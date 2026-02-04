Η Kärcher καθαρίζει γρήγορα και χωρίς επιπλοκές – το εύχρηστο και compact πλυστικό μεσαίας πίεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για καθάρισμα χωρίς μεγάλη προετοιμασία. Με το απαλό επίπεδο ακροφύσιο, οι ρύποι μπορούν να αφαιρεθούν από έπιπλα κήπου, παιχνίδια, κάδους και πολλά άλλα αντικείμενα και επιφάνειες σε χρόνο μηδέν. Η μεγάλη γκάμα προαιρετικών αξεσουάρ, όπως, η κάνη αφρού, η βούρτσα πλύσης, ο σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο 5 σε 1 επιτρέπει και περαιτέρω εφαρμογές. Επιπλέον, μια άλλη ανταλλάξιμη μπαταρία 18 volt και ένας φορτιστής μπαταρίας περιλαμβάνονται στη συσκευασία.