Μαλακή βούρτσα με πλάτος εργασίας 248 mm ιδανική για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών – σπιτάκια κήπου, αυτοκίνητα, βάρκες, τροχόσπιτα ή κυλιόμενα ρολά. Εκτός από την ανώτερη ισχύ καθαρισμού, οι μαλακές τρίχες είναι απαλές για τις επιφάνειες. Ο εξωτερικός προστατευτικός δακτύλιος προστατεύει τις επιφάνειες από τις γρατζουνιές. Περιλαμβάνει παξιμάδι ένωσης για ασφαλή σύνδεση με το πιστόλι ψεκασμού, λαστιχένιο σφουγγάρι που απομακρύνει τους επίμονους ρύπους, π.χ. έντομα, και εργονομική λαβή για εύκολη χρήση. Με λίγα λόγια: Η ιδανική λύση για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών στο σπίτι και τον κήπο. Μαλακή βούρτσα κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7.