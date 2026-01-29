Δεν υπάρχει σύνδεση στο ρεύμα; Κανένα πρόβλημα! Το ελαφρύ, μπαταριοκίνητο πλυστικό μηχάνημα μεσαίας πίεσης KHB 6 Battery από την πλατφόρμα 18 V Battery της Kärcher καθαρίζει σχεδόν τα πάντα γύρω από το σπίτι χωρίς την ανάγκη σύνδεσης σε παροχή ρεύματος. Απλά σύνδεσε τον εύκαμπτο σωλήνα και είναι έτοιμο για χρήση. Με το ακροφύσιο επίπεδης δέσμης χαμηλής έντασης, οι επίμονοι ρύποι μπορούν να αφαιρεθούν γρήγορα από τα έπιπλα κήπου, τα παιχνίδια και πολλά ακόμη. Οι γλάστρες σου λεκιάστηκαν με γύρη και χώμα; Αυτό είναι δουλειά για το αποτελεσματικό περιστροφικό ακροφύσιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρέσει ξεκούραστα ακόμη και την πιο επίμονη βρωμιά. Στο αντικείμενο της προμήθειας, περιλαμβάνεται η ανταλλάξιμη μπαταρία και ο φορτιστής μπαταρίας. Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις συσκευές της σειράς 18 V της Kärcher που λειτουργούν με μπαταρία. Χάρη στην καινοτόμο Τεχνολογία Πραγματικού Χρόνου, η οθόνη LCD της μπαταρίας δείχνει την υπολειπόμενη χωρητικότητα της μπαταρίας κατά τη λειτουργία, τη φόρτιση και την αποθήκευση. Το ευρύ φάσμα των εξαρτημάτων καθιστά ακόμα πιο ευέλικτο το ΚΗΒ 6 Battery. Επίσης, μεταξύ άλλων, διατίθεται μπεκ αφρού, βούρτσα καθαρισμού και σωλήνας αναρρόφησης για τη χρήση νερού από εναλλακτικές πηγές.