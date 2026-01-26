Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 3 Classic Car
Ακόμα πιο εντυπωσιακό σε μέτριους ρύπους: το συμπαγές και οικονομικό σε χώρο πλυστικό υψηλής πίεσης K 3 Classic Car με τηλεσκοπική λαβή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τον καθαρισμό αυτοκινήτων.
Συμπαγής σχεδιασμός σε συνδυασμό με την πλήρη ισχύ ενός πλυστικού υψηλής πίεσης: το K 3 Classic Car εντυπωσιάζει σε όλους τους τομείς. Το πρόσθετο κιτ καθαρισμού αυτοκινήτων καθιστά τον καθαρισμό του οχήματος πιο αποτελεσματικό και περιλαμβάνει μια βούρτσα πλυσίματος για την απομάκρυνση της γκρίζας μεμβράνης και ένα ακροφύσιο αφρού που παρέχει αφρό με καλή πρόσφυση και μέγιστη δύναμη διάλυσης ρύπων, καθώς και 500 ml σαμπουάν αυτοκινήτου. Επιπλέον, η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο εξασφαλίζει ότι μπορεί να αποθηκευτεί για εξοικονόμηση χώρου και είναι εξαιρετικά φορητό και ευέλικτο. Με πιστόλι γρήγορης σύνδεσης, σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων, ράβδο ψεκασμού Vario Power, τούρμπο μπεκ και φίλτρο νερού, το K 3 Classic Car είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και μέτριους ρύπους σε έπιπλα κήπου και εργαλεία κηπουρικής, ποδήλατα και γύρω από το σπίτι. Η απόδοση επιφάνειας είναι 25 m²/h.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιτύλιξη του εύκαμπτου σωλήνα στο μπροστινό κάλυμμα
Τηλεσκοπική λαβή
Χρήση χημικών
Δυνατότητα ενσωματωμένης αποθήκευσης των παρελκομένων πάνω στη συσκευή
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Παροχή (l/h)
|380
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|25
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,6
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|264 x 256 x 450
Πεδίο προμήθειας
- Kit καθαρισμού αυτοκινήτων: Βούρτσα καθαρισμού, κάνη αφρού, Car Shampoo, 0,5 l
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 6 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Αναρρόφηση
- Τηλεσκοπική λαβή
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ