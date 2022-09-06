Φροντίδα του αυτοκίνητου

Πριν ξεκινήσεις τη φροντίδα των βαμμένων επιφανειών, των υφασμάτινων ή δερμάτινων καθισμάτων και των επιφανειών από πλαστικό, γυαλί ή μέταλλο, θα πρέπει να προχωρήσεις στον σχολαστικό καθαρισμό του αυτοκινήτου. Το εξωτερικό και το εσωτερικό παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της αξίας του αυτοκινήτου. Καθαρίζεις το εξωτερικό ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όχι μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι εξαιρετικά βρώμικο. Το τακτικό πλύσιμο του αυτοκινήτου είναι καλό για το όχημα, ανεξάρτητα από το αν αυτό γίνεται σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, σε ένα πλυντήριο με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης ή στο σπίτι χρησιμοποιώντας ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης και τα κατάλληλα εξαρτήματα. Το εσωτερικό του αυτοκινήτου θα πρέπει επίσης να υποβάλλεται σε τακτικό καθαρισμό, ιδανικά χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης, ένα μαλακό πανί και ένα κατάλληλο προϊόν καθαρισμού επιφανειών. Συνιστάται ακόμα ο συχνός καθαρισμός των τροχών, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ένα πλυστικό μηχάνημα και ένα καθαριστικό ζαντών. Η συχνότητα καθαρισμού του αυτοκινήτου εξαρτάται όχι μόνο από τον βαθμό της ρύπανσης, αλλά και από τις προσωπικές σου απαιτήσεις σχετικά με την καθαριότητα. Τον χειμώνα ωστόσο, η φροντίδα του αυτοκινήτου είναι σημαντική εξαιτίας της παρουσίας ρύπων, πάγου και αλατιού, τα οποία, όταν δεν αφαιρούνται τακτικά, μπορούν να οδηγήσουν στη φραγή των παραθύρων αλλά και στη φθορά του αμαξώματος και των βαμμένων επιφανειών.

Έχοντας στη διάθεσή σου κατάλληλο εξοπλισμό και προϊόντα καθαρισμού και τις βέλτιστες συμβουλές για τη φροντίδα του αυτοκινήτου, η περιποίηση του αυτοκινήτου είναι εύκολη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Επιπλέον, η καλή συντήρηση και το καθάρισμα του αυτοκινήτου διευκολύνουν το γυάλισμα και τη φροντίδα των βαμμένων επιφανειών.