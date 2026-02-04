Ο καθαρισμός με το πλυστικό μεσαίας πίεσης είναι εύκολος και αποτελεσματικός. Η εύχρηστη και συμπαγής συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό χωρίς μακρά προετοιμασία. Με το ακροφύσιο πίδακα, οι ρύποι μπορούν να αφαιρεθούν από έπιπλα κήπου, παιχνίδια, κάδους και πολλά άλλα αντικείμενα και επιφάνειες σε χρόνο μηδέν. Η μεγάλη γκάμα προαιρετικών αξεσουάρ, όπως κάνη αφρού, βούρτσα πλύσης, σωλήνας αναρρόφησης και ακροφύσιο 5 σε 1 επιτρέπει περαιτέρω εφαρμογές. Η μπαταρία και ο φορτιστής μπαταρίας δεν περιλαμβάνονται στην συσκευασία.