Είτε πρόκειται για σκαλοπάτια που έχουν καλυφθεί με βρύα, είτε ταλαιπωρημένοι τοίχοι από τις καιρικές συνθήκες είτε βρώμικα εργαλεία κήπου, το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Universal Edition με το τούρμπο μπεκ θα τα εξαφανίσει όλα στη στιγμή. Η συμπαγής συσκευή είναι ιδανική για όλες τις περιστασιακές εργασίες καθαρισμού γύρω από το σπίτι και στην αυλή. Η περιστρεφόμενη δέσμη του τούρμπο μπεκ που παρέχεται απομακρύνει ακόμα και τους επίμονους ρύπους. Χάρη στο χαμηλό βάρος του και την ενσωματωμένη, εύχρηστη λαβή, μπορείς να μεταφέρεις εύκολα το K 2 Universal Edition στο σημείο που το χρειάζεσαι. Το σύστημα Quick Connect προσφέρει πρόσθετη ευκολία, καθώς ο ταχυσύνδεσμος επιτρέπει στον εύκαμπτο σωλήνα (λάστιχο) υψηλής πίεσης μήκους τριών μέτρων να συνδέεται και να αποσυνδέεται εύκολα από τη συσκευή και το πιστόλι με σκανδάλη. Όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα πάνω στο μηχάνημα. Η δυνατότητα αυτή διασφαλίζεται από τις έξυπνες θήκες στη συσκευή. Ακόμα και το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί τακτοποιημένα στην ενσωματωμένη υποδοχή του καλωδίου.