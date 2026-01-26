Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Classic Car
Εξαιρετικά συμπαγές, εύκολο στη μεταφορά και εύκολο στην αποθήκευση: το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Classic Car είναι ιδανικό για πιο ήπιους ρύπους στο σπίτι. Περιλαμβάνεται κιτ καθαρισμού αυτοκινήτου.
Ο συμπαγής σχεδιασμός συναντά την αποτελεσματική (καθαριστική) ισχύ: το K 2 Classic Car είναι εύκολο στο χειρισμό, φορητό και ευέλικτο, αλλά προσφέρει την πλήρη ισχύ ενός πλυστικού υψηλής πίεσης. Η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα σχεδόν οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή για εξοικονόμηση χώρου και ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς κόπο στο μπροστινό κάλυμμα. Το Car Cleaning Kit περιέχει μια βούρτσα πλυσίματος για την αποτελεσματική αφαίρεση του γκρίζου φιλμ από το όχημα, καθώς και ένα πίδακα αφρού και σαμπουάν αυτοκινήτου (500 ml). Το μηχάνημα περιλαμβάνει πιστόλι σκανδάλης Quick Connect, σωλήνα υψηλής πίεσης 3 μέτρων, Single Spray Lance, τούρμπο μπεκ και φίλτρο νερού. Αυτό κάνει το K 2 Classic Car ιδανικό για περιστασιακή χρήση και πιο ήπιους ρύπους σε έπιπλα κήπου και εργαλεία κηπουρικής, ποδήλατα και αλλού στο σπίτι. Η απόδοση της περιοχής είναι 20 m²/h.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιτύλιξη του εύκαμπτου σωλήνα στο μπροστινό κάλυμμα
Εύκολο στη χρήση
Εύκολο σύστημα σύνδεσης
Δυνατότητα ενσωματωμένης αποθήκευσης των παρελκομένων πάνω στη συσκευή
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση τροφοδοσίας (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Πίεση (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Παροχή (l/h)
|max. 360
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|20
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,4
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|178 x 219 x 415
Πεδίο προμήθειας
- Kit καθαρισμού αυτοκινήτων: Βούρτσα καθαρισμού, κάνη αφρού, Car Shampoo, 0,5 l
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
- Κάνη ψεκασμού μονής κατεύθυνσης
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 3 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Αναρρόφηση
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.