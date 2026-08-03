Χειμερινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστηρων, RM 670, 5l
Χειμερινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου με αντιψυκτική δράση. Για καθαρή θέαση χωρίς γραμμές και αντανακλάσεις. Ισχυρό ενάντια σε χειμερινούς ρύπους. Με Nano-effect, οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν ήσυχα και αποτελεσματικά. Συμπυκνωμένο, παράγει 15 L .
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|5
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος (kg)
|5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Προϊόν
- Εξαιρετικά αποτελεσματικό συμπύκνωμα για τον καθαρισμό του παρμπρίζ κατά τους χειμερινούς μήνες. 5 λίτρα συμπυκνώματος παράγουν έως και 15 λίτρα υγρού καθαρισμού παρμπρίζ.
- Αποτρέπει αποτελεσματικά το πάγωμα του παρμπρίζ
- Καθαρισμός χωρίς κατάλοιπα και γραμμές
- Απομακρύνει τη σκόνη των φρένων, τη φθορά των ελαστικών, των εναποθέσεων αλατιού, χιονιού κατά τους χειμερινούς μήνες και των εναποθέσεων λάσπης.
- Μειώνει τη θαμπάδα που προκαλείται από τη διάθλαση του φωτός
- Δεν δημιουργεί ρωγμές στα πολυανθρακικά πολυμερή και είναι επίσης κατάλληλο, ενδεικτικά, για τον καθαρισμό προβολέων
- Μπορεί να αναμειχθεί με νερό όλων των βαθμών σκληρότητας χάρη στη σύνθεση κατά των αλάτων. Δεν επιτρέπει την ασβεστοποίηση του παρμπρίζ ή την έμφραξη των ακροφυσίων ψεκασμού.
- Κατάλληλο για ακροφύσια επίπεδης δέσμης
- Μπορεί να αναμειχθεί με το καλοκαιρινό καθαριστικό παρμπρίζ της Kärcher. Η δεξαμενή δεν χρειάζεται να στραγγίξει κατά τη μεταβατική περίοδο του φθινοπώρου και της άνοιξης.
- Ευχάριστο άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνδυνος
- H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- P102 Μακριά από παιδιά.
- P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P403 + P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
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- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
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- K 4 Classic Car
- K 4 Comfort Premium
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- K 5 Comfort Premium
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- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home BB
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- K3
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- OC 6-18 Premium
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- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
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- K 2 Power Control Car & Home
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- K 3 Compact Home *EU
- K 3 Full Control
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- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
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- K 3 Premium Full Control Home T150
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- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
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- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
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- K 4 Home *EU
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- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
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- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
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Πεδία εφαρμογής
- Παρμπρίζ