Με το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 3 Car, οι ρύποι ανήκουν στο παρελθόν. Χάρη στο σωλήνα υψηλής πίεσης μήκους 6 μέτρων, το πλυστικό είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση στο σπίτι και χαρίζει αστραφτερή λάμψη σε μικρές επιφάνειες κήπου και βεράντες, καθώς και σε έπιπλα κήπου και αυτοκίνητα. Το κιτ καθαρισμού αυτοκινήτου περιλαμβάνει μια βούρτσα πλύσης για την αφαίρεση της γκρίζας μεμβράνης και ένα μπεκ αφρού που παρέχει αφρό και μέγιστη δύναμη διάλυσης των ρύπων, καθώς και 500 ml σαμπουάν αυτοκινήτου. Χάρη στη κάνη ψεκασμού Vario Power (VPS), η πίεση του νερού μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί ανάλογα με την επιφάνεια με μια απλή περιστροφική κίνηση. Το τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα ξεκολλάει ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους, ενώ η αντλία προστατεύεται από φίλτρο νερού - για μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι τροχοί ομαλής κίνησης καθιστούν το πλυστικό μηχάνημα K 3 Car εύκολο στη μεταφορά του όπου χρειάζεται.