Το K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition, για τον εορτασμό της 90ής επετείου της εταιρείας, είναι μια περιορισμένη έκδοση με ειδικά αξεσουάρ. Το πλυστικό μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό οποιασδήποτε επιφάνειας με τη σωστή πίεση. Ο σύμβουλος εφαρμογών που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή Kärcher Home & Garden βοηθά τον χρήστη να βρει τη σωστή πίεση παρέχοντας πρακτικές συμβουλές για κάθε περίπτωση και εργασία καθαρισμού - για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Το πλυστικό μηχάνημα εντυπωσιάζει επίσης με το σύστημα απορρυπαντικού Kärcher Plug 'n' Clean για εύκολες αλλαγές απορρυπαντικού, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex για μεγαλύτερη άνεση, μια υψηλής ποιότητας τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου για εύκολη μεταφορά, το σύστημα Quick Connect για εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας κατά το κούμπωμα του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης μέσα και έξω από τη συσκευή και το πιστόλι, καθώς και τη θέση στάθμευσης για να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στα αξεσουάρ ανά πάσα στιγμή. Περιλαμβάνει το Home & Brush Kit με εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 5, 1 λίτρο καθαριστικού πέτρας και προσόψεων, 1 λίτρο καθαριστικού γενικής χρήσης και μια βούρτσα πλύσηςWB 60.