Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
Επετειακή έκδοση K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition με ειδικά αξεσουάρ για τα 90 χρόνια της εταιρείας.
Το K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition, για τον εορτασμό της 90ής επετείου της εταιρείας, είναι μια περιορισμένη έκδοση με ειδικά αξεσουάρ. Το πλυστικό μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό οποιασδήποτε επιφάνειας με τη σωστή πίεση. Ο σύμβουλος εφαρμογών που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή Kärcher Home & Garden βοηθά τον χρήστη να βρει τη σωστή πίεση παρέχοντας πρακτικές συμβουλές για κάθε περίπτωση και εργασία καθαρισμού - για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Το πλυστικό μηχάνημα εντυπωσιάζει επίσης με το σύστημα απορρυπαντικού Kärcher Plug 'n' Clean για εύκολες αλλαγές απορρυπαντικού, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex για μεγαλύτερη άνεση, μια υψηλής ποιότητας τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου για εύκολη μεταφορά, το σύστημα Quick Connect για εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας κατά το κούμπωμα του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης μέσα και έξω από τη συσκευή και το πιστόλι, καθώς και τη θέση στάθμευσης για να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στα αξεσουάρ ανά πάσα στιγμή. Περιλαμβάνει το Home & Brush Kit με εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 5, 1 λίτρο καθαριστικού πέτρας και προσόψεων, 1 λίτρο καθαριστικού γενικής χρήσης και μια βούρτσα πλύσηςWB 60.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πιστόλι σκανδάλης Power Control με Quick Connect και κάνες ψεκασμούΗ βέλτιστη ρύθμιση για κάθε επιφάνεια. 3 επίπεδα πίεσης και ένα στάδιο χημικού προϊόντος καθαρισμού. Πλήρης έλεγχος: Οι ρυθμίσεις που γίνονται εμφανίζονται στην οθόνη. Προσαρμογέας Quick Connect για εύκολη στερέωση του λάστιχου υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων.
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlexΟ εύκαμπτος σωλήνας εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία και, ως εκ τούτου, μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Τυλίξτε και ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς σχηματισμό κόμπων.
Εφαρμογή Home & GardenΗ εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού. Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής υποστήριξης.
Plug 'n' Clean – το σύστημα απορρύπανσης της Kärcher
- Χάρη στο σύστημα Plug 'n' Clean το απορρυπαντικό μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και εύκολα μόνο με μία κίνηση.
Εκπληκτικές επιδόσεις
- Το υδρόψυκτο μοτέρ εντυπωσιάζει με την εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Παροχή (l/h)
|max. 500
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|40
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|12,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|19,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|405 x 306 x 584
Πεδίο προμήθειας
- Kit οικιακού καθαρισμού: T 5 εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων,καθαριστικό πέτρινων επιφανειών και προσόψεων, 3 σε 1, 1 L
- Βούρτσα καθαρισμού
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό γενικής χρήσης RM 626
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 160 Q Power Control
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 10 m, PremiumFlex
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο δίχτυ αποθήκευσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σύστημα Plug 'n' Clean
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αναρρόφηση νερού