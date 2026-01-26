Με το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 7 Power Flex, κάθε επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί με τη σωστή πίεση. Ο σύμβουλος εφαρμογών που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή Kärcher Home & Garden βοηθά τον χρήστη να βρει τη σωστή πίεση παρέχοντας πρακτικές συμβουλές για κάθε περίπτωση και εργασία καθαρισμού - για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Το K 7 Power Flex είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο κινητήρα και έχει σχεδιαστεί για συχνό καθαρισμό, καθώς και για την αντιμετώπιση βαριάς βρωμιάς που συχνά συσσωρεύεται σε μονοπάτια, πισίνες, ποδήλατα ή μεγάλα αυτοκίνητα, για παράδειγμα. Η εκτεταμένη γκάμα εξοπλισμού περιλαμβάνει ένα πιστόλι με πρακτικό προσαρμογέα Quick Connect μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex, ένα αξιόπιστο φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία, μια κάνη ψεκασμού Vario Power (VPS) και ένα τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα. Η ρύθμιση πίεσης στο VPS μπορεί να ρυθμιστεί με μια απλή περιστροφική κίνηση και το τούρμπο μπεκ κάνει σύντομη δουλειά ακόμη και με την πιο επίμονη βρωμιά. Άλλες λεπτομέρειες εξοπλισμού περιλαμβάνουν το σύστημα απορρυπαντικού Plug 'n' Clean, την τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου και τη θέση στάθμευσης για εύκολα προσβάσιμα αξεσουάρ.