Βούρτσα ισχύος WB 150

Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθάρισμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιτσίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.

Η Βούρτσα Ισχύος WB 150 είναι ιδανική για τον καθαρισμό των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιτσίλισμα, όπως βαφή αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, γυαλί, θερμοκήπια, γκαραζόπορτες, στόρια, περσίδες, έπιπλα κήπου, ποδήλατα κ.λπ. Η καινοτόμος βούρτσα πλύσης με δύο περιστρεφόμενα επίπεδα ακροφύσια δέσμης συνδυάζει την ισχύ με την απαλή δύναμη. Το νέο μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών με τη μαλακή βούρτσα πλύσης εντυπωσιάζει με τον αποτελεσματικό συνδυασμό δέσμης υψηλής πίεσης και πίεσης χειροκίνητης βούρτσας. Δουλεύοντας με τη Βούρτσα Ισχύος επιτυγχάνετε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και νερού αλλά και χρόνου έως και 30%. Ο γρήγορος, αποτελεσματικός και ξεκούραστος καθαρισμός με υψηλή πίεση σε συνδυασμό με μια βούρτσα εξασφαλίζει ακόμα πιο καθαρά σπίτια και κήπους. Κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K2 – K7.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συνδυασμός δέσμη υψηλής πίεσης και πίεσης χειροκίνητης βούρτσας
  • Εξοικονομεί 30 % χρόνο, ενέργεια και νερό.
Συμπαγής σχεδιασμός
  • Ιδανικό για τον καθαρισμό μικρών επιφανειών ή δυσπρόσιτων σημείων.
Περιστρεφόμενα επίπεδο ακροφύσιο δέσμης
  • Βελτιωμένη απόδοση καθαρισμού.
Αναρρόφηση Νερού – Η αναρρόφηση νερού επιτρέπει τη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, όπως από βρύσες ή κουβάδες.
  • Καθαρισμός χωρίς πιτσίλισμα.
Μαλακή κεφαλή βούρτσας
  • Καθαρίζει απαλά τις ευαίσθητες επιφάνειες.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 392 x 222 x 211
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Οχήματα
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Πόρτες γκαράζ
  • Αίθρια
  • Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
  • Περσίδες/ρολά
  • Τροχόσπιτα
  • Παιχνίδια κήπου
