Χάρη στο ενσωματωμένο Bluetooth, το πλυστικό μηχάνημα K 5 Premium Smart Control συνδέεται με την εφαρμογή Home & Garden της Kärcher. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης υποστηρίζεται βέλτιστα μέσω smartphone σε πολλές περιπτώσεις καθαρισμού και για πολλά αντικείμενα καθαρισμού – και μπορεί να επιτύχει ακόμη πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα καθαρισμού. Η εφαρμογή παρέχει πολλές χρήσιμες λειτουργίες, όπως τον σύμβουλο εφαρμογής με χρήσιμες συμβουλές, οδηγίες συναρμολόγησης, συντήρησης και φροντίδας, καθώς και την πύλη Kärcher Service. Η συσκευή έχει επίσης λειτουργία ενίσχυσης για επιπλέον ισχύ, πιστόλι ψεκασμού G 180 Q Smart Control με οθόνη LCD και κάνη Jet 3 σε 1. Η πίεση ρυθμίζεται είτε απευθείας στο πιστόλι ψεκασμού είτε μεταφέρεται στο πιστόλι ψεκασμού από την εφαρμογή μέσω του συμβούλου εφαρμογής. Στην οθόνη LCD ελέγχετε ποιο επίπεδο πίεσης έχει οριστεί, εάν μπορεί να ενεργοποιηθεί η ενίσχυση ή εάν η συσκευή βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση αδράνειας. Άλλα στοιχεία είναι η τύλιξη λάστιχου για άνετο χειρισμό, το σύστημα απορρύπανσης Plug ’n’ Clean, η τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου υψηλής ποιότητας και η θέση αποθήκευσης για εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα.