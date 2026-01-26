Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 3 Car
Μπορείς πάντα να βασίζεσαι στο πλυστικό μηχάνημα πίεσης K 3 Car: Είναι κατάλληλο για ελαφρύ ρύπο σε μικρότερες επιφάνειες κήπου και αυλές, έπιπλα κήπου, αυτοκίνητα κ.λπ. Περιλαμβάνει κιτ καθαρισμού αυτοκινήτου.
Με το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 3 Car, οι ρύποι ανήκουν στο παρελθόν. Χάρη στο σωλήνα υψηλής πίεσης μήκους 6 μέτρων, το πλυστικό είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση στο σπίτι και χαρίζει αστραφτερή λάμψη σε μικρές επιφάνειες κήπου και βεράντες, καθώς και σε έπιπλα κήπου και αυτοκίνητα. Το κιτ καθαρισμού αυτοκινήτου περιλαμβάνει μια βούρτσα πλύσης για την αφαίρεση της γκρίζας μεμβράνης και ένα μπεκ αφρού που παρέχει αφρό και μέγιστη δύναμη διάλυσης των ρύπων, καθώς και 500 ml σαμπουάν αυτοκινήτου. Χάρη στη κάνη ψεκασμού Vario Power (VPS), η πίεση του νερού μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί ανάλογα με την επιφάνεια με μια απλή περιστροφική κίνηση. Το τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα ξεκολλάει ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους, ενώ η αντλία προστατεύεται από φίλτρο νερού - για μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι τροχοί ομαλής κίνησης καθιστούν το πλυστικό μηχάνημα K 3 Car εύκολο στη μεταφορά του όπου χρειάζεται.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καθαρά και τακτικά
Μεγάλοι τροχοί
Σύστημα Quick Connect
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Παροχή (l/h)
|max. 380
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|25
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,6
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|242 x 285 x 805
Πεδίο προμήθειας
- Kit καθαρισμού αυτοκινήτων: Βούρτσα καθαρισμού, κάνη αφρού, Car Shampoo, 0,5 l
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 6 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Μπεκ αφρού
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Ταράτσες
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Αυτοκίνητα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Ποδήλατα