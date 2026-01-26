Με το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 5 Power Control Flex, κάθε επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί με την κατάλληλη πίεση. Ο σύμβουλος εφαρμογών που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή Kärcher Home & Garden βοηθά τον χρήστη να βρει την κατάλληλη πίεση, παρέχοντας πρακτικές συμβουλές για κάθε εργασία καθαρισμού – για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Για μέγιστο έλεγχο, το επίπεδο πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα περιστρέφοντας τη κάνη ψεκασμού ή να ελεγχθεί στο πιστόλι σκανδάλης G 160 Q Power Control. Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης εντυπωσιάζει επίσης με το σύστημα καθαριστικού Kärcher Plug “n” Clean για εύκολη αλλαγή καθαριστικών, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex για μεγαλύτερη ευκολία, την τηλεσκοπική λαβή υψηλής ποιότητας από αλουμίνιο για εύκολη μεταφορά, το σύστημα Quick Connect για εξοικονόμηση χρόνου και κόπου κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης από τη συσκευή και το πιστόλι, καθώς και τη θέση στάθμευσης για να είναι τα εξαρτήματα πάντα εύκολα προσβάσιμα.