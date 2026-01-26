Χάρη στο ενσωματωμένο Bluetooth, το πλυστικό υψηλής πίεσης K 5 Smart Control μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή Kärcher Home & Garden. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης υποστηρίζεται βέλτιστα μέσω του smartphone σε πολλές καταστάσεις καθαρισμού και για πολλά αντικείμενα καθαρισμού – και μπορεί να επιτύχει ακόμη πιο αποτελεσματικά αποτελέσματα καθαρισμού. Η εφαρμογή παρέχει πολλές χρήσιμες λειτουργίες, όπως ο σύμβουλος εφαρμογών με χρήσιμες συμβουλές και κόλπα, οδηγίες συναρμολόγησης, οδηγίες συντήρησης και φροντίδας, καθώς και την πύλη σέρβις Kärcher. Η συσκευή διαθέτει επίσης λειτουργία boost για επιπλέον ισχύ, πιστόλι ψεκασμού G 180 Q Smart Control με οθόνη LCD και 3 σε 1 κάνη ψεκασμού Multi Jet. Η πίεση ρυθμίζεται είτε απευθείας στο πιστόλι ψεκασμού είτε μεταφέρεται στο πιστόλι ψεκασμού από την εφαρμογή με τη βοήθεια του συμβούλου εφαρμογής. Στην οθόνη LCD μπορείτε να ελέγξετε ποιο επίπεδο πίεσης έχει ρυθμιστεί, εάν η λειτουργία boost μπορεί να ενεργοποιηθεί ή εάν η συσκευή εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται η ανέμη εύκαμπτου σωλήνα για άνετο χειρισμό, το σύστημα απορρυπαντικού Plug 'n' Clean, η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και η θέση αποθήκευσης για εύκολα προσβάσιμα αξεσουάρ.