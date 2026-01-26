Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης "K3" είναι ιδανικό για οικιακή χρήση κατά τον καθαρισμό κοινών ρύπων. π.χ. τον καθαρισμό αυτοκινήτου, μηχανής αλλά και εξωτερικούς χώρους και έπιπλα κήπου.
Πείτε αντίο στους κοινούς ρύπους με το Kärcher "Κ3". Το μηχάνημα υψηλής πίεσης με πιστόλι Quick Connect και λάστιχο υψηλής πίεσης 6m είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση και καθαρισμό κοινών ρύπων, π.χ. τον καθαρισμό αυτοκινήτου, ποδηλάτου, μηχανής. Αλλά και για το εξωτερικό του σπιτιού σε έπιπλα κήπου, μπαλκονόπορτες και μπαλκόνια, αυλές και πλακόστρωτα . Η πίεση του νερού μπορεί να ρυθμιστεί με την κάνη ρύθμισης πίεσης (VPS). Το turbo μπεκ είναι ιδανικό για την αφαίρεση επίμονων ρύπων. Η αντλία του Κ3 είναι κατασκευασμένη από το καινοτόμο υλικό πολυαμίδης και υαλονημάτων, για συνδυασμό εντυπωσιακά μικρού βάρους και μοναδικής αντοχής. Επιπλέον, η αντλία προστατεύεται από ένα φίλτρο νερού - για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Quick ConnectΤο λάστιχο υψηλής πίεσης είναι εύκολο στο χειρισμό του, αφού με μία μόνο κίνηση συνδέεται και αποσυνδέεται από τη συσκευή και το πιστόλι.
Διάλυμμα καθαρού κάδουΤο πρακτικό δοχείο καθαριστικού απλοποιεί την εφαρμογή του.
Τακτική αποθήκευση στο γάντζοΟ μεγάλος γάντζος επιτρέπει την τακτική αποθήκευση του καλωδίου πάνω στη συσκευή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Παροχή (l/h)
|max. 380
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|25
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,6
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|275 x 279 x 803
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 6 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Κάδος
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ