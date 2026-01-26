Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K5 Smart Control
K 5 Smart Control: πλυστικό υψηλής πίεσης με Bluetooth, συμβουλές εφαρμογής μέσω mobile app, λειτουργία ενίσχυσης για επιπλέον ισχύ, πιστόλι ψεκασμού G 180 Q Smart Control, κάνη ψεκασμού Multi Jet 3 σε 1, ανέμη σωλήνα.
Χάρη στο ενσωματωμένο Bluetooth, το πλυστικό υψηλής πίεσης K 5 Smart Control μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή Kärcher Home & Garden. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης υποστηρίζεται βέλτιστα μέσω του smartphone σε πολλές καταστάσεις καθαρισμού και για πολλά αντικείμενα καθαρισμού – και μπορεί να επιτύχει ακόμη πιο αποτελεσματικά αποτελέσματα καθαρισμού. Η εφαρμογή παρέχει πολλές χρήσιμες λειτουργίες, όπως ο σύμβουλος εφαρμογών με χρήσιμες συμβουλές και κόλπα, οδηγίες συναρμολόγησης, οδηγίες συντήρησης και φροντίδας, καθώς και την πύλη σέρβις Kärcher. Η συσκευή διαθέτει επίσης λειτουργία boost για επιπλέον ισχύ, πιστόλι ψεκασμού G 180 Q Smart Control με οθόνη LCD και 3 σε 1 κάνη ψεκασμού Multi Jet. Η πίεση ρυθμίζεται είτε απευθείας στο πιστόλι ψεκασμού είτε μεταφέρεται στο πιστόλι ψεκασμού από την εφαρμογή με τη βοήθεια του συμβούλου εφαρμογής. Στην οθόνη LCD μπορείτε να ελέγξετε ποιο επίπεδο πίεσης έχει ρυθμιστεί, εάν η λειτουργία boost μπορεί να ενεργοποιηθεί ή εάν η συσκευή εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται η ανέμη εύκαμπτου σωλήνα για άνετο χειρισμό, το σύστημα απορρυπαντικού Plug 'n' Clean, η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και η θέση αποθήκευσης για εύκολα προσβάσιμα αξεσουάρ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύνδεση με την εφαρμογή Home & Garden μέσω Bluetooth
- Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
- Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Η εφαρμογή μεταδίδει τη βέλτιστη πίεση στο πλυστικό μηχάνημα μέσω Bluetooth.
Λειτουργία Boost για πρόσθετη ισχύ στον αγώνα σας κατά της βρωμιάς.
- Με πρόσθετη ισχύ, η λειτουργία Boost αυξάνει την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και εξοικονομεί χρόνο.
- Εξασφαλίζει καθαρισμό σημείων με επίμονους ρύπους.
Πιστόλι ψεκασμού Smart Control και κάνη Jet 3 σε 1
- Πιστόλι ψεκασμού με οθόνη LCD και κουμπιά για ρύθμιση της πίεσης ή της δόσης του καθαριστικού.
- Το περιστρεφόμενο Multi Jet 3 σε 1 περιλαμβάνει τρία διαφορετικά ακροφύσια για εύκολη εναλλαγή.
- Προσαρμογέας Quick Connect για εύκολη στερέωση του λάστιχου υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων.
Plug 'n' Clean – το σύστημα απορρύπανσης της Kärcher
- Καινοτόμο εξάρτημα εισαγωγής για φιάλες προϊόντος καθαρισμού Kärcher.
- Για γρήγορη, άνετη εφαρμογή του χημικού με το πλυστικό μηχάνημα.
- Τα απορρυπαντικά Kärcher αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, και προστατεύουν και φροντίζουν την επιφάνεια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Παροχή (l/h)
|max. 500
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|40
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|13,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|17,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|402 x 306 x 588
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q Smart Control
- Κάνη 3 σε 1
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 10 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο δίχτυ αποθήκευσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σύστημα Plug 'n' Clean
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αναρρόφηση νερού
- Σύνδεση μέσω Bluetooth
- λειτουργία μέσω εφαρμογής
- Smart υπηρεσίες/λειτουργίες στην εφαρμογή
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.
- Εξωτερικά μονοπάτια
- Καθαρισμός μεσαίου μεγέθους οχημάτων και αυτοκινήτων.
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι