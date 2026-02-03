Με την ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4, μπαίνει επιτέλους τέλος στη δύσκολη εργασία απόξεσης του πάγου κομμάτι-κομμάτι. Με τον περιστρεφόμενο δίσκο και τις έξι στιβαρές πλαστικές λεπίδες, η ξύστρα αφαιρεί ακόμη και τα επίμονα κομμάτια πάγου από τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων εύκολα, με μία κίνηση. Εάν το EDI 4 βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ασκήστε ελαφριά πίεση από πάνω για να αρχίσει να περιστρέφεται ο δίσκος και ο πάγος θα αποκολληθεί με μαγικό τρόπο. Σε περίπτωση φθοράς των λεπίδων, ο δίσκος μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς εργαλεία (ο δίσκος διατίθεται ως ανταλλακτικό). Ο μοντέρνος σχεδιασμός μικρών διαστάσεων της ξύστρας πάγου, μαζί με το προστατευτικό κάλυμμα, διευκολύνουν τον χειρισμό και την αποθήκευση. Μία φόρτιση της μπαταρίας επαρκεί για πολλές εφαρμογές. Το ενσωματωμένο LED αναβοσβήνει όταν πρέπει να φορτιστεί η συσκευή.