πλυστικό μεσαίας πίεσης KHB 6 Battery Set
Σετ για αποτελεσματικό, ενδιάμεσο καθαρισμό των επίπλων κήπου, των παιχνιδιών και πολλών ακόμη: Το ελαφρύ, μπαταριοκίνητο πλυστικό μηχάνημα μεσαίας πίεσης KHB 6 Battery το οποίο περιλαμβάνει ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V και φορτιστή μπαταρίας.
Δεν υπάρχει σύνδεση στο ρεύμα; Κανένα πρόβλημα! Το ελαφρύ, μπαταριοκίνητο πλυστικό μηχάνημα μεσαίας πίεσης KHB 6 Battery από την πλατφόρμα 18 V Battery της Kärcher καθαρίζει σχεδόν τα πάντα γύρω από το σπίτι χωρίς την ανάγκη σύνδεσης σε παροχή ρεύματος. Απλά σύνδεσε τον εύκαμπτο σωλήνα και είναι έτοιμο για χρήση. Με το ακροφύσιο επίπεδης δέσμης χαμηλής έντασης, οι επίμονοι ρύποι μπορούν να αφαιρεθούν γρήγορα από τα έπιπλα κήπου, τα παιχνίδια και πολλά ακόμη. Οι γλάστρες σου λεκιάστηκαν με γύρη και χώμα; Αυτό είναι δουλειά για το αποτελεσματικό περιστροφικό ακροφύσιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρέσει ξεκούραστα ακόμη και την πιο επίμονη βρωμιά. Στο αντικείμενο της προμήθειας, περιλαμβάνεται η ανταλλάξιμη μπαταρία και ο φορτιστής μπαταρίας. Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις συσκευές της σειράς 18 V της Kärcher που λειτουργούν με μπαταρία. Χάρη στην καινοτόμο Τεχνολογία Πραγματικού Χρόνου, η οθόνη LCD της μπαταρίας δείχνει την υπολειπόμενη χωρητικότητα της μπαταρίας κατά τη λειτουργία, τη φόρτιση και την αποθήκευση. Το ευρύ φάσμα των εξαρτημάτων καθιστά ακόμα πιο ευέλικτο το ΚΗΒ 6 Battery. Επίσης, μεταξύ άλλων, διατίθεται μπεκ αφρού, βούρτσα καθαρισμού και σωλήνας αναρρόφησης για τη χρήση νερού από εναλλακτικές πηγές.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery PowerΤεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας. Μεγάλη και ισχυρή χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου. Συμβατό με όλες τις συσκευές που ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V Battery Power της Kärcher.
Πιο αποτελεσματική μέση πίεση με βέλτιστη ρύθμισηΜέγιστη πίεση τα 24 bar για αποτελεσματικό, φορητό και εύκολο ενδιάμεσο καθαρισμό. Εύκολα ανταλλάξιμα ακροφύσια Quick Connect Στα παραδοτέα, περιλαμβάνονται το ακροφύσιο επίπεδης δέσμης για απαλό καθαρισμό και το περιστροφικό ακροφύσιο για πιο επίμονους ρύπους.
Ελαφρύς και πρωτοποριακός σχεδιασμός συσκευήςΒέλτιστη ελευθερία κινήσεων και ευελιξία κατά την εργασία καθαρισμού. Χειροκίνητο πλυστικό μηχάνημα μεσαίας πίεσης με μπαταρία για ενδιάμεσο καθαρισμό. Με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης, ο οποίος διατίθεται ξεχωριστά, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση σε παροχή νερού.
Εξαρτήματα για μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Για σκαλιά και μικρότερους χώρους: Το PS 20 χειρός.
- Το MJ 24 χειρός συνδυάζει πέντε ακροφύσια και μία κάνη ψεκασμού για εργασίες καθαρισμού και ποτίσματος.
- Για δυσπρόσιτα σημεία: Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος κατά 360° στο VJ 24 χειρός.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Πίεση (bar)
|max. 24
|Εύρος πίεσης
|Μεσαία πίεση
|Παροχή (l/h)
|max. 200
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|12 (2,5 Ah)
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|302 x 89 x 265
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
- Φορτιστής: Βασικός φορτιστής 18 V Battery Power (1 τμχ.)
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
- DB 24 Dirt Blaster
Εξοπλισμός
- Αναρρόφηση νερού
- Ακροφύσιο ψεκασμού: μακρύ
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Φίλτρο συσκευής
Πεδία εφαρμογής
- Μπουκάλια με λουλούδια
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο
- Κάδοι απορριμμάτων
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Ποδήλατα
- Φράχτες
- Παιχνίδια κήπου