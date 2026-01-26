Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 3 Compact Home *EU
Πολύ συμπαγές, εύκολο στη μεταφορά και την αποθήκευση: Το πλυστικό K 3 Compact με το Home Kit για ελαφριά βρωμιά γύρω από το σπίτι. Απόδοση σε επιφάνεια 25 m² την ώρα.
Παρόλο που είναι κατασκευασμένο σε μικρό μέγεθος, το K 3 Compact προσφέρει την πλήρη ισχύ ενός πλυστικού υψηλής πίεσης. Το πρόσθετο Home Kit εγγυάται τον καθαρισμό μεγαλύτερων χώρων γύρω από το σπίτι χωρίς πιτσιλιές και περιλαμβάνει το εξάτημα καθαρισμού επιφανειών T 1 και 500 ml απορρυπαντικού Patio & Deck. Η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο εξασφαλίζει ότι μπορεί να αποθηκευτεί για εξοικονόμηση χώρου και είναι ιδιαίτερα κινητή. Εξοπλισμένο με πιστόλι ψεκασμού Quick Connect, εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων, κάνη ψεκασμού Vario Power, τούρμπο μπεκ και φίλτρο νερού, το K 3 Compact είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και ελαφριά ρύπανση σε έπιπλα και εργαλεία κήπου, ποδήλατα και γύρω από το σπίτι. Η απόδοση περιοχής είναι 25 m²/h.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγής και ελαφρυά συσκευήΕύκολο στη μεταφορά, με αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο.
Τηλεσκοπική λαβήΗ τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο μπορεί να επεκταθεί για εύκολη μεταφορά και να αφαιρεθεί ξανά για αποθήκευση.
Χρήση χημικώνΛάστιχο αναρρόφησης για χρήση χημικών Τα απορρυπαντικά της Kärcher αυξάνουν την απόδοση και βοηθούν στην προστασία και την φροντίδα της επιφάνειας καθαρισμού
Δυνατότητα ενσωματωμένης αποθήκευσης των παρελκομένων πάνω στη συσκευή
- Οι κάνες ψεκασμού είναι εύκολες στην πρόσβαση και όλα μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Παροχή (l/h)
|380
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|25
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,6
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|264 x 256 x 450
Πεδίο προμήθειας
- Kit οικιακού καθαρισμού: Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 1, απορρυπαντικό Patio & Deck 0,5 L
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 6 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σωλήνας αναρρόφησης
- Τηλεσκοπική λαβή
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού