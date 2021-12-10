Χημικά καθαριστικά

Η επιλογή του σωστού απορρυπαντικού παίζει βασικό ρόλο σε πολλές εργασίες καθαρισμού. Οι ρύποι μπορούν συχνά να αφαιρεθούν μόνο με τη χρήση απορρυπαντικού, καθώς οι άλλοι τρεις παράγοντες δεν μπορούν να αυξάνονται επ’ αόριστον. Όταν σε ένα ταψί υπάρχουν, π.χ., καμένα υπολείμματα, ο μεγάλος χρόνος επαφής και το επίπονο τρίψιμο δεν έχουν πλέον καμία χρησιμότητα: μόνο αν χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο απορρυπαντικό ή οικιακό μέσο καθαρισμού θα μπορέσει το ταψί να ανακτήσει την παλιά του γυαλάδα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν χημικά καθαριστικά, για να απομακρυνθούν οι ρύποι που δεν διαλύονται με νερό. Η επιφανειακή τάση του νερού μειώνεται, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να διαβραχεί ολόκληρη η επιφάνεια και το καθαριστικό διάλυμα μπορεί να διεισδύσει ακόμη και στις μικρότερες ρωγμές και πόρους.