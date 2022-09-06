ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Οι οδηγοί αυτοκινήτων που δεν διαθέτουν γκαράζ γνωρίζουν καλά το πρόβλημα των παγωμένων παραθύρων κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το ξεπάγωμα του αυτοκινήτου, ιδίως νωρίς το πρωί, είναι μια διαδικασία τόσο χρονοβόρα όσο και κουραστική. Εξοικονόμησε πολύτιμο χρόνο εφαρμόζοντας τις παρακάτω συμβουλές, οι οποίες σου εξηγούν πώς μπορείς να απομακρύνεις τον πάγο από το αυτοκίνητο χωρίς κόπο και χωρίς να κρυώνουν και να βρέχονται τα χέρια σου.
Πώς να ξεπαγώσεις γρήγορα το αυτοκίνητο
Θέλεις το πρωί απλά να μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου και να πηγαίνεις γρήγορα στη δουλειά; Αυτό συχνά δεν είναι δυνατό τους κρύους μήνες του χειμώνα, καθώς το αυτοκίνητο πρέπει πρώτα να αποπαγωθεί. Για να γίνει αυτό, συνήθως χρησιμοποιούμε την κλασική ξύστρα πάγου. Οι ξύστρες πάγου διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία, από μικρές πλαστικές μέχρι μεταλλικές ξύστρες, θερμαινόμενες ξύστρες πάγου ή ξύστρες πάγου που λειτουργούν ταυτόχρονα και σαν βούρτσες. Οι τελευταίες καθαρίζουν παράλληλα το αυτοκίνητο από το χιόνι, γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις τα χέρια σου ή μια διαφορετική βούρτσα. Ένα πλεονέκτημα των ξυστρών πάγου από μέταλλο είναι ότι αφαιρούν εύκολα ακόμα και παχιά στρώματα πάγου, ενώ η λεπίδα τους είναι συνήθως αντικαταστάσιμη. Οι ξύστρες πάγου από πλαστικό συνήθως φθείρονται με την πάροδο του χρόνου και η αποτελεσματικότητά τους μειώνεται, ως εκ τούτου αχρηστεύονται και απαιτείται η αντικατάστασή τους. Ωστόσο, όλοι οι τύποι ξυστρών πάγου έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα, κι αυτό είναι ότι θα χρειαστεί να κοπιάσεις για να απομακρύνεις τον πάγο από το αυτοκίνητο. Πρόκειται για μια εργασία τόσο εξαντλητική όσο και χρονοβόρα, στο τέλος της οποίας συνήθως καταλήγει κανείς με υγρά και κρύα χέρια.
Μπορείς να αποπαγώσεις το αυτοκίνητό σου πιο γρήγορα και καταβάλλοντας λιγότερη προσπάθεια χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική ξύστρα πάγου. Τα παγωμένα παράθυρα του αυτοκινήτου μπορούν να απαλλαγούν από τον πάγο σε μερικά λεπτά.
Ο ιδανικός τρόπος ηλεκτρικής αποπάγωσης των παραθύρων του αυτοκινήτου
Η ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4 είναι εξοπλισμένη με έναν δίσκο που διαθέτει έξι πλαστικές λεπίδες και απομακρύνει τον πάγο καθώς περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα. Δεν χρειάζεται πλέον να κοπιάζεις προσπαθώντας να αφαιρέσεις τον πάγο, καθώς η ηλεκτρική ξύστρα πάγου κάνει σχεδόν όλη τη δουλειά μόνη της. Να πώς:
1. Πάρε το EDI 4 και ενεργοποίησε τη συσκευή ώστε να ανάψει η πράσινη λυχνία LED.
2. Αφαίρεσε το καπάκι ασφαλείας.
3. Τοποθέτησε την ξύστρα πάγου στο παράθυρο του αυτοκινήτου. Ο δίσκος της συσκευής θα αρχίσει να περιστρέφεται μόλις ασκήσεις ήπια πίεση.
4. Κατεύθυνε τη συσκευή ομοιόμορφα επάνω στην επιφάνεια για να απομακρύνεις τον πάγο από τα παράθυρα του αυτοκινήτου. Κινήσου από επάνω προς τα κάτω, εφαρμόζοντας απλά ήπια πίεση ώστε να λειτουργεί η ξύστρα. Για στρώματα πάγου που έχουν μεγαλύτερο πάχος, απλά επέμεινε σε ένα σημείο έως ότου αφαιρεθεί το στρώμα πάγου.
5. Όταν ολοκληρώσεις την αποπάγωση του αυτοκινήτου σου: απομάκρυνε το EDI 4 από το παράθυρο, απενεργοποίησε τη συσκευή και τοποθέτησε ξανά το καπάκι ασφαλείας.
6. Εφόσον απαιτείται: σκούπισε τον αποκολλημένο πάγο από τους δίσκους χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα.
Το EDI 4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες έως -20 °C. Η αποπάγωση των μπροστινών, πίσω και πλαϊνών παραθύρων συνήθως δεν διαρκεί περισσότερο από 3 λεπτά. Ως εκ τούτου, η 15λεπτη φόρτιση της μπαταρίας είναι αρκετή για μια εβδομάδα εργασίας. Όταν η μπαταρία αδειάσει, μπορείς να την επαναφορτίσεις εύκολα είτε σπίτι είτε χρησιμοποιώντας τον προαιρετικό φορτιστή αυτοκινήτου ενώ οδηγείς.
Συμβουλές για τη χρήση της ηλεκτρικής ξύστρας πάγου
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Το EDI 4 απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα και επανενεργοποιείται με ένα πάτημα του κουμπιού on/off.
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Ο περιστρεφόμενος δίσκος είναι κατασκευασμένος από πλαστικό, όπως συμβαίνει και με τις ξύστρες πάγου που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Ωστόσο, θα πρέπει να είσαι προσεκτικός καθώς η ηλεκτρική ξύστρα πάγου πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε καθαρά παράθυρα. Εάν ο δίσκος είναι λερωμένος, αυτό μπορεί να δημιουργήσει γρατσουνιές εξαιτίας της περιστροφικής κίνησης.
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Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα στεγανοποιητικά λάστιχα κατά μήκος της άκρης του παραθύρου.
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Με το προαιρετικά διαθέσιμο σετ καθαρισμού δίσκου-αυτοκινήτου, η χρήση της ηλεκτρικής ξύστρας αποπάγωσης είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Ο ιδανικός τρόπος αποπάγωσης των παραθύρων του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας οικιακά μέσα
Πέρα από τις ξύστρες πάγου, μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις σπρέι αποπάγωσης αυτοκινήτου. Απλά ψέκασε το σπρέι στις παγωμένες επιφάνειες και ο πάγος που έχει σχηματιστεί στο παρμπρίζ και σε άλλα σημεία του αυτοκινήτου θα διαλυθεί χάρη στις αλκοόλες που περιέχει. Στη συνέχεια δεν έχεις παρά να σκουπίσεις τα παράθυρα. Συνιστάται να ψεκάσεις ακόμα ένα λεπτό στρώμα προϊόντος στις επιφάνειες των παραθύρων, προκειμένου αυτές να παραμείνουν απαλλαγμένες από τον πάγο. Τα σπρέι αποπάγωσης αυτοκινήτου μπορούν επίσης να αποδειχθούν αποτελεσματικά σε κλειδαριές που έχουν παγώσει.
Το αλάτι είναι ακόμα ένα οικιακό μέσο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για την αποπάγωση ενός αυτοκινήτου. Όπως και όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα, εμποδίζει τον σχηματισμό στρώματος πάγου στα παράθυρα του αυτοκινήτου. Για να το κάνεις αυτό, πρόσθεσε 6 κουταλιές της σούπας αλάτι σε 1 λίτρο νερό και ψέκασε αρκετή ποσότητα μείγματος στα παράθυρα του αυτοκινήτου, τις κλειδαριές και τα στεγανοποιητικά λάστιχα των θυρών, ιδανικά τις βραδινές ώρες. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειαστεί να αποπαγώσεις το αυτοκίνητο το επόμενο πρωί. Συμβουλή: Περίμενε έως ότου οι κόκκοι του αλατιού διαλυθούν εντελώς για να αποφύγεις τη δημιουργία γρατσουνιών στις γυάλινες και τις βαμμένες επιφάνειες.
Παρόλο που φαίνεται σαν μια προφανής λύση, το ζεστό νερό δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για την αποπάγωση του αυτοκινήτου. Αυτό δεν ενδείκνυται επειδή η ξαφνική αλλαγή θερμοκρασίας που προκαλείται από το βραστό νερό ενδέχεται να προκαλέσει ρωγμές στο παρμπρίζ.
Συμβουλή
Μπορείς επίσης να παρασκευάσεις μόνος σου ένα οικονομικό και αποτελεσματικό προϊόν για την απομάκρυνση του πάγου. Για να το κάνεις αυτό, ανάμειξε 3 μέρη ξίδι με 1 μέρος νερό και γέμισε με αυτό μια φιάλη ψεκασμού. Έπειτα ψέκασε το μείγμα στα παράθυρα που έχουν παγώσει. Το μειονέκτημα αυτού του οικιακού μέσου είναι ότι είναι αποτελεσματικό μόνο σε λεπτά στρώματα πάγου. Το ξύδι μπορεί επίσης να προκαλέσει φθορά στα στεγανοποιητικά λάστιχα, το πλαστικό και τις βαμμένες επιφάνειες.
Κορυφαίες συμβουλές για την απομάκρυνση του πάγου από τα παράθυρα:
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Η χρήση ενός καλύμματος για την προστασία του παρμπρίζ από τον πάγο μειώνει τον χρόνο που καλείσαι να αφιερώσεις για την αποπάγωση του αυτοκινήτου. Με αυτόν τον τρόπο θα χρειάζεται να απομακρύνεις τον πάγο μόνο από το πίσω και τα πλαϊνά παράθυρα, εξοικονομώντας χρόνο.
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Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναδίπλωσε τους υαλοκαθαριστήρες, έτσι ώστε να αποτρέπεται το πάγωμα των λεπίδων επάνω στο παρμπρίζ.
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Εάν έχεις έναν θερμαντήρα χώρου στάθμευσης, χρησιμοποίησε τον όταν οι θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν κάτω από τους 0°C κατά τη διάρκεια της νύχτας.
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Η αποπάγωση του αυτοκινήτου με τη μηχανή σε λειτουργία δεν βοηθάει. Αυτό συμβαίνει επειδή το αυτοκίνητο χρειάζεται πολύ χρόνο να ζεσταθεί όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από τους 0°C. Επιπλέον, εάν ο κινητήρας λειτουργεί άσκοπα, αυτό κάνει κακό στο περιβάλλον, τον κινητήρα και το πορτοφόλι σου. Σε ορισμένες χώρες, η συγκεκριμένη ενέργεια θεωρείται αδίκημα και ενδέχεται να σας επιβληθεί πρόστιμο. Ως εκ τούτου, συνιστάται να περιμένεις μέχρι να απομακρυνθεί ο πάγος από τα παράθυρα προτού ανάψεις τη μηχανή. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, το καλοριφέρ μπορεί να είναι αναμμένο και στραμμένο προς την κατεύθυνση του παρμπρίζ, έτσι ώστε να αποτρέπεται ο εκ νέου σχηματισμός πάγου.
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Εάν υπάρχει υπερβολική υγρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, αυτό όχι μόνο μπορεί να οδηγήσει στο θόλωμα των παραθύρων, αλλά και να έχει ως αποτέλεσμα το πάγωμα του παρμπρίζ από μέσα. Για να αντιμετωπίσεις το συγκεκριμένο πρόβλημα κυκλοφορούν στο εμπόριο ειδικοί αφυγραντήρες, ωστόσο ακόμα και η τοποθέτηση παλιών καλτσών τις οποίες έχεις γεμίσει με ρύζι, αλάτι, καφέ σε σκόνη ή άμμο για γάτες στο δάπεδο του αυτοκινήτου μπορεί να βοηθήσει στη μερική απορρόφηση της υγρασίας.