Η Βούρτσα Ισχύος WB 150 είναι ιδανική για τον καθαρισμό των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιτσίλισμα, όπως βαφή αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, γυαλί, θερμοκήπια, γκαραζόπορτες, στόρια, περσίδες, έπιπλα κήπου, ποδήλατα κ.λπ. Η καινοτόμος βούρτσα πλύσης με δύο περιστρεφόμενα επίπεδα ακροφύσια δέσμης συνδυάζει την ισχύ με την απαλή δύναμη. Το νέο μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών με τη μαλακή βούρτσα πλύσης εντυπωσιάζει με τον αποτελεσματικό συνδυασμό δέσμης υψηλής πίεσης και πίεσης χειροκίνητης βούρτσας. Δουλεύοντας με τη Βούρτσα Ισχύος επιτυγχάνετε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και νερού αλλά και χρόνου έως και 30%. Ο γρήγορος, αποτελεσματικός και ξεκούραστος καθαρισμός με υψηλή πίεση σε συνδυασμό με μια βούρτσα εξασφαλίζει ακόμα πιο καθαρά σπίτια και κήπους. Κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K2 – K7.