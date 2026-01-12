Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K4 Premium Power Control Home
Το πλυστικό μηχάνημα K 4 Premium Power Control με πιστόλι ψεκασμού G 160 Q Power Control και τύλιξη λάστιχου. Υποστηρίζεται από τον σύμβουλο εφαρμογών στην εφαρμογή Home & Garden. Με Kit οικιακού καθαρισμού.
Με το πλυστικό μηχάνημα K 4 Premium Power Control, κάθε επιφάνεια μπορεί να καθαρίζεται με τη σωστή πίεση. Προκειμένου να βρείτε τη σωστή πίεση: ο σύμβουλος εφαρμογών που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή Home & Garden της Kärcher υποστηρίζει τον χρήστη με πρακτικές συμβουλές για κάθε περίπτωση και αντικείμενο καθαρισμού – για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Η εφαρμογή προσφέρει και άλλες χρήσιμες λειτουργίες, όπως οδηγίες συναρμολόγησης, συντήρησης και φροντίδας, καθώς και την πύλη Kärcher Service. Για μέγιστο έλεγχο, το επίπεδο πίεσης ρυθμίζεται με περιστροφή της κάνης ψεκασμού και ελέγχεται στο πιστόλι ψεκασμού G 160 Q Power Control. Ο συνολικός χειρισμός είναι πολύ απλός χάρη στην άνετη τύλιξη λάστιχου. Περιλαμβάνει το Kit οικιακού καθαρισμού με το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 5 και 1 λίτρο καθαριστικό πέτρινων επιφανειών για καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών χωρίς πιτσιλιές. Στον εξοπλισμό του K 4 Premium Power Control περιλαμβάνονται το σύστημα απορρύπανσης Plug 'n' Clean για εύκολη εναλλαγή του απορρυπαντικού, τηλεσκοπική λαβή για άνετη μεταφορά καθώς και θέση αποθήκευσης για εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εφαρμογή Home & GardenΗ εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού. Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής υποστήριξης.
Πιστόλι σκανδάλης Power Control με Quick Connect και κάνες ψεκασμούΗ βέλτιστη ρύθμιση για κάθε επιφάνεια. 3 επίπεδα πίεσης και ένα στάδιο χημικού προϊόντος καθαρισμού. Πλήρης έλεγχος: Οι ρυθμίσεις που γίνονται εμφανίζονται στην οθόνη. Προσαρμογέας Quick Connect για εύκολη στερέωση του λάστιχου υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων.
Καρούλι σωλήνα για βολικό χειρισμόΟ σωλήνας υψηλής πίεσης προφυλάσσεται και αποθηκεύεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για την εξοικονόμηση χώρου. Βολική εργασία – χάρη στο εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα, ο εύκαμπτος σωλήνας φθάνει παντού. Χαμηλό κέντρο για ασφαλή τοποθέτηση ακόμη και σε κεκλιμένες επιφάνειες.
Plug 'n' Clean – το σύστημα απορρύπανσης της Kärcher
- Καινοτόμο εξάρτημα εισαγωγής για φιάλες προϊόντος καθαρισμού Kärcher.
- Για γρήγορη, άνετη εφαρμογή του χημικού με το πλυστικό μηχάνημα.
- Τα απορρυπαντικά Kärcher αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, και προστατεύουν και φροντίζουν την επιφάνεια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση τροφοδοσίας (V/Hz)
|230 / 50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Παροχή (l/h)
|max. 420
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|30
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,8
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|12
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|18
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|414 x 306 x 588
Πεδίο προμήθειας
- Kit οικιακού καθαρισμού: T 5 εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων,καθαριστικό πέτρινων επιφανειών και προσόψεων, 3 σε 1, 1 L
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 160 Q Power Control
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 8 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο δίχτυ αποθήκευσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σύστημα Plug 'n' Clean
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Χώροι γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.