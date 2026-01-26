Συμπαγής σχεδιασμός σε συνδυασμό με την πλήρη ισχύ ενός πλυστικού υψηλής πίεσης: το K 3 Classic Car εντυπωσιάζει σε όλους τους τομείς. Το πρόσθετο κιτ καθαρισμού αυτοκινήτων καθιστά τον καθαρισμό του οχήματος πιο αποτελεσματικό και περιλαμβάνει μια βούρτσα πλυσίματος για την απομάκρυνση της γκρίζας μεμβράνης και ένα ακροφύσιο αφρού που παρέχει αφρό με καλή πρόσφυση και μέγιστη δύναμη διάλυσης ρύπων, καθώς και 500 ml σαμπουάν αυτοκινήτου. Επιπλέον, η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο εξασφαλίζει ότι μπορεί να αποθηκευτεί για εξοικονόμηση χώρου και είναι εξαιρετικά φορητό και ευέλικτο. Με πιστόλι γρήγορης σύνδεσης, σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων, ράβδο ψεκασμού Vario Power, τούρμπο μπεκ και φίλτρο νερού, το K 3 Classic Car είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και μέτριους ρύπους σε έπιπλα κήπου και εργαλεία κηπουρικής, ποδήλατα και γύρω από το σπίτι. Η απόδοση επιφάνειας είναι 25 m²/h.