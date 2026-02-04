πλυστικό μεσαίας πίεσης KHB 4-18
Το πλυστικό μεσαίας πίεσης κάνει τον καθαρισμό απλό. Ιδανικό για τον καθαρισμό των επίπλων κήπου και των παιχνιδιών. Η μπαταρία και ο φορτιστής της μπαταρίας δεν περιλαμβάνονται στην συσκευασία.
Ο καθαρισμός με το πλυστικό μεσαίας πίεσης είναι εύκολος και αποτελεσματικός. Η εύχρηστη και συμπαγής συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό χωρίς μακρά προετοιμασία. Με το ακροφύσιο πίδακα, οι ρύποι μπορούν να αφαιρεθούν από έπιπλα κήπου, παιχνίδια, κάδους και πολλά άλλα αντικείμενα και επιφάνειες σε χρόνο μηδέν. Η μεγάλη γκάμα προαιρετικών αξεσουάρ, όπως κάνη αφρού, βούρτσα πλύσης, σωλήνας αναρρόφησης και ακροφύσιο 5 σε 1 επιτρέπει περαιτέρω εφαρμογές. Η μπαταρία και ο φορτιστής μπαταρίας δεν περιλαμβάνονται στην συσκευασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery PowerΤεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας. Μεγάλη διάρκεια ζωής και ισχυρή απόδοση χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου. Συμβατό με όλες τις συσκευές που ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V Battery Power της Kärcher.
Πιο αποτελεσματική μέση πίεση με βέλτιστη ρύθμισηΠίεση 21 bar για αποτελεσματικό, κινητό και εύκολο εντατικό καθαρισμό. Εύκολα ανταλλάξιμα ακροφύσια Quick Connect Επίπεδο ακροφύσιο εκτόξευσης για απαλό καθαρισμό που περιλαμβάνεται στην συσκευασία.
Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός συσκευήςΒέλτιστη ελευθερία κινήσεων και ευελιξία κατά την εργασία καθαρισμού. Χειροκίνητο πλυστικό μηχάνημα μεσαίας πίεσης με μπαταρία για ενδιάμεσο καθαρισμό. Με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης, ο οποίος διατίθεται ξεχωριστά, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση σε παροχή νερού.
Εξαρτήματα για μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Για σκαλιά και μικρότερους χώρους: Το PS 20 χειρός.
- Το MJ 24 χειρός συνδυάζει πέντε ακροφύσια και μία κάνη ψεκασμού για εργασίες καθαρισμού και ποτίσματος.
- Για δυσπρόσιτα σημεία: Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος κατά 360° στο VJ 24 χειρός.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Πίεση (bar)
|21
|Εύρος πίεσης
|Μεσαία πίεση
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Παροχή (l/h)
|max. 170
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|14 (2,5 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|292 x 89 x 228
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Αναρρόφηση νερού
- Ακροφύσιο ψεκασμού: μακρύ
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Φίλτρο συσκευής
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Μπουκάλια με λουλούδια
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο
- Κάδοι απορριμμάτων
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Ποδήλατα
- Φράχτες
- Παιχνίδια κήπου