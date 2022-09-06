ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Εάν επιθυμείς να απολαμβάνεις το αυτοκίνητό σου για πολλά χρόνια, θα πρέπει να το φροντίζεις. Η καλή φροντίδα του αυτοκινήτου δεν έγκειται μόνο στο τακτικό πλύσιμο, αλλά και στη φροντίδα των βαμμένων επιφανειών και του αμαξώματος, καθώς επίσης και τη διατήρηση του εσωτερικού σε καθαρή κατάσταση. Χρειάζεται μόνο λίγος χρόνος, κατάλληλος εξοπλισμός καθαρισμού και καλά προϊόντα φροντίδας. Παρακάτω ακολουθούν κορυφαίες συμβουλές για τη συνολική φροντίδα του αυτοκινήτου!
Η φροντίδα του αυτοκινήτου διασφαλίζει τη διατήρηση της αξίας του
Η φροντίδα του αυτοκινήτου όχι μόνο εξασφαλίζει την όμορφη όψη του μακροπρόθεσμα, αλλά παράλληλα συμβάλλει και στη διατήρηση της αξίας του. Η τακτική στεγανοποίηση των βαμμένων επιφανειών, για παράδειγμα, παρέχει προστασία από τις φθορές που συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες, το αλάτι και τους ρύπους τον χειμώνα ή τη γύρη και τα έντομα το καλοκαίρι. Ταυτόχρονα αποτρέπει την εμφάνιση σκουριάς, η οποία κάνει τις επιφάνειες πορώδεις και προκαλεί φθορές στο αυτοκίνητο μακροπρόθεσμα.
Φροντίδα του αυτοκίνητου
Πριν ξεκινήσεις τη φροντίδα των βαμμένων επιφανειών, των υφασμάτινων ή δερμάτινων καθισμάτων και των επιφανειών από πλαστικό, γυαλί ή μέταλλο, θα πρέπει να προχωρήσεις στον σχολαστικό καθαρισμό του αυτοκινήτου. Το εξωτερικό και το εσωτερικό παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της αξίας του αυτοκινήτου. Καθαρίζεις το εξωτερικό ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όχι μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι εξαιρετικά βρώμικο. Το τακτικό πλύσιμο του αυτοκινήτου είναι καλό για το όχημα, ανεξάρτητα από το αν αυτό γίνεται σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, σε ένα πλυντήριο με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης ή στο σπίτι χρησιμοποιώντας ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης και τα κατάλληλα εξαρτήματα. Το εσωτερικό του αυτοκινήτου θα πρέπει επίσης να υποβάλλεται σε τακτικό καθαρισμό, ιδανικά χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης, ένα μαλακό πανί και ένα κατάλληλο προϊόν καθαρισμού επιφανειών. Συνιστάται ακόμα ο συχνός καθαρισμός των τροχών, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ένα πλυστικό μηχάνημα και ένα καθαριστικό ζαντών. Η συχνότητα καθαρισμού του αυτοκινήτου εξαρτάται όχι μόνο από τον βαθμό της ρύπανσης, αλλά και από τις προσωπικές σου απαιτήσεις σχετικά με την καθαριότητα. Τον χειμώνα ωστόσο, η φροντίδα του αυτοκινήτου είναι σημαντική εξαιτίας της παρουσίας ρύπων, πάγου και αλατιού, τα οποία, όταν δεν αφαιρούνται τακτικά, μπορούν να οδηγήσουν στη φραγή των παραθύρων αλλά και στη φθορά του αμαξώματος και των βαμμένων επιφανειών.
Έχοντας στη διάθεσή σου κατάλληλο εξοπλισμό και προϊόντα καθαρισμού και τις βέλτιστες συμβουλές για τη φροντίδα του αυτοκινήτου, η περιποίηση του αυτοκινήτου είναι εύκολη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Επιπλέον, η καλή συντήρηση και το καθάρισμα του αυτοκινήτου διευκολύνουν το γυάλισμα και τη φροντίδα των βαμμένων επιφανειών.
Φροντίδα του εσωτερικού του αυτοκινήτου
Αφού σαρώσεις το εσωτερικό του αυτοκινήτου με την ηλεκτρική σκούπα και απομακρύνεις τη σκόνη από το ταμπλό, είναι ώρα να ασχοληθείς με τις διάφορες επιφάνειες. Με το ειδικό καθαριστικό εσωτερικού χώρου, μπορείς να απομακρύνεις τους ξεραμένους λεκέδες από καφέ, τα υπολείμματα λιπαρών τροφίμων ή το αντηλιακό από τις επιφάνειες από πλαστικό, καουτσούκ ή ύφασμα. Ταυτόχρονα οι δυσάρεστες οσμές εξαλείφονται και το χρώμα και οι ίνες της ταπετσαρίας φρεσκάρονται. Ένα ακόμα πλεονέκτημα των καθαριστικών εσωτερικού χώρου είναι ότι βοηθούν στη διατήρηση των επιφανειών σε καθαρή κατάσταση για περισσότερο καιρό, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τον καθαρισμό τους στο μέλλον.
Συμβουλή
Κατά την αγορά ενός καθαριστικού εσωτερικού χώρου, να είσαι προσεκτικός με τις επιφάνειες όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πολλές φορές, ένα προϊόν μπορεί να είναι κατάλληλο για ολόκληρο το εσωτερικό, συμπεριλαμβανομένης και της ταπετσαρίας. Ωστόσο, λάβε υπόψη ότι για επιφάνειες όπως τα καθίσματα υψηλής ποιότητας από γνήσιο δέρμα θα χρειαστείς ένα ειδικό προϊόν. Το δέρμα πρέπει να υποβάλλεται σε καθαρισμό μόνο μία ή δύο φορές τον χρόνο και πάντα με ειδικό προϊόν επαναλίπανσης για δερμάτινες επιφάνειες, έτσι ώστε να διατηρεί την όψη του.
Εάν δεν διαθέτεις ένα καθαριστικό εσωτερικού χώρου, μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις ζεστό νερό με λίγο υγρό πιάτων για τον καθαρισμό του ταμπλό και της επένδυσης. Απλά σκούπισε τις επιφάνειες χρησιμοποιώντας ένα βρεγμένο κομμάτι ύφασμα και έπειτα στέγνωσέ τις με ένα βαμβακερό πανί ή ένα πανί μικροϊνών, προκειμένου να αποτρέψεις την εισχώρηση της υγρασίας στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μέθοδος δεν δρα κατά του στατικού ηλεκτρισμού και δεν μειώνει τον χρόνο που θα χρειαστεί μέχρι να λερωθεί εκ νέου η επιφάνεια σε σύγκριση με ένα ειδικό προϊόν καθαρισμού για το εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Με την πάροδο του χρόνου, ελαφρές γρατσουνιές ενδέχεται να εμφανιστούν στο ταμπλό ή στις πόρτες. Ως εκ τούτου, μετά τον καθαρισμό, τα μαλακά υλικά που απωθούν το νερό και τους ρύπους πρέπει ιδανικά να υποβάλλονται σε επεξεργασία με ένα καθαριστικό επιφανειών πιλοτηρίου. Απλά ψέκασε, άφησε το προϊόν να δράσει για λίγο και έπειτα γυάλισε την επιφάνεια μία ακόμα φορά, εφόσον απαιτείται. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται οι φθορές στην επιφάνεια του υλικού, το οποίο ανακτά το χρώμα και τη λάμψη του - κάνοντας το πιλοτήριο να μοιάζει και πάλι σαν καινούριο.
Για την εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, αυτό το κόλπο μπορεί να βοηθήσει: απλά τοποθέτησε ένα δοχείο με κόκκους καφέ στον χώρο για τα πόδια. Ο καφές δρα δεσμεύοντας την υγρασία και απορροφώντας τις οσμές. Το ίδιο μπορείς να πετύχεις και χρησιμοποιώντας ρύζι ή αλεύρι.
Φροντίδα των παραθύρων
Τις ηλιόλουστες ημέρες, οι δαχτυλιές και οι κηλίδες στα παράθυρα και τους καθρέφτες είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτα. Όχι μόνο είναι αντιαισθητικά στην όψη, αλλά επίσης εμποδίζουν την ορατότητα όταν οδηγείς. Γι’ αυτό και στο πλαίσιο της φροντίδας του αυτοκινήτου, δεν πρέπει ποτέ να αμελείς τα παράθυρα. Κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου, τα παράθυρα θα πρέπει να καθαρίζονται και από μέσα. Για να το κάνεις αυτό, ψέκασε τα παράθυρα με αρκετή ποσότητα καθαριστικού τζαμιών αυτοκινήτου και αφαίρεσε όλους τους λεκέδες και τις γραμμές χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Έπειτα εφάρμοσε το καθαριστικό στα παράθυρα και τους καθρέφτες και από έξω και χρησιμοποίησε ένα μαλακό πανί μικροϊνών για να απομακρύνεις τους ρύπους.
Συμβουλή
Με το κιτ καθαρισμού παρμπρίζ για την ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4, οι επίμονοι ρύποι στο παρμπρίζ, το πίσω και τα πλαϊνά παράθυρα μπορούν να αφαιρεθούν σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς ιδιαίτερο κόπο.
Όταν οδηγείς, νέοι ρύποι συσσωρεύονται γρήγορα στο παρμπρίζ και το πίσω παράθυρο. Το καλοκαίρι είναι έντομα, τις βροχερές ημέρες πιθανώς βρώμικες πιτσιλιές που εκτοξεύονται από το προπορευόμενο όχημα, τον χειμώνα αλάτι και παγωμένο χώμα που προσγειώνονται στα παράθυρα. Προκειμένου να διατηρείς πάντα καλή ορατότητα, πρέπει να ελέγχεις τακτικά τους υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ και να συμπληρώνεις νερό και καθαριστικό για το παρμπρίζ ανάλογα με τις ανάγκες. Τα καθαριστικά για το παρμπρίζ με ειδική σύνθεση για χρήση τον χειμώνα ή το καλοκαίρι είναι ιδανικά για τον συγκεκριμένο σκοπό. Το καλοκαιρινό καθαριστικό παρμπρίζ δρα ενεργά κατά των υπολειμμάτων εντόμων και των λοιπών ρύπων, ενώ το χειμερινό καθαριστικό παρμπρίζ έχει ταυτόχρονα και αντιψυκτική λειτουργία που αποτρέπει το πάγωμα του παρμπρίζ και του συστήματος καθαρισμού προβολέων. Βεβαιώσου ότι έχεις αναμείξει το προϊόν καθαρισμού με νερό σύμφωνα με την αναλογία που αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος.
Φροντίδα στεγανοποιητικών λάστιχων αυτοκινήτου
Τα στεγανοποιητικά λάστιχα των αυτοκινήτων, όπως αυτά που υπάρχουν στις πόρτες ή στο πορτμπαγκάζ, είναι εκτεθειμένα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως ο πάγος, το χιόνι και το αλάτι, ειδικά τον χειμώνα. Προκειμένου να μην γίνουν εύθραυστα και να αποφύγεις τις διαρροές, θα πρέπει να διατηρείς την ελαστικότητα των στεγανοποιητικών χρησιμοποιώντας ένα προϊόν συντήρησης καουτσούκ. Αυτό αποτρέπει επίσης το κόλλημα των θυρών το καλοκαίρι, όταν κάνει υπερβολική ζέστη. Ωστόσο, δίνε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση του προϊόντος, έτσι ώστε να βεβαιώνεσαι ότι αυτό δεν διεισδύει στο χρώμα, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σχηματιστούν επίμονοι λεκέδες. Εάν δεν διαθέτεις κάποιο εξειδικευμένο προϊόν, μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις τη βαζελίνη που κυκλοφορεί στο εμπόριο.
Τελειοποίηση και γυάλισμα βαφής
Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου πρέπει να επεκτείνεται και στις βαμμένες επιφάνειες. Οι επιφανειακές γρατσουνιές και τα λεγόμενα ολογράμματα είναι αντιαισθητικά και ξεχωρίζουν όταν έχει ήλιο, ιδιαίτερα σε σκούρα χρώματα. Οι λεπτές γραμμές πολλές φορές δημιουργούνται κατά τον καθαρισμό, όταν χρησιμοποιούνται βούρτσες ή σφουγγάρια για την αφαίρεση μικρών σωματιδίων ρύπων. Αυτές μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα με ένα κερί γυαλίσματος. Το γυαλιστικό καθαρίζει το χρώμα και ταυτόχρονα γυαλίζει την επιφάνεια. Για να πετύχεις το βέλτιστο αποτέλεσμα, εφάρμοσε το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί ή ένα κομμάτι απορροφητικού υφάσματος, κάνε κυκλικές κινήσεις και, μετά από μια σύντομη φάση στεγνώματος, γυάλισε ελαφρώς την επιφάνεια με ένα καθαρό πανί. Το χρώμα θα ανακτήσει τη λάμψη του ενώ το γυαλιστικό και το κερί θα συμβάλλουν στην προστασία της επιφάνειας από τις καιρικές συνθήκες, τις υπεριώδεις ακτίνες, τους ρύπους από τον δρόμο και το αλάτι.
Οι βαθιές γρατσουνιές που δεν είναι πλέον δυνατό να αφαιρεθούν με κερί γυαλίσματος, μπορούν να φρεσκαριστούν με έναν μαρκαδόρο επισκευής χρώματος και στη συνέχεια να σφραγιστούν με άχρωμο βερνίκι. Κατά κανόνα, μπορείς να παραγγείλεις οποιαδήποτε απόχρωση και φινίρισμα, δηλαδή μεταλλικό, συμπαγές ή ματ χρώμα, από τον κατασκευαστή του οχήματος. Ωστόσο, εάν οι ζημιές που έχει υποστεί το αμάξωμα είναι σοβαρές, αυτές θα πρέπει πάντα να επισκευάζονται από επαγγελματίες, για παράδειγμα σε συνεργεία που παρέχουν επισκευή SMART (τεχνολογία επισκευής ζημιών μικρής έως μεσαίας έκτασης). Η συγκεκριμένη μέθοδος επιτόπιας επισκευής είναι συνήθως πιο οικονομική και πιο γρήγορη σε σύγκριση με τις συμβατικές επισκευές, στο πλαίσιο των οποίων αντικαθίστανται ολόκληρα μέρη του αυτοκινήτου. Αυτό επιτρέπει την αναβάθμιση της αξίας του οχήματος, γι’ αυτό και αξίζει να εκτελείται, για παράδειγμα, πριν από την πώληση του οχήματος ή την επιστροφή ενός μισθωμένου αυτοκινήτου.