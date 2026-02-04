Καθαρότερη θέα – 365 ημέρες το χρόνο: Το κιτ, που περιλαμβάνει την ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4 και το κιτ καθαρισμού του παρμπρίζ, θα κρατήσει το παρμπρίζ σου απαλλαγμένο από πάγο και βρωμιά. Μπορείς να κάνεις γρήγορη εναλλαγή μεταξύ του δίσκου ξύστρας και του δίσκου καθαρισμού ανάλογα με την εφαρμογή και τις καιρικές συνθήκες – χωρίς να χρειάζεσαι εργαλεία. Ο δίσκος ξύστρας με ανθεκτικές πλαστικές λεπίδες αφαιρεί ακόμη και τον επίμονο πάγο αποτελεσματικά και αβίαστα με μία μόνο κίνηση. Εάν το EDI 4 βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η εφαρμογή ελαφριάς πίεσης από πάνω κάνει τον δίσκο ξύστρας να αρχίσει να περιστρέφεται και ο πάγος θα απομακρύνεται σαν δια μαγείας. Το κιτ καθαρισμού παρμπρίζ, που περιλαμβάνει ανταλλακτικό δίσκο, πανί μικροϊνών, μαξιλαράκι καθαρισμού και καθαριστικό παρμπρίζ RM 650, έχει όλα όσα χρειάζεσαι για έναν επιμελή καθαρισμό του παρμπρίζ. Ακόμη και η επίμονη βρωμιά, όπως υπολείμματα εντόμων ή περιττώματα πουλιών, αφαιρούνται σε ελάχιστο χρόνο. Το pad καθαρισμού και το πανί από μικροΐνες πλένονται, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά. Μία φόρτιση μπαταρίας θα τροφοδοτήσει την ξύστρα για πολλές εφαρμογές. Το ενσωματωμένο LED αναβοσβήνει όταν χρειάζεται φόρτιση η συσκευή.