Ο ΚΥΚΛΟΣ SINNER: ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Γιατί πλένετε τα πιάτα με καυτό νερό και γιατί πρέπει να μουλιάσετε τους ρύπους; Κατά τον καθαρισμό, όλα εξελίσσονται γύρω από τους τέσσερις βασικούς παράγοντες του χρόνου, των μηχανικών κινήσεων, της χημείας και της θερμοκρασίας: αν κατανοήσετε τη σχέση μεταξύ τους, θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε εύκολα ακόμη και τα πιο επίμονα προβλήματα καθαριότητας.

A couple washing dishes together

Ο κύκλος καθαρισμού

Ο κύκλος καθαρισμού, που πήρε το όνομά του από τον Δρ Sinner και είναι γνωστός και ως «Κύκλος Sinner», περιγράφει τον μηχανισμό του καθαρισμού. Περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο κατά τον καθαρισμό: τον χρόνο, τις μηχανικές κινήσεις, τη χημεία και τη θερμοκρασία. Ο κύκλος παραμένει πάντα κλειστός: Εάν ένας ή δύο από τους τέσσερις παράγοντες αυξηθούν, οι άλλοι παράγοντες μειώνονται αυτόματα. Εάν ένας παράγοντας μειωθεί, οι άλλοι παράγοντες πρέπει να αυξηθούν. Η αρχή μπορεί να αποδειχθεί ξεκάθαρα με το παράδειγμα του πλυσίματος των πιάτων.

Sinner's cleaning circle

Οι τέσσερις βασικοί παράγοντες του καθαρισμού

Sinner's Circle factor – Time

Χρόνος

Ο συντελεστής χρόνου περιγράφει τόσο τον χρόνο επαφής όσο και τον χρόνο εργασίας. Αν ο χρόνος επαφής αυξηθεί, οι επίμονοι ρύποι μαλακώνουν και στη συνέχεια απελευθερώνονται ευκολότερα. Μια τυπική περίπτωση εφαρμογής είναι μια κατσαρόλα με υπολείμματα καμένων τροφών. Εάν αφήσετε την κατσαρόλα να μουλιάσει για πολλή ώρα, οι ρύποι θα αφαιρεθούν πολύ πιο εύκολα. Αυτό δεν μειώνει μόνο τον χρόνο εργασίας, σημαίνει επίσης ότι απαιτούνται λιγότερες μηχανικές κινήσεις και λιγότερο απορρυπαντικό.

Sinner's Circle factor – Temperature

Θερμοκρασία

Όποιος έχει προσπαθήσει ποτέ να πλύνει τα πιάτα με κρύο νερό, καταλαβαίνει τι συμβαίνει: Οι ρύποι από λάδι και λίπος μαλακώνουν ευκολότερα όταν χρησιμοποιείται ζεστό ή καυτό νερό. Ωστόσο, κι άλλοι ρύποι μπορούν να μαλακώσουν καλύτερα και γρηγορότερα, όταν χρησιμοποιούνται υψηλές θερμοκρασίες. Ο χρόνος επαφής και ο χρόνος εργασίας μειώνονται και το πλύσιμο των πιάτων στο χέρι γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Αυτό μειώνει την ανάγκη για μηχανικές κινήσεις και χημικά καθαριστικά.

Sinner's Circle factor – Mechanical

Μηχανικές κινήσεις

Με τον όρο «μηχανικές κινήσεις» εννοούμε τη δύναμη που απαιτείται για να απελευθερωθούν οι ρύποι. Αποτελείται από διάφορους παράγοντες: Από την τραχύτητα (τρίψιμο), την πίεση επαφής και τη συχνότητα της κίνησης. Ένα συρματάκι έχει υψηλό επίπεδο τραχύτητας, αλλά θα γρατσουνίσει εύκολα τις μαλακές επιφάνειες. Αντίθετα, εάν χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό πανί, χρειάζεστε μεγαλύτερη πίεση επαφής και πρέπει να περάσετε πολλές φορές τη λερωμένη περιοχή για να την καθαρίσετε εντελώς.

Sinner's Circle factor – Chemical

Χημικά καθαριστικά

Η επιλογή του σωστού απορρυπαντικού παίζει βασικό ρόλο σε πολλές εργασίες καθαρισμού. Οι ρύποι μπορούν συχνά να αφαιρεθούν μόνο με τη χρήση απορρυπαντικού, καθώς οι άλλοι τρεις παράγοντες δεν μπορούν να αυξάνονται επ’ αόριστον. Όταν σε ένα ταψί υπάρχουν, π.χ., καμένα υπολείμματα, ο μεγάλος χρόνος επαφής και το επίπονο τρίψιμο δεν έχουν πλέον καμία χρησιμότητα: μόνο αν χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο απορρυπαντικό ή οικιακό μέσο καθαρισμού θα μπορέσει το ταψί να ανακτήσει την παλιά του γυαλάδα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν χημικά καθαριστικά, για να απομακρυνθούν οι ρύποι που δεν διαλύονται με νερό. Η επιφανειακή τάση του νερού μειώνεται, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να διαβραχεί ολόκληρη η επιφάνεια και το καθαριστικό διάλυμα μπορεί να διεισδύσει ακόμη και στις μικρότερες ρωγμές και πόρους.

Ο κύκλος Sinner στην πράξη

Ο κύκλος Sinner αποτελεί μέρος της βασικής γνώσης κάθε επαγγελματία καθαριστή κτιρίων και ο τρόπος δράσης που περιγράφεται χρησιμοποιείται τακτικά από τους επαγγελματίες. Ωστόσο, η βασική αρχή του κύκλου καθαρισμού μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε πολλές καθημερινές εργασίες καθαρισμού και, επομένως, είναι χρήσιμη και για το σπίτι σας.

A woman setting the washing machine to the eco programme

Οικολογικό πρόγραμμα πλύσης

Τα σύγχρονα πλυντήρια ρούχων διαθέτουν τα λεγόμενα οικολογικά προγράμματα, στα οποία αυξάνεται η διάρκεια του κύκλου πλύσης ενώ, ταυτόχρονα, η θερμοκρασία μειώνεται. Επομένως, μπορούν να επιτευχθούν τα ίδια αποτελέσματα καθαρισμού, αλλά με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας: ο κύκλος σε αυτή την περίπτωση παραμένει κλειστός.

Cleaning with the steam cleaner

Ατμοκαθαριστής

Οι ατμοκαθαριστές επιτυγχάνουν την καθαριστική τους ισχύ κυρίως με καυτό ατμό. Συνήθως απαιτούν πολύ μικρή μηχανική προσπάθεια για να απελευθερώσουν τους ρύπους, ενώ, συνήθως, μπορεί να αποφευχθεί εντελώς η χρήση χημικών καθαριστικών.

Detailed image of the pressure washer

Πλυστικό

Ένα πλυστικό δημιουργεί ένα ισχυρό μηχανικό αποτέλεσμα και, σε πολλές περιπτώσεις, επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, ακόμη και χωρίς τους άλλους παράγοντες. Η ταχύτητα εργασίας ρυθμίζει τον παράγοντα «χρόνος»: με ελαφρείς ρύπους, μπορείτε να εργαστείτε γρηγορότερα. Ωστόσο, η ισχύς καθαρισμού μπορεί επίσης να αυξηθεί με ειδικά απορρυπαντικά.

Cleaning the car with the pressure washer

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