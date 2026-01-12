Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3 Power Control Home
Το πλυστικό K 3 Power Control με πιστόλι G 120 Q Power Control. Με σύμβουλο μέσω mobile app, ο οποίος παρέχει πρακτικές συμβουλές για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Με Kit οικιακού καθαρισμού.
Με τον πρακτικό σύμβουλο εφαρμογής στην εφαρμογή Home & Garden, η οποία υποστηρίζει το πλυστικό μηχάνημα K 3 Power Control, η Kärcher επιτρέπει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού – και κάνει τον χρήστη ειδικό στον καθαρισμό. Η εφαρμογή προσφέρει επίσης μια ολοκληρωμένη υπηρεσία με πληροφορίες για τη συσκευή, την εφαρμογή και την πύλη Kärcher Service. Το κατάλληλο επίπεδο πίεσης για την εφαρμογή ρυθμίζεται απευθείας στην κάνη ψεκασμού και ελέγχεται στην οθόνη του πιστολιού ψεκασμού G 120 Q Power Control. Το απορρυπαντικό εφαρμόζεται γρήγορα, απλά και άνετα από το ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού. Το K 3 Power Control της Kärcher εντυπωσιάζει επίσης με μια τηλεσκοπική λαβή για άνετη μεταφορά και αποθήκευση, βάση για μεγαλύτερη σταθερότητα, στηρίγματα για εξαρτήματα, πιστόλι υψηλής πίεσης και καλώδιο, καθώς και το σύστημα ταχυσυνδέσμου της Kärcher. Η βάση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερη λαβή μεταφοράς, επιτρέποντάς σας να αποθηκεύετε και να φορτώνετε εύκολα τη συσκευή. Το Kit οικιακού καθαρισμού προσφέρει καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών χωρίς πιτσιλιές και διαθέτει το εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων T 1 και 500 ml απορρυπαντικό «Patio & Deck».
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εφαρμογή Home & GardenΗ εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού. Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής υποστήριξης.
Πιστόλι σκανδάλης Power Control με Quick Connect και κάνες ψεκασμούΗ βέλτιστη ρύθμιση για κάθε επιφάνεια. 3 επίπεδα πίεσης και ένα στάδιο χημικού προϊόντος καθαρισμού. Πλήρης έλεγχος: Οι ρυθμίσεις που γίνονται εμφανίζονται στην οθόνη. Προσαρμογέας Quick Connect για εύκολη στερέωση του λάστιχου υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων.
Τηλεσκοπική λαβή ρυθμιζόμενου ύψουςΒολικό ύψος λαβής. Αφαιρείται τελείως και βέλτιστη αποθήκευση
Διάλυμμα καθαρού κάδου
- Καθαρό και βολικό – το δοχείο απορρυπαντικού μπορεί να αφαιρεθεί για να συμπληρωθεί.
- Το πρακτικό δοχείο καθαριστικού απλοποιεί την εφαρμογή του.
- Τα απορρυπαντικά Kärcher αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, και προστατεύουν και φροντίζουν την επιφάνεια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Παροχή (l/h)
|max. 380
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|25
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,6
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|297 x 280 x 677
Πεδίο προμήθειας
- Kit οικιακού καθαρισμού: Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 1, απορρυπαντικό Patio & Deck 0,5 L
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q Power Control
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 7 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Κάδος
- Αποσπώμενος κάδος
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Χώροι γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ