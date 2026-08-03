Ο φορτιστής αυτοκινήτου της Kärcher φορτίζει την ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4 και το Mobile Outdoor Cleaner OC 3 χρησιμοποιώντας τον αναπτήρα 12 volt στο αυτοκίνητο. Με αυτόν τον τρόπο, και οι δύο συσκευές μπορούν να φορτιστούν αρκετά εύκολα μέσω της μπαταρίας του αυτοκινήτου ακόμα και όταν ταξιδεύεις και είναι πάντα έτοιμες για χρήση. Επομένως, ο φορτιστής μπαταριών αυτοκινήτου εγγυάται μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία!