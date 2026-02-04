πλυστικό μεσαίας πίεσης KHB 4-18 Plus Battery Set
Εύκολος καθαρισμός με το πλυστικό μηχάνημα μεσαίας πίεσης- αυτόνομη λειτουργία χάρη στο αναδιπλούμενο δοχείο νερού και τον σωλήνα αναρρόφησης και την 18 V ανταλλάξιμη μπαταρία και τον φορτιστή.
Ο καθαρισμός έγινε εύκολος - το πρακτικό και μικρών διαστάσεων πλυστικό μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία σύνδεσης. Με το ακροφύσιο επίπεδης δέσμης χαμηλής έντασης, οι ρύποι μπορούν να απομακρυνθούν από έπιπλα κήπου, παιχνίδια εξωτερικού χώρου, κάδους και πολλά άλλα αντικείμενα και επιφάνειες σε χρόνο μηδέν. Αυτόνομη λειτουργία χάρη στο αναδιπλούμενο δοχείο νερού και τον σωλήνα αναρρόφησης. Η ευρεία γκάμα εξαρτημάτων όπως το ακροφύσιο αφρού, η βούρτσα πλύσης και το 5 σε 1 ακροφύσιο επιτρέπουν πολλές περαιτέρω εφαρμογές. Επίσης περιλαμβάνονται μία ανταλλάξιμη μπαταρία 18 Volt και ένας φορτιστής μπαταρίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery PowerΤεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας. Μεγάλη διάρκεια ζωής και ισχυρή απόδοση χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου. Συμβατό με όλες τις συσκευές που ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V Battery Power της Kärcher.
Πιο αποτελεσματική μέση πίεση με βέλτιστη ρύθμισηΠίεση 21 bar για αποτελεσματικό, κινητό και εύκολο εντατικό καθαρισμό. Εύκολα ανταλλάξιμα ακροφύσια Quick Connect Επίπεδο ακροφύσιο εκτόξευσης για απαλό καθαρισμό που περιλαμβάνεται στην συσκευασία.
Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός συσκευήςΒέλτιστη ελευθερία κινήσεων και ευελιξία κατά την εργασία καθαρισμού. Χειροκίνητο πλυστικό μηχάνημα μεσαίας πίεσης με μπαταρία για ενδιάμεσο καθαρισμό. Δεν απαιτείται σύνδεση νερού, χάρη στον σωλήνα αναρρόφησης που περιλαμβάνεται στην παράδοση.
Εξαρτήματα για μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Για σκαλιά και μικρότερους χώρους: Το PS 20 χειρός.
- Το MJ 24 χειρός συνδυάζει πέντε ακροφύσια και μία κάνη ψεκασμού για εργασίες καθαρισμού και ποτίσματος.
- Για δυσπρόσιτα σημεία: Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος κατά 360° στο VJ 24 χειρός.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Πίεση (bar)
|21
|Εύρος πίεσης
|Μεσαία πίεση
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Παροχή (l/h)
|max. 170
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|14 (2,5 Ah)
|Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (min)
|300
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|0,5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|292 x 89 x 228
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
- Φορτιστής: Βασικός φορτιστής 18 V Battery Power (1 τμχ.)
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
- Πτυσσόμενη δεξαμενή νερού
Εξοπλισμός
- Αναρρόφηση νερού
- Ακροφύσιο ψεκασμού: μακρύ
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Φίλτρο συσκευής
- SH 5 σωλήνας αναρρόφησης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Μπουκάλια με λουλούδια
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο
- Κάδοι απορριμμάτων
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Ποδήλατα
- Φράχτες
- Παιχνίδια κήπου