Πείτε αντίο στους κοινούς ρύπους με το Kärcher "Κ3". Το μηχάνημα υψηλής πίεσης με πιστόλι Quick Connect και λάστιχο υψηλής πίεσης 6m είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση και καθαρισμό κοινών ρύπων, π.χ. τον καθαρισμό αυτοκινήτου, ποδηλάτου, μηχανής. Αλλά και για το εξωτερικό του σπιτιού σε έπιπλα κήπου, μπαλκονόπορτες και μπαλκόνια, αυλές και πλακόστρωτα . Η πίεση του νερού μπορεί να ρυθμιστεί με την κάνη ρύθμισης πίεσης (VPS). Το turbo μπεκ είναι ιδανικό για την αφαίρεση επίμονων ρύπων. Η αντλία του Κ3 είναι κατασκευασμένη από το καινοτόμο υλικό πολυαμίδης και υαλονημάτων, για συνδυασμό εντυπωσιακά μικρού βάρους και μοναδικής αντοχής. Επιπλέον, η αντλία προστατεύεται από ένα φίλτρο νερού - για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.