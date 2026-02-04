Ο καθαρισμός έγινε εύκολος - το πρακτικό και μικρών διαστάσεων πλυστικό μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία σύνδεσης. Με το ακροφύσιο επίπεδης δέσμης χαμηλής έντασης, οι ρύποι μπορούν να απομακρυνθούν από έπιπλα κήπου, παιχνίδια εξωτερικού χώρου, κάδους και πολλά άλλα αντικείμενα και επιφάνειες σε χρόνο μηδέν. Αυτόνομη λειτουργία χάρη στο αναδιπλούμενο δοχείο νερού και τον σωλήνα αναρρόφησης. Η ευρεία γκάμα εξαρτημάτων όπως το ακροφύσιο αφρού, η βούρτσα πλύσης και το 5 σε 1 ακροφύσιο επιτρέπουν πολλές περαιτέρω εφαρμογές. Επίσης περιλαμβάνονται μία ανταλλάξιμη μπαταρία 18 Volt και ένας φορτιστής μπαταρίας.