται το Home Kit.
Το πλυστικό μηχάνημα K 4 Power Control Flex Home καθιστά απίστευτα εύκολο τον καθαρισμό κάθε επιφάνειας με τη σωστή πίεση. Και χάρη στην εφαρμογή Kärcher Home & Garden, η εύρεση της σωστής πίεσης είναι επίσης πολύ εύκολη. Ο σύμβουλος εφαρμογών που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή υποστηρίζει τους χρήστες με πρακτικές συμβουλές για κάθε κατάσταση καθαρισμού και εργασία καθαρισμού - για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Για μέγιστο έλεγχο, το επίπεδο πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα με περιστροφή της κάνης ψεκασμού ή με έλεγχο στο πιστόλι σκανδάλης G 160 Q Power Control. Το K 4 Power Control Flex εντυπωσιάζει επίσης με το σύστημα απορρυπαντικού Kärcher Plug 'n' Clean για εύκολη αλλαγή απορρυπαντικού, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex για μεγαλύτερη ευκολία, τη τηλεσκοπική λαβή για εύκολη μεταφορά, το σύστημα Quick Connect για εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας για την σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης μέσα και έξω από τη συσκευή, καθώς και το πιστόλι σκανδάλης και μια θέση στάθμευσης για να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα ανά πάσα στιγμή. Το Home Kit εγγυάται τον καθαρισμό μεγαλύτερων χώρων γύρω από το σπίτι χωρίς πιτσιλιές και περιλαμβάνει το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 5 και 1 λίτρο καθαριστικό πέτρας και προσόψεων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πιστόλι σκανδάλης Power Control με Quick Connect και κάνες ψεκασμού
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex
Εφαρμογή Home & Garden
Plug 'n' Clean – το σύστημα απορρύπανσης της Kärcher
Εκπληκτικές επιδόσεις
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Παροχή (l/h)
|max. 420
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|30
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,8
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|11,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|17,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|405 x 306 x 584
Πεδίο προμήθειας
- Kit οικιακού καθαρισμού: T 5 εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων,καθαριστικό πέτρινων επιφανειών και προσόψεων, 3 σε 1, 1 L
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 160 Q Power Control
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 8 m, PremiumFlex
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο δίχτυ αποθήκευσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σύστημα Plug 'n' Clean
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.