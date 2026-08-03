Χειμερινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστηρων, RM 670, 5l

Χειμερινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου με αντιψυκτική δράση. Για καθαρή θέαση χωρίς γραμμές και αντανακλάσεις. Ισχυρό ενάντια σε χειμερινούς ρύπους. Με Nano-effect, οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν ήσυχα και αποτελεσματικά. Συμπυκνωμένο, παράγει 15 L .