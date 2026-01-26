Με το πλυστικό μηχάνημα K 3 FJ, η βρωμιά αποτελεί παρελθόν. Περιλαμβάνει ακροφύσιο αφρού για καλά προσκολλημένο αφρό και μέγιστη δύναμη διάλυσης της βρωμιάς, καθώς και 500 ml σαμπουάν αυτοκινήτου. Χάρη στο λάστιχο υψηλής πίεσης 6 μέτρων, το πλυστικό είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση γύρω από το σπίτι και δίνει μια ιδιαίτερη λάμψη σε μικρές επιφάνειες κήπου και αυλές, καθώς και σε έπιπλα κήπου και αυτοκίνητα. Χάρη στο Vario Power spray lance (VPS), η πίεση του νερού μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει στην επιφάνεια με μια απλή περιστροφική κίνηση. Το τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα χαλαρώνει ακόμη και την πιο επίμονη βρωμιά, και η αντλία προστατεύεται από ένα φίλτρο νερού - για μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι ομαλά κινούμενοι τροχοί κάνουν το πλυστικό μηχάνημα K 3 FJ εύκολο στη μεταφορά όπου χρειάζεται.