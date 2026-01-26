Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 3 FJ BB
Μπορείς πάντα να βασίζεσαι στο πλυστικό μηχάνημα K 3 FJ: ο αξιόπιστος βοηθός είναι ιδανικός για την αντιμετώπιση ελαφριάς βρωμιάς σε μικρές επιφάνειες κήπου και αυλές, έπιπλα κήπου, αυτοκίνητα και πολλά άλλα. Περιλαμβάνει ακροφύσιο αφρού.
Με το πλυστικό μηχάνημα K 3 FJ, η βρωμιά αποτελεί παρελθόν. Περιλαμβάνει ακροφύσιο αφρού για καλά προσκολλημένο αφρό και μέγιστη δύναμη διάλυσης της βρωμιάς, καθώς και 500 ml σαμπουάν αυτοκινήτου. Χάρη στο λάστιχο υψηλής πίεσης 6 μέτρων, το πλυστικό είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση γύρω από το σπίτι και δίνει μια ιδιαίτερη λάμψη σε μικρές επιφάνειες κήπου και αυλές, καθώς και σε έπιπλα κήπου και αυτοκίνητα. Χάρη στο Vario Power spray lance (VPS), η πίεση του νερού μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει στην επιφάνεια με μια απλή περιστροφική κίνηση. Το τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα χαλαρώνει ακόμη και την πιο επίμονη βρωμιά, και η αντλία προστατεύεται από ένα φίλτρο νερού - για μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι ομαλά κινούμενοι τροχοί κάνουν το πλυστικό μηχάνημα K 3 FJ εύκολο στη μεταφορά όπου χρειάζεται.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα Quick Connect
Καθαρά και τακτικά
Μεγάλοι τροχοί
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Παροχή (l/h)
|max. 380
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|25
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,6
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|242 x 285 x 805
Πεδίο προμήθειας
- Μπεκ αφρού: 0.3 l
- Υγρό καθαρισμού: Σαμπουάν αυτοκινήτων (έτοιμο προς χρήση) RM 562
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 6 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σωλήνας αναρρόφησης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος