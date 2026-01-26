Καθαριστικό αυτοκινήτου αφαίρεσης εντόμων RM 618, 500ml

Αφαιρεί απαλά τα έντομα από βαμένες επιφάνειες, αεραγωγούς, εξωτερικούς καθρέπτες, πάνελ και πλαστικά μέρη.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (ml) 500
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 8
Βάρος (kg) 0,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 70 x 70 x 270
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Βαμμένες επιφάνειες
  • Μέταλλο
  • Χρώμιο
  • Πλαστικό