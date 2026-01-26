Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K2 Universal
Το πλυστικό μηχάνημα πίεσης K 2 Universal Edition είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και απομακρύνει τους ήπιους ρύπους γύρω από το σπίτι.
Είτε πρόκειται για σκαλοπάτια που έχουν καλυφθεί με βρύα, είτε ταλαιπωρημένοι τοίχοι από τις καιρικές συνθήκες είτε βρώμικα εργαλεία κήπου, το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Universal Edition με το τούρμπο μπεκ θα τα εξαφανίσει όλα στη στιγμή. Η συμπαγής συσκευή είναι ιδανική για όλες τις περιστασιακές εργασίες καθαρισμού γύρω από το σπίτι και στην αυλή. Η περιστρεφόμενη δέσμη του τούρμπο μπεκ που παρέχεται απομακρύνει ακόμα και τους επίμονους ρύπους. Χάρη στο χαμηλό βάρος του και την ενσωματωμένη, εύχρηστη λαβή, μπορείς να μεταφέρεις εύκολα το K 2 Universal Edition στο σημείο που το χρειάζεσαι. Το σύστημα Quick Connect προσφέρει πρόσθετη ευκολία, καθώς ο ταχυσύνδεσμος επιτρέπει στον εύκαμπτο σωλήνα (λάστιχο) υψηλής πίεσης μήκους τριών μέτρων να συνδέεται και να αποσυνδέεται εύκολα από τη συσκευή και το πιστόλι με σκανδάλη. Όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα πάνω στο μηχάνημα. Η δυνατότητα αυτή διασφαλίζεται από τις έξυπνες θήκες στη συσκευή. Ακόμα και το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί τακτοποιημένα στην ενσωματωμένη υποδοχή του καλωδίου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενσωματωμένη υποδοχή καλωδίουΤο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί βολικά κατά τρόπο που να εξοικονομεί χώρο αποθήκευσης.
Βολική αποθήκευση εξαρτημάτωνΟ εύκαμπτος σωλήνας (λάστιχο) υψηλής πίεσης, η κάνη ψεκασμού και το πιστόλι με σκανδάλη μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν με την προσάρτησή τους στη συσκευή.
Σύστημα Quick ConnectΗ σύνδεση/αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης σε/από τη συσκευή και το πιστόλι με σκανδάλη μπορεί να γίνει με απλό και εύκολο τρόπο.
Ελαφρύ με μικρές διαστάσεις
- Η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί με ευκολία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση τροφοδοσίας (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Πίεση (bar/MPa)
|110 / 11
|Παροχή (l/h)
|max. 360
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|20
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,4
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|182 x 280 x 390
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 3 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού