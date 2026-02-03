επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού OC 6-18 Battery Set
Το ελαφρύ και συμπαγές πλυστικό μηχάνημα μεσαίας πίεσης που λειτουργεί με μπαταρία για ενδιάμεσο καθάρισμα χωρίς την ανάγκη σύνδεσης ρεύματος. Περιλαμβάνει ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V και φορτιστή μπαταρίας. Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης διατίθεται χωριστά.
Συμπαγής και φορητός καθαρισμός χωρίς να χρειάζεται ρεύμα – το πλυστικό μηχάνημα μεσαίας πίεσης που λειτουργεί με μπαταρία OC 6-18 είναι ιδανικό για γρήγορο και αποτελεσματικό ενδιάμεσο καθαρισμό εν κινήσει ή γύρω από το σπίτι. Απλώς σύνδεσε τον εύκαμπτο σωλήνα και είναι έτοιμο. Ένας διαθέσιμος σωλήνας αναρρόφησης που διατίθεται ξεχωριστά σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν κινήσει, αντλώντας νερό από πηγάδια, στέρνες, κουβάδες. Με το απαλό επίπεδο ακροφύσιο εκτόξευσης, η επίμονη βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα από ποδήλατα, έπιπλα κατασκήνωσης ή κήπου, παιχνίδια και πολλά άλλα. Μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ διευρύνει τα πεδία εφαρμογής του OC 6-18: για παράδειγμα, ένα 5-σε-1 Multi Jet για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στον καθαρισμό, ένας πίδακας αφρού ή μια βούρτσα πλύσης διατίθενται επίσης ξεχωριστά. Η ανταλλάξιμη μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρία στην πλατφόρμα 18 V Kärcher Battery Power. Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία πραγματικού χρόνου, η οθόνη LCD της μπαταρίας δείχνει την υπολειπόμενη χωρητικότητα κατά την εργασία, τη φόρτιση και την αποθήκευση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φορητός καθαρισμός
Πρακτική θήκη εξαρτημάτων πάνω στη συσκευή
Εφαρμογή Home & Garden
Πιο αποτελεσματική μέση πίεση με βέλτιστη ρύθμιση
Εύκαμπτος σωλήνας
18 V Kärcher Battery Power ανταλλάξιμη μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται ως στάνταρ εξοπλισμός)
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Πίεση (bar)
|max. 24
|Εύρος πίεσης
|Μεσαία πίεση
|Παροχή (l/h)
|max. 200
|Τύπος μπαταρίας
|Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (min)
|300
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|0,5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|384 x 241 x 204
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
- Φορτιστής: Βασικός φορτιστής 18 V Battery Power (1 τμχ.)
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Αναρρόφηση νερού
- Τύπος σωλήνα: Εύκαμπτος σωλήνας μέσης πίεσης
- Πιστόλι σκανδάλης πίεσης: Πιστόλι σκανδάλης μέσης πίεσης
- Ακροφύσιο ψεκασμού: σύντομο και μακρύ
Πεδία εφαρμογής
- Παιχνίδια κήπου
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Κάδοι απορριμμάτων
- Μπουκάλια με λουλούδια
- Ποδήλατα
- Ζάντες
- Περσίδες/ρολά
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων