Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 5 Power Control Flex
Για μεγαλύτερο έλεγχο: το K 5 Power Control Flex με υδρόψυκτο κινητήρα και με σωλήνα PremiumFlex, πιστόλι G 160 Q Power Control για δύσκολους ρύπους σε βεράντες, έπιπλα κήπου και αυτοκίνητα.
Με το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 5 Power Control Flex, κάθε επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί με την κατάλληλη πίεση. Ο σύμβουλος εφαρμογών που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή Kärcher Home & Garden βοηθά τον χρήστη να βρει την κατάλληλη πίεση, παρέχοντας πρακτικές συμβουλές για κάθε εργασία καθαρισμού – για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Για μέγιστο έλεγχο, το επίπεδο πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα περιστρέφοντας τη κάνη ψεκασμού ή να ελεγχθεί στο πιστόλι σκανδάλης G 160 Q Power Control. Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης εντυπωσιάζει επίσης με το σύστημα καθαριστικού Kärcher Plug “n” Clean για εύκολη αλλαγή καθαριστικών, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex για μεγαλύτερη ευκολία, την τηλεσκοπική λαβή υψηλής ποιότητας από αλουμίνιο για εύκολη μεταφορά, το σύστημα Quick Connect για εξοικονόμηση χρόνου και κόπου κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης από τη συσκευή και το πιστόλι, καθώς και τη θέση στάθμευσης για να είναι τα εξαρτήματα πάντα εύκολα προσβάσιμα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πιστόλι σκανδάλης Power Control με Quick Connect και κάνες ψεκασμούΗ βέλτιστη ρύθμιση για κάθε επιφάνεια. 3 επίπεδα πίεσης και ένα στάδιο χημικού προϊόντος καθαρισμού. Πλήρης έλεγχος: Οι ρυθμίσεις που γίνονται εμφανίζονται στην οθόνη. Προσαρμογέας Quick Connect για εύκολη στερέωση του λάστιχου υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων.
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlexΟ εύκαμπτος σωλήνας εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία και, ως εκ τούτου, μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Τυλίξτε και ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς σχηματισμό κόμπων.
Εφαρμογή Home & GardenΗ εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού. Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής υποστήριξης.
Plug 'n' Clean – το σύστημα απορρύπανσης της Kärcher
- Χάρη στο σύστημα Plug 'n' Clean το απορρυπαντικό μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και εύκολα μόνο με μία κίνηση.
Εκπληκτικές επιδόσεις
- Το υδρόψυκτο μοτέρ εντυπωσιάζει με την εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Παροχή (l/h)
|max. 500
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|40
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|12,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|15,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|405 x 306 x 584
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 160 Q Power Control
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 10 m, PremiumFlex
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο δίχτυ αποθήκευσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σύστημα Plug 'n' Clean
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αναρρόφηση νερού
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.
- Εξωτερικά μονοπάτια
- Καθαρισμός μεσαίου μεγέθους οχημάτων και αυτοκινήτων.
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Πρόσοψη