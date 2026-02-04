Ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4 Limited Edition
Λύση για όλο το χρόνο για τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων: Το EDI 4 Limited Edition απομακρύνει ακόμα και την επίμονη βρωμιά και τον πάγο από τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων με μία κίνηση.
Καθαρότερη θέα – 365 ημέρες το χρόνο: Το κιτ, που περιλαμβάνει την ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4 και το κιτ καθαρισμού του παρμπρίζ, θα κρατήσει το παρμπρίζ σου απαλλαγμένο από πάγο και βρωμιά. Μπορείς να κάνεις γρήγορη εναλλαγή μεταξύ του δίσκου ξύστρας και του δίσκου καθαρισμού ανάλογα με την εφαρμογή και τις καιρικές συνθήκες – χωρίς να χρειάζεσαι εργαλεία. Ο δίσκος ξύστρας με ανθεκτικές πλαστικές λεπίδες αφαιρεί ακόμη και τον επίμονο πάγο αποτελεσματικά και αβίαστα με μία μόνο κίνηση. Εάν το EDI 4 βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η εφαρμογή ελαφριάς πίεσης από πάνω κάνει τον δίσκο ξύστρας να αρχίσει να περιστρέφεται και ο πάγος θα απομακρύνεται σαν δια μαγείας. Το κιτ καθαρισμού παρμπρίζ, που περιλαμβάνει ανταλλακτικό δίσκο, πανί μικροϊνών, μαξιλαράκι καθαρισμού και καθαριστικό παρμπρίζ RM 650, έχει όλα όσα χρειάζεσαι για έναν επιμελή καθαρισμό του παρμπρίζ. Ακόμη και η επίμονη βρωμιά, όπως υπολείμματα εντόμων ή περιττώματα πουλιών, αφαιρούνται σε ελάχιστο χρόνο. Το pad καθαρισμού και το πανί από μικροΐνες πλένονται, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά. Μία φόρτιση μπαταρίας θα τροφοδοτήσει την ξύστρα για πολλές εφαρμογές. Το ενσωματωμένο LED αναβοσβήνει όταν χρειάζεται φόρτιση η συσκευή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Χρήση όλο το χρόνοΧρησιμοποίησε την ξύστρα πάγου όλο το χρόνο με το κιτ καθαρισμού παρμπρίζ.
Περιστρεφόμενος δίσκος με στιβαρές πλαστικές λεπίδεςΟ ανθεκτικός σε κρούση δίσκος αφαιρεί εύκολα ακόμη και τον επίμονο πάγο.
Για γρήγορο ενδιάμεσο καθαρισμόΤο κιτ καθαρισμού χαλαρώνει τη βρωμιά από το παρμπρίζ χωρίς νερό.
Δυνατότητα αλλαγής προσαρτήματος
- Δεν απαιτούνται εργαλεία για την εναλλαγή εξαρτημάτων για ξύσιμο πάγου/καθαρισμό παρμπρίζ.
Ισχυρές κυψέλες ιόντων λιθίου
- Μία φόρτιση της μπαταρίας επαρκεί για πολλές εφαρμογές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|15
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (h)
|3
|διάμετρος δίσκου (mm)
|100
|ταχύτητα δίσκου (rpm)
|500
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|133 x 124 x 110
Πεδίο προμήθειας
- Μπαταρία ιόντων λιθίου
- Καλώδιο φόρτισης μπαταρίας
- Προστατευτικό κάλυμμα
- Δίσκος ξύστρας
- Σετ καθαρισμού παρμπρίζ
Πεδία εφαρμογής
- Παρμπρίζ