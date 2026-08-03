Χειμερινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστηρων, RM 670, 5l

Χειμερινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου με αντιψυκτική δράση. Για καθαρή θέαση χωρίς γραμμές και αντανακλάσεις. Ισχυρό ενάντια σε χειμερινούς ρύπους. Με Nano-effect, οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν ήσυχα και αποτελεσματικά. Συμπυκνωμένο, παράγει 15 L .

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος (kg) 5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 192 x 145 x 248
Προϊόν
  • Εξαιρετικά αποτελεσματικό συμπύκνωμα για τον καθαρισμό του παρμπρίζ κατά τους χειμερινούς μήνες. 5 λίτρα συμπυκνώματος παράγουν έως και 15 λίτρα υγρού καθαρισμού παρμπρίζ.
  • Αποτρέπει αποτελεσματικά το πάγωμα του παρμπρίζ
  • Καθαρισμός χωρίς κατάλοιπα και γραμμές
  • Απομακρύνει τη σκόνη των φρένων, τη φθορά των ελαστικών, των εναποθέσεων αλατιού, χιονιού κατά τους χειμερινούς μήνες και των εναποθέσεων λάσπης.
  • Μειώνει τη θαμπάδα που προκαλείται από τη διάθλαση του φωτός
  • Δεν δημιουργεί ρωγμές στα πολυανθρακικά πολυμερή και είναι επίσης κατάλληλο, ενδεικτικά, για τον καθαρισμό προβολέων
  • Μπορεί να αναμειχθεί με νερό όλων των βαθμών σκληρότητας χάρη στη σύνθεση κατά των αλάτων. Δεν επιτρέπει την ασβεστοποίηση του παρμπρίζ ή την έμφραξη των ακροφυσίων ψεκασμού.
  • Κατάλληλο για ακροφύσια επίπεδης δέσμης
  • Μπορεί να αναμειχθεί με το καλοκαιρινό καθαριστικό παρμπρίζ της Kärcher. Η δεξαμενή δεν χρειάζεται να στραγγίξει κατά τη μεταβατική περίοδο του φθινοπώρου και της άνοιξης.
  • Ευχάριστο άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών
Χειμερινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστηρων, RM 670, 5l
Χειμερινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστηρων, RM 670, 5l
Χειμερινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστηρων, RM 670, 5l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Κίνδυνος
  • H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
  • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
  • P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
  • P102 Μακριά από παιδιά.
  • P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
  • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
  • P403 + P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.
  • P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Παρμπρίζ
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