Το "K5 Compact Home" είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση για την αντιμετώπιση ήπιων ρύπων γύρω από το σπίτι. Από ποδήλατα μέχρι πέτρινους τοίχους, ακόμη και SUV, το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης παράγει εκθαμβωτικά αποτελέσματα παντού χάρη στον ισχυρό υδρόψυκτο κινητήρα του. Το Home Kit που περιέχει το καθαριστικό πέτρας και πρόσοψης 3 σε 1 (1 l) και το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 5 παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς πιτσιλιές σε λείες επιφάνειες. Επιπλέον, η συσκευή διαθέτει επίσης πιστόλι ψεκασμού με το σύστημα Quick Connect και συνοδεύεται από σωλήνα υψηλής πίεσης 8 m. Η κάνη ψεκασμού VPS (Vario Power) επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίζει την πίεση ώστε να ταιριάζει απόλυτα στην επιφάνεια με μια απλή περιστροφή του χεριού. Το τούρμπο μπεκ κάνει ακόμα και τους επίμονους ρύπους να ανήκουν στο παρελθόν. Και ένα φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία από τα μικρά σωματίδια ρύπων.