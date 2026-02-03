Συμπαγής και φορητός καθαρισμός χωρίς να χρειάζεται ρεύμα – το πλυστικό μηχάνημα μεσαίας πίεσης που λειτουργεί με μπαταρία OC 6-18 είναι ιδανικό για γρήγορο και αποτελεσματικό ενδιάμεσο καθαρισμό εν κινήσει ή γύρω από το σπίτι. Απλώς σύνδεσε τον εύκαμπτο σωλήνα και είναι έτοιμο. Ένας διαθέσιμος σωλήνας αναρρόφησης που διατίθεται ξεχωριστά σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν κινήσει, αντλώντας νερό από πηγάδια, στέρνες, κουβάδες. Με το απαλό επίπεδο ακροφύσιο εκτόξευσης, η επίμονη βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα από ποδήλατα, έπιπλα κατασκήνωσης ή κήπου, παιχνίδια και πολλά άλλα. Μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ διευρύνει τα πεδία εφαρμογής του OC 6-18: για παράδειγμα, ένα 5-σε-1 Multi Jet για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στον καθαρισμό, ένας πίδακας αφρού ή μια βούρτσα πλύσης διατίθενται επίσης ξεχωριστά. Η ανταλλάξιμη μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρία στην πλατφόρμα 18 V Kärcher Battery Power. Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία πραγματικού χρόνου, η οθόνη LCD της μπαταρίας δείχνει την υπολειπόμενη χωρητικότητα κατά την εργασία, τη φόρτιση και την αποθήκευση.