Φορτιστής αυτοκινήτου για EDI 4 και OC 3
Πάντα έτοιμο για χρήση, ακόμα και όταν ταξιδεύεις – με τον φορτιστή μπαταρίας αυτοκινήτου, η ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4 και το Mobile Outdoor Cleaner OC 3 μπορούν να φορτιστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με το αυτοκίνητο μέσω της μπαταρίας του αυτοκινήτου.
Ο φορτιστής αυτοκινήτου της Kärcher φορτίζει την ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4 και το Mobile Outdoor Cleaner OC 3 χρησιμοποιώντας τον αναπτήρα 12 volt στο αυτοκίνητο. Με αυτόν τον τρόπο, και οι δύο συσκευές μπορούν να φορτιστούν αρκετά εύκολα μέσω της μπαταρίας του αυτοκινήτου ακόμα και όταν ταξιδεύεις και είναι πάντα έτοιμες για χρήση. Επομένως, ο φορτιστής μπαταριών αυτοκινήτου εγγυάται μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία!
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Με σύνδεση για τους τυπικούς αναπτήρες αυτοκινήτου
- Για εύκολη σύνδεση στο αυτοκίνητο.
Εγγυημένα και πάντα έτοιμο για χρήση ακόμα και όταν ταξιδεύεις
- Πάντα αρκετός χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας, χάρη στη δυνατότητα φόρτισης μέσω της μπαταρίας του αυτοκινήτου.
- Μεγαλύτερη ευελιξία, ανεξάρτητα από την πρίζα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|100 x 24 x 24