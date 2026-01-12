Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K4 Power Control Home
Με δυνατότητα λήψης βέλτιστης υποστήριξης μέσω της εφαρμογής Home & Garden της Kärcher που περιλαμβάνει τον σύμβουλο εφαρμογής: Το πλυστικό μηχάνημα K 4 Power Control με πιστόλι ψεκασμού G 160 Q Power Control και Kit οικιακού καθαρισμού.
Το πλυστικό μηχάνημα K 4 Power Control καθιστά απίστευτα εύκολο τον καθαρισμό κάθε επιφάνειας με τη σωστή πίεση. Και χάρη στην εφαρμογή Home & Garden της Kärcher, είναι επίσης πολύ εύκολο να βρείτε τη σωστή πίεση. Ο σύμβουλος εφαρμογής που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή υποστηρίζει τον χρήστη με πρακτικές συμβουλές για κάθε περίπτωση και αντικείμενο καθαρισμού – για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Εκτός από τον σύμβουλο εφαρμογής, η εφαρμογή προσφέρει και άλλες χρήσιμες λειτουργίες, όπως οδηγίες συναρμολόγησης, συντήρησης και φροντίδας καθώς και την πύλη Kärcher Service. Όταν βρεθεί το σωστό επίπεδο πίεσης, μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα με περιστροφή της κάνης ψεκασμού και να ελεγχθεί στο πιστόλι ψεκασμού G 160 Q Power Control. Το K 4 Power Control εντυπωσιάζει επίσης με το σύστημα απορρύπανσης Plug 'n' Clean της Kärcher για εύκολη εναλλαγή του απορρυπαντικού, τηλεσκοπική λαβή για άνετη μεταφορά, καθώς και θέση αποθήκευσης για εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα. Το Kit οικιακού καθαρισμού διασφαλίζει τον χωρίς πιτσιλιές καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών στο σπίτι και περιλαμβάνει το εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων T 5 και 1 λίτρο καθαριστικό πέτρινων επιφανειών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εφαρμογή Home & GardenΗ εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού. Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής υποστήριξης.
Πιστόλι σκανδάλης Power Control με Quick Connect και κάνες ψεκασμούΗ βέλτιστη ρύθμιση για κάθε επιφάνεια. 3 επίπεδα πίεσης και ένα στάδιο χημικού προϊόντος καθαρισμού. Πλήρης έλεγχος: Οι ρυθμίσεις που γίνονται εμφανίζονται στην οθόνη. Προσαρμογέας Quick Connect για εύκολη στερέωση του λάστιχου υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων.
Plug 'n' Clean – το σύστημα απορρύπανσης της KärcherΚαινοτόμο εξάρτημα εισαγωγής για φιάλες προϊόντος καθαρισμού Kärcher. Για γρήγορη, άνετη εφαρμογή του χημικού με το πλυστικό μηχάνημα. Τα απορρυπαντικά Kärcher αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, και προστατεύουν και φροντίζουν την επιφάνεια.
Τηλεσκοπική λαβή ρυθμιζόμενου ύψους
- Βολικό ύψος λαβής.
- Αφαιρείται τελείως και βέλτιστη αποθήκευση
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση τροφοδοσίας (V/Hz)
|230 / 50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Παροχή (l/h)
|max. 420
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|30
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,8
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|11,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|17,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|402 x 306 x 588
Πεδίο προμήθειας
- Kit οικιακού καθαρισμού: T 5 εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων,καθαριστικό πέτρινων επιφανειών και προσόψεων, 3 σε 1, 1 L
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 160 Q Power Control
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 8 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο δίχτυ αποθήκευσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σύστημα Plug 'n' Clean
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος