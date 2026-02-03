Ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4

Ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4 με περιστρεφόμενο δίσκο και έξι στιβαρές πλαστικές λεπίδες. Αφαιρεί ακόμη και τον επίμονο πάγο από τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων με μία κίνηση.

Με την ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4, μπαίνει επιτέλους τέλος στη δύσκολη εργασία απόξεσης του πάγου κομμάτι-κομμάτι. Με τον περιστρεφόμενο δίσκο και τις έξι στιβαρές πλαστικές λεπίδες, η ξύστρα αφαιρεί ακόμη και τα επίμονα κομμάτια πάγου από τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων εύκολα, με μία κίνηση. Εάν το EDI 4 βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ασκήστε ελαφριά πίεση από πάνω για να αρχίσει να περιστρέφεται ο δίσκος και ο πάγος θα αποκολληθεί με μαγικό τρόπο. Σε περίπτωση φθοράς των λεπίδων, ο δίσκος μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς εργαλεία (ο δίσκος διατίθεται ως ανταλλακτικό). Ο μοντέρνος σχεδιασμός μικρών διαστάσεων της ξύστρας πάγου, μαζί με το προστατευτικό κάλυμμα, διευκολύνουν τον χειρισμό και την αποθήκευση. Μία φόρτιση της μπαταρίας επαρκεί για πολλές εφαρμογές. Το ενσωματωμένο LED αναβοσβήνει όταν πρέπει να φορτιστεί η συσκευή.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4: Περιστρεφόμενος δίσκος με στιβαρές πλαστικές λεπίδες
Περιστρεφόμενος δίσκος με στιβαρές πλαστικές λεπίδες
Ο ανθεκτικός σε κρούση δίσκος αφαιρεί εύκολα ακόμη και τον επίμονο πάγο.
Ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4: Δυνατότητα αλλαγής προσαρτήματος
Δυνατότητα αλλαγής προσαρτήματος
Ο δίσκος μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και εύκολα, χωρίς εργαλεία.
Ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4: Ισχυρές κυψέλες ιόντων λιθίου
Ισχυρές κυψέλες ιόντων λιθίου
Μία φόρτιση της μπαταρίας επαρκεί για πολλές εφαρμογές.
Εύκολος χειρισμός
  • Με άσκηση ελαφράς πίεσης από πάνω, ο δίσκος αφαίρεσης αρχίζει να περιστρέφεται.
Ένδειξη LED στην οθόνη της συσκευής
  • Το ενσωματωμένο LED αναβοσβήνει όταν πρέπει να φορτιστεί η συσκευή.
Περιλαμβάνεται προστατευτικό κάλυμμα
  • Για αξιόπιστο χειρισμό και αποθήκευση.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος μπαταρίας Μπαταρία ιόντων λιθίου
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min) 15
Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (h) 3
διάμετρος δίσκου (mm) 100
ταχύτητα δίσκου (rpm) 500
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 0,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 133 x 124 x 110

Πεδίο προμήθειας

  • Μπαταρία ιόντων λιθίου
  • Καλώδιο φόρτισης μπαταρίας
  • Προστατευτικό κάλυμμα
  • Δίσκος ξύστρας
Πεδία εφαρμογής
  • Παρμπρίζ
