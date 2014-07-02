WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών
Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.
Μαλακή βούρτσα με πλάτος εργασίας 248 mm ιδανική για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών – σπιτάκια κήπου, αυτοκίνητα, βάρκες, τροχόσπιτα ή κυλιόμενα ρολά. Εκτός από την ανώτερη ισχύ καθαρισμού, οι μαλακές τρίχες είναι απαλές για τις επιφάνειες. Ο εξωτερικός προστατευτικός δακτύλιος προστατεύει τις επιφάνειες από τις γρατζουνιές. Περιλαμβάνει παξιμάδι ένωσης για ασφαλή σύνδεση με το πιστόλι ψεκασμού, λαστιχένιο σφουγγάρι που απομακρύνει τους επίμονους ρύπους, π.χ. έντομα, και εργονομική λαβή για εύκολη χρήση. Με λίγα λόγια: Η ιδανική λύση για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών στο σπίτι και τον κήπο. Μαλακή βούρτσα κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλάτος εργασίας 248 mm
Λαστιχένιο σφουγγάρι
Εφαρμογή καθαριστικού
Μαλακή βούρτσα – απαλή για τις επιφάνειες
Περιστρεφόμενος δακτύλιος προστατευτικού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|270 x 261 x 177
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Full Control Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 Premium Power Control
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control Car
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 7.10 M
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Τροχόσπιτα
- Αίθρια
- Περσίδες/ρολά
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Παιχνίδια κήπου