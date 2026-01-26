Παρόλο που είναι κατασκευασμένο σε μικρό μέγεθος, το K 3 Compact προσφέρει την πλήρη ισχύ ενός πλυστικού υψηλής πίεσης. Το πρόσθετο Home Kit εγγυάται τον καθαρισμό μεγαλύτερων χώρων γύρω από το σπίτι χωρίς πιτσιλιές και περιλαμβάνει το εξάτημα καθαρισμού επιφανειών T 1 και 500 ml απορρυπαντικού Patio & Deck. Η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο εξασφαλίζει ότι μπορεί να αποθηκευτεί για εξοικονόμηση χώρου και είναι ιδιαίτερα κινητή. Εξοπλισμένο με πιστόλι ψεκασμού Quick Connect, εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων, κάνη ψεκασμού Vario Power, τούρμπο μπεκ και φίλτρο νερού, το K 3 Compact είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και ελαφριά ρύπανση σε έπιπλα και εργαλεία κήπου, ποδήλατα και γύρω από το σπίτι. Η απόδοση περιοχής είναι 25 m²/h.