Ο ιδανικός τρόπος ηλεκτρικής αποπάγωσης των παραθύρων του αυτοκινήτου

Η ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4 είναι εξοπλισμένη με έναν δίσκο που διαθέτει έξι πλαστικές λεπίδες και απομακρύνει τον πάγο καθώς περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα. Δεν χρειάζεται πλέον να κοπιάζεις προσπαθώντας να αφαιρέσεις τον πάγο, καθώς η ηλεκτρική ξύστρα πάγου κάνει σχεδόν όλη τη δουλειά μόνη της. Να πώς:

1. Πάρε το EDI 4 και ενεργοποίησε τη συσκευή ώστε να ανάψει η πράσινη λυχνία LED.

2. Αφαίρεσε το καπάκι ασφαλείας.

3. Τοποθέτησε την ξύστρα πάγου στο παράθυρο του αυτοκινήτου. Ο δίσκος της συσκευής θα αρχίσει να περιστρέφεται μόλις ασκήσεις ήπια πίεση.

4. Κατεύθυνε τη συσκευή ομοιόμορφα επάνω στην επιφάνεια για να απομακρύνεις τον πάγο από τα παράθυρα του αυτοκινήτου. Κινήσου από επάνω προς τα κάτω, εφαρμόζοντας απλά ήπια πίεση ώστε να λειτουργεί η ξύστρα. Για στρώματα πάγου που έχουν μεγαλύτερο πάχος, απλά επέμεινε σε ένα σημείο έως ότου αφαιρεθεί το στρώμα πάγου.

5. Όταν ολοκληρώσεις την αποπάγωση του αυτοκινήτου σου: απομάκρυνε το EDI 4 από το παράθυρο, απενεργοποίησε τη συσκευή και τοποθέτησε ξανά το καπάκι ασφαλείας.

6. Εφόσον απαιτείται: σκούπισε τον αποκολλημένο πάγο από τους δίσκους χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα.

Το EDI 4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες έως -20 °C. Η αποπάγωση των μπροστινών, πίσω και πλαϊνών παραθύρων συνήθως δεν διαρκεί περισσότερο από 3 λεπτά. Ως εκ τούτου, η 15λεπτη φόρτιση της μπαταρίας είναι αρκετή για μια εβδομάδα εργασίας. Όταν η μπαταρία αδειάσει, μπορείς να την επαναφορτίσεις εύκολα είτε σπίτι είτε χρησιμοποιώντας τον προαιρετικό φορτιστή αυτοκινήτου ενώ οδηγείς.