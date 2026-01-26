Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 7 Power Flex
Για περισσότερη δύναμη: το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 7 Power Flex με υδρόψυκτο κινητήρα, με εύκαμπτο σωλήνα PremiumFlex, πιστόλι ψεκασμού G 180 Q, κατάλληλο για επίμονη βρωμιά σε αίθρια, μονοπάτια και αυτοκίνητα.
Με το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 7 Power Flex, κάθε επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί με τη σωστή πίεση. Ο σύμβουλος εφαρμογών που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή Kärcher Home & Garden βοηθά τον χρήστη να βρει τη σωστή πίεση παρέχοντας πρακτικές συμβουλές για κάθε περίπτωση και εργασία καθαρισμού - για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Το K 7 Power Flex είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο κινητήρα και έχει σχεδιαστεί για συχνό καθαρισμό, καθώς και για την αντιμετώπιση βαριάς βρωμιάς που συχνά συσσωρεύεται σε μονοπάτια, πισίνες, ποδήλατα ή μεγάλα αυτοκίνητα, για παράδειγμα. Η εκτεταμένη γκάμα εξοπλισμού περιλαμβάνει ένα πιστόλι με πρακτικό προσαρμογέα Quick Connect μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex, ένα αξιόπιστο φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία, μια κάνη ψεκασμού Vario Power (VPS) και ένα τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα. Η ρύθμιση πίεσης στο VPS μπορεί να ρυθμιστεί με μια απλή περιστροφική κίνηση και το τούρμπο μπεκ κάνει σύντομη δουλειά ακόμη και με την πιο επίμονη βρωμιά. Άλλες λεπτομέρειες εξοπλισμού περιλαμβάνουν το σύστημα απορρυπαντικού Plug 'n' Clean, την τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου και τη θέση στάθμευσης για εύκολα προσβάσιμα αξεσουάρ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο υψηλής ποιότηταςΗ τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο μπορεί να επεκταθεί για εύκολη μεταφορά και να αφαιρεθεί ξανά για αποθήκευση.
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlexΟ εύκαμπτος σωλήνας εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία και, ως εκ τούτου, μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
Plug 'n' Clean – το σύστημα απορρύπανσης της KärcherΧάρη στο σύστημα Plug 'n' Clean το απορρυπαντικό μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και εύκολα μόνο με μία κίνηση.
Εκπληκτικές επιδόσεις
- Το υδρόψυκτο μοτέρ εντυπωσιάζει με την εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Παροχή (l/h)
|max. 600
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|60
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 60
|Ισχύς παροχής (kW)
|3
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|17,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|23
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|458 x 330 x 669
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 10 m, PremiumFlex
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Κάνη Vario Power
- Ενσωματωμένο δίχτυ αποθήκευσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σύστημα Plug 'n' Clean
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Φράχτες
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Αυτοκίνητα
- Τροχόσπιτα
- Ποδήλατα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού