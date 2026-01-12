Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K4 Power Control
Με δυνατότητα λήψης βέλτιστης υποστήριξης μέσω της εφαρμογής Home & Garden της Kärcher που περιλαμβάνει τον σύμβουλο εφαρμογής: Το πλυστικό μηχάνημα K 4 Power Control με πιστόλι ψεκασμού G 160 Q Power Control και κάνες ψεκασμού.
Το πλυστικό μηχάνημα K 4 Power Control καθιστά απίστευτα εύκολο τον καθαρισμό κάθε επιφάνειας με τη σωστή πίεση. Και, χάρη στην εφαρμογή Home & Garden της Kärcher, είναι επίσης πολύ εύκολο να βρεις τη σωστή πίεση. Ο σύμβουλος εφαρμογής που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή υποστηρίζει τον χρήστη με πρακτικές συμβουλές για κάθε περίπτωση και αντικείμενο καθαρισμού – για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Εκτός από τον σύμβουλο εφαρμογής, η εφαρμογή προσφέρει και άλλες χρήσιμες λειτουργίες, όπως οδηγίες συναρμολόγησης, συντήρησης και φροντίδας καθώς και την πύλη Kärcher Service. Όταν βρεθεί το σωστό επίπεδο πίεσης, μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα με περιστροφή της κάνης ψεκασμού και να ελεγχθεί στο πιστόλι ψεκασμού G 160 Q Power Control. Το K 4 Power Control εντυπωσιάζει επίσης με το σύστημα καθαριστικού Plug 'n' Clean της Kärcher για εύκολη εναλλαγή του καθαριστικού, τηλεσκοπική λαβή για άνετη μεταφορά, καθώς και θέση αποθήκευσης για εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση τροφοδοσίας (V/Hz)
|230 / 50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Παροχή (l/h)
|max. 420
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|30
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,8
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|11,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|14,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|402 x 306 x 588
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 160 Q Power Control
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 8 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο δίχτυ αποθήκευσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σύστημα Plug 'n' Clean
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος