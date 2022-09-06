3: Εφαρμογή απορρυπαντικού με πλυστικό μηχάνημα αυτοκινήτου

Στο τρίτο στάδιο του καθαρισμού, ήρθε η στιγμή να αξιοποιήσεις πλήρως τις δυνατότητες του πλυστικού μηχανήματος αυτοκινήτου, επιλέγοντας τη λειτουργία απορρυπαντικού. Με τη χρήση του πλυστικού μηχανήματος, μπορείς εύκολα να εφαρμόσεις ομοιόμορφα ειδικό σαμπουάν αυτοκινήτου ή καθαριστικό γενικής χρήσης, καλύπτοντας αποτελεσματικά όλο το αμάξωμα.

Κατά την εφαρμογή του απορρυπαντικού με το πλυστικό, φρόντισε να ψεκάζεις από κάτω προς τα επάνω, ώστε να διασφαλίσεις την καλύτερη απορρόφηση του προϊόντος από τους ρύπους και να μαλακώσεις πιο αποτελεσματικά τις επικαθίσεις. Στη συνέχεια, αρκεί να ξεπλύνεις προσεκτικά το προϊόν χρησιμοποιώντας την ισχυρή δέσμη νερού του πλυστικού μηχανήματος, για να απομακρύνεις υπολείμματα ρύπων και σαπουνιού από όλες τις επιφάνειες.

Για ακόμη πιο βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό, προτείνεται η χρήση αφρού καθαρισμού αυτοκινήτου. Ο πλούσιος και παχύς αφρός που σχηματίζεται με την εφαρμογή μέσω ακροφυσίου αφρού στο πλυστικό μηχάνημα παραμένει περισσότερο χρόνο στο αμάξωμα, επιτρέποντας στο καθαριστικό να δράσει πιο αποτελεσματικά. Εναλλακτικά, μπορείς να εφαρμόσεις το απορρυπαντικό με το χέρι, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφουγγάρι, όμως η χρήση του πλυστικού μηχανήματος προσφέρει πιο άμεσο και πιο ποιοτικό αποτέλεσμα.



Συμβουλή: Απόφυγε την υπερβολική ποσότητα αφρού, καθώς ενδέχεται να γλιστρήσει προς τα κάτω λόγω βάρους πριν προλάβει να απορροφηθεί επαρκώς από τους ρύπους.