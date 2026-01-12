Με το πλυστικό μηχάνημα K 4 Premium Power Control, κάθε επιφάνεια μπορεί να καθαρίζεται με τη σωστή πίεση. Προκειμένου να βρείτε τη σωστή πίεση: ο σύμβουλος εφαρμογών που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή Home & Garden της Kärcher υποστηρίζει τον χρήστη με πρακτικές συμβουλές για κάθε περίπτωση και αντικείμενο καθαρισμού – για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Η εφαρμογή προσφέρει και άλλες χρήσιμες λειτουργίες, όπως οδηγίες συναρμολόγησης, συντήρησης και φροντίδας, καθώς και την πύλη Kärcher Service. Για μέγιστο έλεγχο, το επίπεδο πίεσης ρυθμίζεται με περιστροφή της κάνης ψεκασμού και ελέγχεται στο πιστόλι ψεκασμού G 160 Q Power Control. Ο συνολικός χειρισμός είναι πολύ απλός χάρη στην άνετη τύλιξη λάστιχου. Περιλαμβάνει το Kit οικιακού καθαρισμού με το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 5 και 1 λίτρο καθαριστικό πέτρινων επιφανειών για καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών χωρίς πιτσιλιές. Στον εξοπλισμό του K 4 Premium Power Control περιλαμβάνονται το σύστημα απορρύπανσης Plug 'n' Clean για εύκολη εναλλαγή του απορρυπαντικού, τηλεσκοπική λαβή για άνετη μεταφορά καθώς και θέση αποθήκευσης για εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα.