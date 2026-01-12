Το πλυστικό μηχάνημα K 4 Power Control καθιστά απίστευτα εύκολο τον καθαρισμό κάθε επιφάνειας με τη σωστή πίεση. Και χάρη στην εφαρμογή Home & Garden της Kärcher, είναι επίσης πολύ εύκολο να βρείτε τη σωστή πίεση. Ο σύμβουλος εφαρμογής που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή υποστηρίζει τον χρήστη με πρακτικές συμβουλές για κάθε περίπτωση και αντικείμενο καθαρισμού – για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Εκτός από τον σύμβουλο εφαρμογής, η εφαρμογή προσφέρει και άλλες χρήσιμες λειτουργίες, όπως οδηγίες συναρμολόγησης, συντήρησης και φροντίδας καθώς και την πύλη Kärcher Service. Όταν βρεθεί το σωστό επίπεδο πίεσης, μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα με περιστροφή της κάνης ψεκασμού και να ελεγχθεί στο πιστόλι ψεκασμού G 160 Q Power Control. Το K 4 Power Control εντυπωσιάζει επίσης με το σύστημα απορρύπανσης Plug 'n' Clean της Kärcher για εύκολη εναλλαγή του απορρυπαντικού, τηλεσκοπική λαβή για άνετη μεταφορά, καθώς και θέση αποθήκευσης για εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα. Το Kit οικιακού καθαρισμού διασφαλίζει τον χωρίς πιτσιλιές καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών στο σπίτι και περιλαμβάνει το εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων T 5 και 1 λίτρο καθαριστικό πέτρινων επιφανειών.