Με τον πρακτικό σύμβουλο εφαρμογής στην εφαρμογή Home & Garden, η οποία υποστηρίζει το πλυστικό μηχάνημα K 3 Power Control, η Kärcher επιτρέπει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού – και κάνει τον χρήστη ειδικό στον καθαρισμό. Η εφαρμογή προσφέρει επίσης μια ολοκληρωμένη υπηρεσία με πληροφορίες για τη συσκευή, την εφαρμογή και την πύλη Kärcher Service. Το κατάλληλο επίπεδο πίεσης για την εφαρμογή ρυθμίζεται απευθείας στην κάνη ψεκασμού και ελέγχεται στην οθόνη του πιστολιού ψεκασμού G 120 Q Power Control. Το απορρυπαντικό εφαρμόζεται γρήγορα, απλά και άνετα από το ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού. Το K 3 Power Control της Kärcher εντυπωσιάζει επίσης με μια τηλεσκοπική λαβή για άνετη μεταφορά και αποθήκευση, βάση για μεγαλύτερη σταθερότητα, στηρίγματα για εξαρτήματα, πιστόλι υψηλής πίεσης και καλώδιο, καθώς και το σύστημα ταχυσυνδέσμου της Kärcher. Η βάση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερη λαβή μεταφοράς, επιτρέποντάς σας να αποθηκεύετε και να φορτώνετε εύκολα τη συσκευή. Το Kit οικιακού καθαρισμού προσφέρει καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών χωρίς πιτσιλιές και διαθέτει το εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων T 1 και 500 ml απορρυπαντικό «Patio & Deck».