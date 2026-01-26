Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 5 Compact Home

Το "K5 Compact Home" με υδρόψυκτο μοτέρ είναι εύκολο στην τοποθέτηση και άνετο στη μεταφορά. Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης περιλαμβάνει το Home Kit με εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 5 & χημικό καθαριστικό πέτρας και πρόσοψης.

Το "K5 Compact Home" είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση για την αντιμετώπιση ήπιων ρύπων γύρω από το σπίτι. Από ποδήλατα μέχρι πέτρινους τοίχους, ακόμη και SUV, το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης παράγει εκθαμβωτικά αποτελέσματα παντού χάρη στον ισχυρό υδρόψυκτο κινητήρα του. Το Home Kit που περιέχει το καθαριστικό πέτρας και πρόσοψης 3 σε 1 (1 l) και το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 5 παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς πιτσιλιές σε λείες επιφάνειες. Επιπλέον, η συσκευή διαθέτει επίσης πιστόλι ψεκασμού με το σύστημα Quick Connect και συνοδεύεται από σωλήνα υψηλής πίεσης 8 m. Η κάνη ψεκασμού VPS (Vario Power) επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίζει την πίεση ώστε να ταιριάζει απόλυτα στην επιφάνεια με μια απλή περιστροφή του χεριού. Το τούρμπο μπεκ κάνει ακόμα και τους επίμονους ρύπους να ανήκουν στο παρελθόν. Και ένα φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία από τα μικρά σωματίδια ρύπων.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα
Σύστημα αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα
Ο σωλήνας μπορεί να περιτυλιχθεί, να σταθεροποιηθεί με λαστιχάκι και να χρησιμοποιηθεί άμεσα για την επόμενη δουλειά.
Υδρόψυκτο μοτέρ και εξαιρετική απόδοση
Υδρόψυκτο μοτέρ και εξαιρετική απόδοση
Το υδρόψυκτο μοτέρ εντυπωσιάζει με την εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του.
Τηλεσκοπική λαβή
Τηλεσκοπική λαβή
Η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο μπορεί να επεκταθεί για εύκολη μεταφορά και να αφαιρεθεί ξανά για αποθήκευση.
Δυνατότητα ενσωματωμένης αποθήκευσης των παρελκομένων πάνω στη συσκευή
  • Με βολικά σημεία αποθήκευσης εξαρτημάτων για εξοικονόμηση χώρου.
Είσοδος απορρυπαντικού
  • Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ενσωματωμένο μηχανισμό αναρρόφησης χημικών καθαριστικών.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τάση (V) 230
Συχνότητα (Hz) 50
Πίεση (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Παροχή (l/h) max. 500
Επιδόσεις περιοχής (m²/h) 40
Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) max. 40
Ισχύς παροχής (kW) 2,1
Καλώδιο ρεύματος (m) 5
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 12
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 18,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 354 x 308 x 520

Πεδίο προμήθειας

  • Kit οικιακού καθαρισμού: T 5 εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων,καθαριστικό πέτρινων επιφανειών και προσόψεων, 3 σε 1, 1 L
  • Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q
  • Κάνη Vario Power
  • Τούρμπο μπεκ
  • Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 8 m
  • Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"

Εξοπλισμός

  • Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
  • Εφαρμογή χημικού με: Σωλήνας αναρρόφησης
  • Τηλεσκοπική λαβή
  • Υδρόψυκτο μοτέρ
  • Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
  • Αναρρόφηση νερού
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 5 Compact Home
Πεδία εφαρμογής
  • Ποδήλατα
  • Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.
  • Εξωτερικά μονοπάτια
  • Καθαρισμός μεσαίου μεγέθους οχημάτων και αυτοκινήτων.
  • Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
  • Τροχόσπιτα
