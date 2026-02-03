Ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4
Ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4 με περιστρεφόμενο δίσκο και έξι στιβαρές πλαστικές λεπίδες. Αφαιρεί ακόμη και τον επίμονο πάγο από τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων με μία κίνηση.
Με την ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4, μπαίνει επιτέλους τέλος στη δύσκολη εργασία απόξεσης του πάγου κομμάτι-κομμάτι. Με τον περιστρεφόμενο δίσκο και τις έξι στιβαρές πλαστικές λεπίδες, η ξύστρα αφαιρεί ακόμη και τα επίμονα κομμάτια πάγου από τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων εύκολα, με μία κίνηση. Εάν το EDI 4 βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ασκήστε ελαφριά πίεση από πάνω για να αρχίσει να περιστρέφεται ο δίσκος και ο πάγος θα αποκολληθεί με μαγικό τρόπο. Σε περίπτωση φθοράς των λεπίδων, ο δίσκος μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς εργαλεία (ο δίσκος διατίθεται ως ανταλλακτικό). Ο μοντέρνος σχεδιασμός μικρών διαστάσεων της ξύστρας πάγου, μαζί με το προστατευτικό κάλυμμα, διευκολύνουν τον χειρισμό και την αποθήκευση. Μία φόρτιση της μπαταρίας επαρκεί για πολλές εφαρμογές. Το ενσωματωμένο LED αναβοσβήνει όταν πρέπει να φορτιστεί η συσκευή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενος δίσκος με στιβαρές πλαστικές λεπίδεςΟ ανθεκτικός σε κρούση δίσκος αφαιρεί εύκολα ακόμη και τον επίμονο πάγο.
Δυνατότητα αλλαγής προσαρτήματοςΟ δίσκος μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και εύκολα, χωρίς εργαλεία.
Ισχυρές κυψέλες ιόντων λιθίουΜία φόρτιση της μπαταρίας επαρκεί για πολλές εφαρμογές.
Εύκολος χειρισμός
- Με άσκηση ελαφράς πίεσης από πάνω, ο δίσκος αφαίρεσης αρχίζει να περιστρέφεται.
Ένδειξη LED στην οθόνη της συσκευής
- Το ενσωματωμένο LED αναβοσβήνει όταν πρέπει να φορτιστεί η συσκευή.
Περιλαμβάνεται προστατευτικό κάλυμμα
- Για αξιόπιστο χειρισμό και αποθήκευση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|15
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (h)
|3
|διάμετρος δίσκου (mm)
|100
|ταχύτητα δίσκου (rpm)
|500
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|133 x 124 x 110
Πεδίο προμήθειας
- Μπαταρία ιόντων λιθίου
- Καλώδιο φόρτισης μπαταρίας
- Προστατευτικό κάλυμμα
- Δίσκος ξύστρας
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Παρμπρίζ