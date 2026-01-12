Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K5 Premium Smart Control
K 5 Premium Smart Control: πλυστικό με Bluetooth, σύμβουλο εφαρμογής μέσω mobile app, λειτουργία ενίσχυσης ισχύος, πιστόλι G 180 Q Smart Control, κάνη Jet 3 σε 1, τύλιξη λάστιχου.
Χάρη στο ενσωματωμένο Bluetooth, το πλυστικό μηχάνημα K 5 Premium Smart Control συνδέεται με την εφαρμογή Home & Garden της Kärcher. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης υποστηρίζεται βέλτιστα μέσω smartphone σε πολλές περιπτώσεις καθαρισμού και για πολλά αντικείμενα καθαρισμού – και μπορεί να επιτύχει ακόμη πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα καθαρισμού. Η εφαρμογή παρέχει πολλές χρήσιμες λειτουργίες, όπως τον σύμβουλο εφαρμογής με χρήσιμες συμβουλές, οδηγίες συναρμολόγησης, συντήρησης και φροντίδας, καθώς και την πύλη Kärcher Service. Η συσκευή έχει επίσης λειτουργία ενίσχυσης για επιπλέον ισχύ, πιστόλι ψεκασμού G 180 Q Smart Control με οθόνη LCD και κάνη Jet 3 σε 1. Η πίεση ρυθμίζεται είτε απευθείας στο πιστόλι ψεκασμού είτε μεταφέρεται στο πιστόλι ψεκασμού από την εφαρμογή μέσω του συμβούλου εφαρμογής. Στην οθόνη LCD ελέγχετε ποιο επίπεδο πίεσης έχει οριστεί, εάν μπορεί να ενεργοποιηθεί η ενίσχυση ή εάν η συσκευή βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση αδράνειας. Άλλα στοιχεία είναι η τύλιξη λάστιχου για άνετο χειρισμό, το σύστημα απορρύπανσης Plug ’n’ Clean, η τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου υψηλής ποιότητας και η θέση αποθήκευσης για εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύνδεση με την εφαρμογή Home & Garden μέσω Bluetooth
- Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
- Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Η εφαρμογή μεταδίδει τη βέλτιστη πίεση στο πλυστικό μηχάνημα μέσω Bluetooth.
Λειτουργία Boost για πρόσθετη ισχύ στον αγώνα σας κατά της βρωμιάς.
- Με πρόσθετη ισχύ, η λειτουργία Boost αυξάνει την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και εξοικονομεί χρόνο.
- Εξασφαλίζει καθαρισμό σημείων με επίμονους ρύπους.
Πιστόλι ψεκασμού Smart Control και κάνη Jet 3 σε 1
- Πιστόλι ψεκασμού με οθόνη LCD και κουμπιά για ρύθμιση της πίεσης ή της δόσης του καθαριστικού.
- Το περιστρεφόμενο Multi Jet 3 σε 1 περιλαμβάνει τρία διαφορετικά ακροφύσια για εύκολη εναλλαγή.
- Προσαρμογέας Quick Connect για εύκολη στερέωση του λάστιχου υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων.
Καρούλι σωλήνα για βολικό χειρισμό
- Ο σωλήνας υψηλής πίεσης προφυλάσσεται και αποθηκεύεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για την εξοικονόμηση χώρου.
- Βολική εργασία – χάρη στο εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα, ο εύκαμπτος σωλήνας φθάνει παντού.
- Χαμηλό κέντρο για ασφαλή τοποθέτηση ακόμη και σε κεκλιμένες επιφάνειες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση τροφοδοσίας (V/Hz)
|230 / 50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Παροχή (l/h)
|max. 500
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|40
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|13,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|17,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|414 x 306 x 588
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q Smart Control
- Κάνη 3 σε 1
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 10 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- Ενσωματωμένο δίχτυ αποθήκευσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σύστημα Plug 'n' Clean
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αναρρόφηση νερού
- Σύνδεση μέσω Bluetooth
- λειτουργία μέσω εφαρμογής
- Smart υπηρεσίες/λειτουργίες στην εφαρμογή