Ο συμπαγής σχεδιασμός συναντά την αποτελεσματική (καθαριστική) ισχύ: το K 2 Classic Car είναι εύκολο στο χειρισμό, φορητό και ευέλικτο, αλλά προσφέρει την πλήρη ισχύ ενός πλυστικού υψηλής πίεσης. Η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα σχεδόν οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή για εξοικονόμηση χώρου και ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς κόπο στο μπροστινό κάλυμμα. Το Car Cleaning Kit περιέχει μια βούρτσα πλυσίματος για την αποτελεσματική αφαίρεση του γκρίζου φιλμ από το όχημα, καθώς και ένα πίδακα αφρού και σαμπουάν αυτοκινήτου (500 ml). Το μηχάνημα περιλαμβάνει πιστόλι σκανδάλης Quick Connect, σωλήνα υψηλής πίεσης 3 μέτρων, Single Spray Lance, τούρμπο μπεκ και φίλτρο νερού. Αυτό κάνει το K 2 Classic Car ιδανικό για περιστασιακή χρήση και πιο ήπιους ρύπους σε έπιπλα κήπου και εργαλεία κηπουρικής, ποδήλατα και αλλού στο σπίτι. Η απόδοση της περιοχής είναι 20 m²/h.