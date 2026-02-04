πλυστικό μεσαίας πίεσης KHB 4-18 Battery Set

Φορητός και απλός καθαρισμός – χάρη στον εύχρηστο και compact σχεδιασμό του πλυστικού μεσαίας πίεσης. Οι επίμονοι ρύποι στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού απομακρύνονται σε χρόνο μηδέν.

Η Kärcher καθαρίζει γρήγορα και χωρίς επιπλοκές – το εύχρηστο και compact πλυστικό μεσαίας πίεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για καθάρισμα χωρίς μεγάλη προετοιμασία. Με το απαλό επίπεδο ακροφύσιο, οι ρύποι μπορούν να αφαιρεθούν από έπιπλα κήπου, παιχνίδια, κάδους και πολλά άλλα αντικείμενα και επιφάνειες σε χρόνο μηδέν. Η μεγάλη γκάμα προαιρετικών αξεσουάρ, όπως, η κάνη αφρού, η βούρτσα πλύσης, ο σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο 5 σε 1 επιτρέπει και περαιτέρω εφαρμογές. Επιπλέον, μια άλλη ανταλλάξιμη μπαταρία 18 volt και ένας φορτιστής μπαταρίας περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
πλυστικό μεσαίας πίεσης KHB 4-18 Battery Set: Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery Power
Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας. Μεγάλη διάρκεια ζωής και ισχυρή απόδοση χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου. Συμβατό με όλες τις συσκευές που ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V Battery Power της Kärcher.
πλυστικό μεσαίας πίεσης KHB 4-18 Battery Set: Πιο αποτελεσματική μέση πίεση με βέλτιστη ρύθμιση
Πίεση 21 bar για αποτελεσματικό, κινητό και εύκολο εντατικό καθαρισμό. Εύκολα ανταλλάξιμα ακροφύσια Quick Connect Επίπεδο ακροφύσιο εκτόξευσης για απαλό καθαρισμό που περιλαμβάνεται στην συσκευασία.
πλυστικό μεσαίας πίεσης KHB 4-18 Battery Set: Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός συσκευής
Βέλτιστη ελευθερία κινήσεων και ευελιξία κατά την εργασία καθαρισμού. Χειροκίνητο πλυστικό μηχάνημα μεσαίας πίεσης με μπαταρία για ενδιάμεσο καθαρισμό. Με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης, ο οποίος διατίθεται ξεχωριστά, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση σε παροχή νερού.
Εξαρτήματα για μεγάλο εύρος εφαρμογών
  • Για σκαλιά και μικρότερους χώρους: Το PS 20 χειρός.
  • Το MJ 24 χειρός συνδυάζει πέντε ακροφύσια και μία κάνη ψεκασμού για εργασίες καθαρισμού και ποτίσματος.
  • Για δυσπρόσιτα σημεία: Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος κατά 360° στο VJ 24 χειρός.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Συσκευή με μπαταρία
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Πίεση (bar) 21
Εύρος πίεσης Μεσαία πίεση
Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) max. 40
Παροχή (l/h) max. 170
Τύπος μπαταρίας Μπαταρία λιθίου
Τάση (V) 18
Χωρητικότητα (Ah) 2,5
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min) 14 (2,5 Ah)
Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (min) 300
Ρεύμα φόρτισης (A) 0,5
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 1,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2,8
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 292 x 89 x 228

Πεδίο προμήθειας

  • Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
  • Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
  • Φορτιστής: Βασικός φορτιστής 18 V Battery Power (1 τμχ.)
  • Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"

Εξοπλισμός

  • Αναρρόφηση νερού
  • Ακροφύσιο ψεκασμού: μακρύ
  • Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
  • Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
  • Φίλτρο συσκευής
πλυστικό μεσαίας πίεσης KHB 4-18 Battery Set
Πεδία εφαρμογής
  • Μπουκάλια με λουλούδια
  • Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο
  • Κάδοι απορριμμάτων
  • Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
  • Ποδήλατα
  • Φράχτες
  • Παιχνίδια κήπου
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού
